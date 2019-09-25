Теннис со снеголепом

«Последние четыре года у нас такая политика — привлекать детей к спорту, к активному образу жизни, — говорит руководитель сети частных детских садов «Медвежонок» Владислав Мальцев. — Чтобы растормошить родителей и поощрять их больше проводить времени с детьми, мы организовываем по субботам и воскресеньям для своих воспитанников бесплатные занятия — по футболу, плаванию, большому теннису, гимнастике, ушу, хореографии, робототехнике. Наша задача — заинтересовать ребенка, оторвать от планшетов, мониторов, игр, мультиков. И то, что наши педагоги пишут программы и их лицензируют и рекомендуют к распространению — это здорово. Если наша методика по подготовке детей к занятиям настольным теннисом покажется интересной муниципальным садам, мы поможем ее внедрить, особых затрат она не требует. Ведь это тоже один из видов физкультуры. Чем разнообразнее, тем лучше. Знаниями детей в школе нагрузят, а здоровьем их надо в саду зарядить!».

