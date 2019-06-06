Сохранить память в граните

Как выбрать памятник на могилу? На что обращать внимание? Мастерская «Дельфа» рекомендует памятники из гранита. Такому памятнику не страшны ни мороз, ни град, ни яркие солнечные лучи. Изделия из этого материала характеризуются прочностью и долговечностью, в отличие от мрамора. Смена сезонов, перепады температур, дождь, снег и ветер разрушают этот мягкий материал. Камень тускнеет, покрывается сетью трещинок, в поры забивается пыль. Мрамор — мягкий пористый материал, который требует регулярного и бережного ухода, в то время как гранит — камень беспроблемный: ему не нужна специальная очистка или дополнительная обработка.

Самый бюджетный вариант гранитного памятника с установкой и гравировкой стоит 27 тысяч рублей.

Также можно изготовить памятник по индивидуальному запросу и по собственному эскизу.

Компания «Дельфа» занимается установкой памятников с 2007 года. Компания держит цены ниже рыночных, так как закупку производит напрямую у производителей (без посредников). В штате постоянная бригада опытных установщиков, работающая на качество не один год





Также компания занимается продажей и установкой металлических оградок – в наличии и под заказ по вашим размерам. В продаже всегда есть выбор металлических памятников, лавок и столов. Также можно купить мраморную крошку (350 руб. серая / 400 руб. белая) и облагородить захоронение тротуарной плиткой на песок или на бетонное основание.





*Акция при заказе черного памятника по промо коду «ваза» — черная ваза в подарок!





*На складе-выставке компании «Дельфа» в наличии большой ассортимент памятников любой формы и цвета от эконом-класса до элитных моделей.





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мастерская «ДЕЛЬФА»​

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