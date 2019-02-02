Мало цветов, чтобы выразить всю гамму чувств? Подарите цветочный коктейль! Это смесь цветов, сладостей, воздушных шариков, и все в красивой оригинальной упаковке.
Девушка бережет фигуру? Остановите свой выбор на легком фруктовом букете. А если избранница очень практична, будьте оригинальны и подарите дивной красоты композицию из овощей… с колбасой. Такому букету порадуется и мужчина. Между прочим, подобные продуктовые букеты — один из современных трендов гастрофлористики.
Мастера цветочного бара «Dari.tomsk.ru»
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