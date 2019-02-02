Создайте цепочку «случайностей» для любимого человека. Например, с утра, когда он пойдет чистить зубы, в ванной на зеркале увидит послание о том, что его любят. На завтрак он получит глазунью в форме сердца, в машине вдруг найдет записочку с сердечками, а по телефону услышит от знакомых, что вы к нему чувствуете. Возможно, даже «случайный» прохожий может остановить его и сказать о том, что его любит самая прекрасная девушка в мире. Вариантов развития событий в этом ключе множество. Не ограничивайте свою фантазию! Не исключено, что, разрабатывая свою цепочку «случайностей», вы войдете во вкус и устроите любимому человеку настоящий квест. Разумеется, с заслуженным призом в виде себя.