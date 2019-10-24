Сказкотерапия, органная вечеринка и шоу горцев. Афиша Томска
Он снимался в «Хозяйке тайги», «Аляске Кид», и других фильмах. Томич Александр Буреев работал на съемочной площадке вместе с легендарными актерами и режиссерами. Узнать интересные подробности съемочного процесса и тайну системы Станиславского можно будет в субботу 26 октября в 15:00. Встреча с Александром Буреевым пройдет в Доме искусств. Вход свободный. О других событиях в Томске читайте в афише.
Концерт Виталия Гасаева
Знаменитый КВН-щик томской команды «Дети лейтенанта Шмидта» — Виталий Гасаев ждет своих друзей и ценителей его творчества. Место встречи — комплекс вечернего отдыха «Маяк».
Виталий Гасаев — финалист телевизионного конкурса «Секрет успеха». Его наставником в проекте была Валерия. О томском артисте она говорила так: «Когда Виталий появляется на сцене, он поражает своим мощным вокалом, темпераментом, глубиной чувств и мысли. Он все делает с любовью».
На концерте в Томске «Золотой голос КВН» споет хиты Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой, Александра Розенбаума, роковые и юмористические композиции, всеми любимые песни военных лет и много чего еще.
Когда: 2 ноября в 18:00
Где: «Маяк» (ул. Белозерская, 13\1)
Мастер-класс от сказкотерапевта
Читаете ли вы сказки своему ребенку? А знаете, какие именно ему нужны? На эти и другие темы предлагает томичам поразмышлять психолог и сказкотерапевт Екатерина Николаева. Она проходила обучение в Международном Институте Комплексной Сказкотерапии. В субботу 26 октября Екатерина расскажет, в чем истинный смысл сказок и как правильно подбирать их ребенку.
У вас есть любимая сказка? Оказывается, по ней можно многое сказать о вас. Как этому научиться — узнаете на встрече в Доме искусств. В подарок каждому участнику — сказка-витаминка, которую полезно прочитать именно ему в данный момент жизни.
Мероприятие только для взрослых.
Предварительная запись по телефону: 8-913-857-81-52 (Екатерина Николаева)
Когда: 25 октября в 18:30
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)
Чемодан историй
Если вы часто вмешиваетесь туда, куда не надо, вам стоит познакомиться с проектом «Чемодан историй». И лучше — прямо в ближайшую пятницу. Тема вечера 25 октября — «Не лезь, куда тебе не нужно». Томичи будут делиться своим личным опытом: как они «влипали» в подобные истории и каким образом из них выпутывались.
Шесть рассказчиков — шесть житейских случаев плюс история от Мистера Икс. Авторы – люди из зала, ваши друзья, соседи, те, кого вы читаете в соцсетях, или те, о ком вы даже не слышали.
Весь вечер — живая музыка, для настроения.
Когда: 25 октября в 19:00
Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. К.Маркса, 23А)
Шоу от театра танца «Вайнах»
Удаль и мастерство владения кинжалами юноши-горца, нежность и одухотворенность девушки-горянки, красота старинных обычаев. В их танцах — история и душа чеченского народа.
Государственный ансамбль танца «Вайнах» — кавалер Ордена имени первого Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова, лауреат премии Правительства России, обладатель Гран-При множества международных конкурсов и фестивалей. Создавался коллектив 80 лет назад корифеями танцевального и песенного искусства. Он гастролирует по миру и по сей день, собирая полные залы в Европе, Азии, Африке и не только.
«Вайнах» говорит со зрителем на красочном языке танца о судьбе чеченского народа, его эстетических и этических представлениях. Для томичей ансамбль из Чечни приготовил лучшие работы последних лет и культовые постановки, впечатляющие яркостью образов, костюмов и музыки.
Когда: 26 октября в 19:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)
День рождения проекта «Моцарт с пеленок»
«Моцарт с пеленок» стал совсем взрослым. Ему исполнилось четыре! Любимый многими томичами проект приглашает отметить свой день рождения вместе. Конечно, с музыкой. Субботним утром маленьких и взрослых меломанов встретит Татьяна Стукалова с лучшими песнями. В залах художественного музея прозвучит музыка из мультфильмов и кино, легенды русского рока, осенние композиции.
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В программе также розыгрыши подарков, аквагрим, встреча интересных гостей, шоу мыльных пузырей и просмотр 23 тысяч фотографий из истории проекта.
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Запись на программу по телефону: 222-231 или на mozartspelenok.ru.
Когда: 27 октября в 11:00
Где: Томский областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)
Органный «Night-Club»
Если вы — ценитель органной музыки и хотите хорошо провести время на стильном музыкальном вечере, новый проект Томской филармонии — для вас. 31 октября состоится открытие вечернего органного клуба.
Первая встреча поклонников короля музыкальных инструментов начнется в 21:00 час. Гостям представят золотой альбом лучших композиций, которые можно сыграть на органе: от истинной классики до песен Таривердиева и треков Циммера и Уильямса из «Пиратов Карибского моря». От органа соло — до дуэта с другими музыкальными инструментами.
За органом — Дмитрий Ушаков.
При себе иметь хорошее настроение и драйв.
Когда: 31 октября в 21:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75
Премьера мультфильма «Урфин Джюс возвращается»
Любимые герои сказок Волкова возвращаются. Элли и ее пес Тотошка снова оказываются в Волшебной стране. Причем, в самое подходящее время. Коварный Урфин Джюс снова пытается захватить власть в Изумрудном городе, хотя и потерял армию деревянных солдат. В руках Урфина — волшебная книга колдуньи Гингемы. Она может исполнить любое желание ее хозяина. Наши старые знакомые Страшила Мудрый, Храбрый Лев и Железный Дровосек в опасности. Элли, Тотошка и их новый приятель Тим решают помочь жителям Волшебной страны. Получится ли это у них? Узнать можно уже сегодня. Премьера мультфильма в кинотеатрах города — 24 октября.
Когда: с 24 октября
Где: в кинотеатрах города
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