Сколько зарабатывают инженеры в Томске

Сегодня на ГородРабот.ру около 7700 вакансий в Томске. Инженер ‒ одна из самых востребованных профессий в городе. Для ее представителей — более 500 предложений о работе. Средняя зарплата ‒ 41 900 рублей. Эксперты ГородРабот.ру выяснили, какие инженеры нужны в Томске, что входит в их обязанности и какую зарплату предлагают работодатели.

Большинство работодателей в Томске принимает инженеров-программистов на полную занятость. Такому специалисту в среднем готовы платить от 35 000 рублей. Есть вакансии с высокой зарплатой ‒ 60 000 рублей и выше.

Сейчас на ГородРабот.ру более 20 вакансий для инженера ПТО в Томске. Специалистов принимают в сферы строительства, безопасности, IT и производственную сферу. Средняя зарплата инженера ПТО ‒ 64 600 рублей. Есть вакансия для вахтовиков ‒ инженер ПТО в Заполярье может зарабатывать от 120 000 рублей.

Инженер ПТО занимается разработкой плана технической деятельности компании. Кроме того, специалисту нужно следить за качеством выполнения работ. Специалист должен иметь высшее профильное образование, опыт работы, навык чтения проектной документации.

Инженер по охране труда на производстве занимается разработкой правил поведения для безопасности сотрудников на работе. Специалиста нанимают для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на производстве.





Инженер по охране труда в Томске в среднем может зарабатывать 20 000 рублей. При этом средняя зарплата по регионам ‒ 30 000 рублей.