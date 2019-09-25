Добрые новости
25 сентября,
2019
Теннис со снеголепом
В детском саду «Медвежонок» придумали, как научить дошколят игре в настольный теннис. И готовы поделиться своей методикой с другими детсадами
Посреди спортзала — круг. Его нарисовали специально — трехлетним малышам на физкультуре еще сложно самостоятельно держать линию и строиться в колонну. Но они уже вполне могут осваивать премудрости настольного тенниса, уверены педагоги частного детского сада «Медвежонок». Чтобы это доказать, Ирина Некрасова и Елена Ковалева разработали авторскую программу «Теннис для дошколят». В марте 2019 года презентовали в Региональном центре развития образования и заняли второе место в конкурсе образовательных проектов «Наш новый детский сад», потеснив при этом 196 (!) других участников.
Внутри круга — куча разноцветных интересностей: пластмассовые ладошки, тарелки, ложки-снеголепы, ракетки и шарики. Это спортинвентарь для мастер-класса, который собирается провести тренер Елена Ковалева. Победившая в конкурсе образовательная программа уже прошла лицензирование и может быть рекомендована для использования в детских учреждениях. Показать, как их методика работает в реальности, педагоги «Медвежонка» решили на мастер-классе, на который пригласили Максима Максимова (начальника областного департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту), Дмитрия Абзаева (председателя правления федерации настольного тенниса) и Елену Вторину (замначальника областного департамента общего образования). Для чистоты эксперимента на занятие позвали детей, большинство из которых слово «теннис» слышали впервые.
«Настольным теннисом обычно занимаются дети, начиная с младшего школьного возраста, — говорит руководитель методического отдела детской организации «Медвежонок» Ирина Некрасова. — Считается, что дошкольникам не по силам освоить правильные движения и реагировать на изменения траектории мяча. А моя коллега Елена Ковалева знакомит с теннисом в варианте «лайт» детишек от 2 до 7 лет. И некоторые схватывают игровые принципы лучше, чем школьники. При этом у них улучшаются координация, моторика, ловкость, скорость реакции и выносливость».

«Встаем в круг, берем тарелочку и кладем в нее шарик! — командует Елена Ковалева. — Теперь начинаем шарик катать (слышится стук падающих мячиков)... А теперь кладем второй шарик — пусть они поиграют в догоняшки!»
Это еще не теннис. И даже не спорт. Это просто игра, во время которой дети учатся синхронно вращать кистями рук. А подкидывая теннисный шарик на ракетке, мальчишки и девчонки тренируют глазомер и координацию. «А теперь каждый берет по снеголепу, — продолжает Елена Ковалева. — Только зачерпывать будем не снежки, а шарики! Так, а теперь берем ракетки и прокатываем мячик по полу, только далеко от себя не отпускайте и закатывайте во-о-он в те ворота».
Кульминация занятия — работа в парах. Проходит с использованием авторского ноу-хау педагогов из «Медвежонка» — теннисных мячиков, подвешенных к потолку на ниточках. Работают с ним при помощи пластмассовых «ладошек», которые надевают на кисть — управлять таким «снарядом» проще, чем ракеткой.
Новаторских способов, как обучить детей правильной технике и движениям, Елена Ковалева придумала несколько. Для ее авторских тренажеров, например, очень кстати пришлись колеса от детских велосипедов и колясок. «Берем теннисную ракетку правильно — большой палец с одной стороны, остальные с другой, — инструктирует детей тренер. — А теперь проводим ракеткой по колесу вверх — как будто обкатываем. Видите, плавно, даже стука нет?».
«Работая инструктором по физподготовке, я много лет наблюдаю, что дети становятся менее подвижными, менее координированными, — говорит Елена Ковалева. — И занятий по физкультуре для решения этой проблемы недостаточно. Надо предлагать детям что-то еще. Если им понравится — вот тот же настольный теннис, то они потом сами будут заниматься. Кто-то пойдет в профессиональную секцию, а кто-то просто в удовольствие при каждом удобном случае будет играть с родителями или друзьями».
Гости мастер-класса открытый урок оценили положительно. «Отличный мастер-класс, — говорит мама одной из участниц мастер-класса Маргарита Василевская. — Самое главное, что дети вовлечены, интерес появляется к мячикам и к спорту в целом!».
«Последние четыре года у нас такая политика — привлекать детей к спорту, к активному образу жизни, — говорит руководитель сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев. — Чтобы растормошить родителей и поощрять их больше проводить времени с детьми, мы организовываем по субботам и воскресеньям для своих воспитанников бесплатные занятия — по футболу, плаванию, большому теннису, гимнастике, ушу, хореографии, робототехнике. Наша задача — заинтересовать ребенка, оторвать от планшетов, мониторов, игр, мультиков. И то, что наши педагоги пишут программы и их лицензируют и рекомендуют к распространению — это здорово. Если наша методика по подготовке детей к занятиям настольным теннисом покажется интересной муниципальным садам, мы поможем ее внедрить, особых затрат она не требует. Ведь это тоже один из видов физкультуры. Чем разнообразнее, тем лучше. Знаниями детей в школе нагрузят, а здоровьем их надо в саду зарядить!».
Партнерский материал

25 сентября 2019 года
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