Добрые новости
02 февраля,
2019
ТОП-7
оригинальных идей
ко Дню влюбленных
День влюбленных на носу, и мы как всегда в растерянности: чем порадовать любимого человека? Даже тот, кто в общем-то и не считает 14 февраля большим праздником, вынужден поддаться порыву и царящей вокруг предпраздничной суете. Предлагаем несколько интересных вариантов — как провести этот день с удовольствием и чем одарить вторую половинку, оставив после Дня влюбленных приятные воспоминания и кое-что в кошельке.
WOW-букет — WOW-эффект
Не представляете праздник без букета? Он тоже может быть необычным
Беспроигрышный вариант подарка ко Дню всех влюбленных — букет. Кто-то возразит, что его любимый человек равнодушен к цветам. Так никто только лишь на них и не настаивает. Сегодня флористика шагнула далеко вперед и органично сливается с другими видами искусства. Так что вот вам тысяча и один вариант wow-букетов.
Любимый человек не расплывается в улыбке при виде охапки роз в фольге? Попробуйте преподнести модный сегодня вариант — цветы в коробке. Шикарные композиции в «шляпных» коробках не нуждаются в вазах, они самодостаточны и мобильны.
Мало цветов, чтобы выразить всю гамму чувств? Подарите цветочный коктейль! Это смесь цветов, сладостей, воздушных шариков, и все в красивой оригинальной упаковке.
Девушка бережет фигуру? Остановите свой выбор на легком фруктовом букете. А если избранница очень практична, будьте оригинальны и подарите дивной красоты композицию из овощей… с колбасой. Такому букету порадуется и мужчина. Между прочим, подобные продуктовые букеты — один из современных трендов гастрофлористики.
Мастера цветочного бара «Dari.tomsk.ru» с удовольствием экспериментируют с любым материалом. Если вы определились, что вам нужно или, наоборот, не придумали, чего хотите, приходите по адресу: ул. Красноармейская, 120. Там подскажут! Телефон: 8-913-820-9791.
Цепочка «случайностей»
Способ энергозатратный, но бюджетный и 100% оригинальный

Создайте цепочку «случайностей» для любимого человека. Например, с утра, когда он пойдет чистить зубы, в ванной на зеркале увидит послание о том, что его любят. На завтрак он получит глазунью в форме сердца, в машине вдруг найдет записочку с сердечками, а по телефону услышит от знакомых, что вы к нему чувствуете. Возможно, даже «случайный» прохожий может остановить его и сказать о том, что его любит самая прекрасная девушка в мире. Вариантов развития событий в этом ключе множество. Не ограничивайте свою фантазию! Не исключено, что, разрабатывая свою цепочку «случайностей», вы войдете во вкус и устроите любимому человеку настоящий квест. Разумеется, с заслуженным призом в виде себя.
Совместный поход… в баню
Вариант для тех, кто не хочет идти в ресторан или на романтическую прогулку


14 февраля можно сходить в ресторан. А можно забросить подальше галстук и вечернее платье и пойти вдвоем в баню. В условиях нашей зимы, кстати, очень даже неплохой вариант. Эфирные масла, запашистые веники, бодрящие снежные обтирания. Такой вечер запомнится надолго и придется по вкусу и тому, кто преподнес, и тому, кто принял горячий подарок.
Тепло встретят всех желающих в баньках комплекса отдыха «Академия» на ул. Королева, 34. Телефон: 8-983-232-2307
Романтический вечер без вреда для фигуры
Мужчины! Если ваша дама следит за фигурой, это ваш беспроигрышный вариант
Представьте картину: вечер 14 февраля, ваша девушка возвращается домой, а там ее ждет шикарный стол с десертами. А рядом подпись: «Здесь можно все! Ни см на талии!». Чудеса? Нет, просто RAW-десерты, которые приносят несказанное удовольствие и пользу организму.
Конфеты «А-ля Рафаэлло» и «Птичье молоко», «Брауни» и «Чизкейк». Сегодня превратить в низкокалорийный и полезный можно практически любой десерт. Без сахара, муки и яиц. Только натуральные продукты и никакой термической обработки.
Кстати, многие перешедшие на «правильные» десерты отмечают, что будто бы наполнены энергией. А ее ведь можно потратить на самое главное. Попробуйте тортики от RAWSiberia —проверьте. Телефон: 8-999-495-0428.
Гонки на снегоходах
Когда вы любители скорости, активного отдыха и экстрима
Азарт, ревущий мотор и скорость до 60 км/ч. Гонки на снегоходах — забава для смелых. Вот что говорят люди, которые впервые прокатились на них: «Так жарко от эмоций, что приходится охлаждаться в сугробах», «Дух захватывает от впечатлений», «Такое чувство, что ты летишь». Хотите, чтобы ваш любимый человек испытал подобные эмоции? Устройте ему экстремальный День влюбленных! Те, кто умеет, могут управлять снегоходом сами. Новички мчатся по заснеженным лесам с инструктором.
Для тех, кто опасается высоких скоростей, предлагают спокойные прогулки по заснеженному лесу или катание с горки на тюбингах. Наслаждаться зимой и всеми ее развлечениями — это талант, которым может похвастать настоящий сибиряк. Так что проводите свои праздники так, чтобы было что вспомнить.
Прокат снегоходов и тюбингов — «Трасса-70»:
 Кузовлевский тракт, 8. Телефон: 8 (3822) 22-88-65. График работы: с 10:00 до 21:00 ежедневно.
Сертификат на «мимимишности»
Вариант для тех, кто ценит оригинальность, и тех, у кого с финансами не очень)


Кто сказал, что подарок обязательно нужно покупать? Прекрасный вариант «бесплатно, но приятно», который порадует близкого человека — сертификат на собственные услуги. Что туда можно вписать? Да что угодно! Сеанс массажа, страстный поцелуй, ласковое почесывание за ушком, поплакаться в жилетку, поход по магазинам, эротический танец, романтический ужин при свечах, сладкий воскресный сон до 11 часов, вечер тишины (что тоже пользуется популярностью у сильного пола). Для тех, кто войдет во вкус и решит, что одного сертификата мало, можно оформить целую чековую книжку желаний или нарисовать цветик-семицветик.
Заведите привычку — радовать и удивлять свою вторую половинку не только в день рождения и День влюбленных, а с приятной периодичностью. Пусть это будет маленькая записка с комплиментом или просто от души приготовленный ужин. Ничто так не укрепляет отношения, как внимание и забота.
Поэма для любимого человека
Напишите стихотворение и участвуйте в конкурсе "Любовь-Морковь"
Не успели прислать свое стихотворение о любви на наш конкурс? Отправляйте прямо сейчас на lubovmorkovnatv2@yandex.ru или в группы Агентства новостей ТВ2 в соцсетях. Работы принимаем до 3 февраля. От одного участника — одно стихотворение.

Троих лучших поэтов 5 февраля определят наши эксперты: известный томский поэт Андрей Олеар и литературовед, куратор специальности «Литературное творчество» из ТГУ Анастасия Губайдуллина. Своего претендента на победу предложат и сотрудники Агентства новостей ТВ2. На три стихотворения будут сняты видеозарисовки. Победителя среди них выберут сами томичи. Открытое голосование пройдет на сайте Агентства новостей ТВ2 с 9 по 12 февраля. Итоги конкурса и награждение победителей — 13 февраля.

Приз победителю поэтического конкурса — романтический вечер в комплексе отдыха «Академия». Обладателям второго и третьего места букеты от цветочного бара «DARI.tomsk.ru».

Работы финалистов конкурса «Любовь-Морковь» на «СТС-Открытом ТВ» (2007-2008 годы)
В материале использованы фотографии порталов pixabay.com и pxhere.com
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