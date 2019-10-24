Сказкотерапия, органная вечеринка и шоу горцев. Афиша Томска

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Он снимался в «Хозяйке тайги», «Аляске Кид», и других фильмах. Томич Александр Буреев работал на съемочной площадке вместе с легендарными актерами и режиссерами. Узнать интересные подробности съемочного процесса и тайну системы Станиславского можно будет в субботу 26 октября в 15:00. Встреча с Александром Буреевым пройдет в Доме искусств. Вход свободный. О других событиях в Томске читайте в афише.

Концерт Виталия Гасаева

Знаменитый КВН-щик томской команды «Дети лейтенанта Шмидта» — Виталий Гасаев ждет своих друзей и ценителей его творчества. Место встречи — комплекс вечернего отдыха «Маяк».

Виталий Гасаев — финалист телевизионного конкурса «Секрет успеха». Его наставником в проекте была Валерия. О томском артисте она говорила так: «Когда Виталий появляется на сцене, он поражает своим мощным вокалом, темпераментом, глубиной чувств и мысли. Он все делает с любовью».

На концерте в Томске «Золотой голос КВН» споет хиты Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой, Александра Розенбаума, роковые и юмористические композиции, всеми любимые песни военных лет и много чего еще.

Когда: 2 ноября в 18:00 Где: «Маяк» (ул. Белозерская, 13\1)

Мастер-класс от сказкотерапевта

Фото: pixabay.com

Читаете ли вы сказки своему ребенку? А знаете, какие именно ему нужны? На эти и другие темы предлагает томичам поразмышлять психолог и сказкотерапевт Екатерина Николаева. Она проходила обучение в Международном Институте Комплексной Сказкотерапии. В субботу 26 октября Екатерина расскажет, в чем истинный смысл сказок и как правильно подбирать их ребенку.

У вас есть любимая сказка? Оказывается, по ней можно многое сказать о вас. Как этому научиться — узнаете на встрече в Доме искусств. В подарок каждому участнику — сказка-витаминка, которую полезно прочитать именно ему в данный момент жизни.

Мероприятие только для взрослых.

Предварительная запись по телефону: 8-913-857-81-52 (Екатерина Николаева)

Когда: 25 октября в 18:30 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Чемодан историй

Если вы часто вмешиваетесь туда, куда не надо, вам стоит познакомиться с проектом «Чемодан историй». И лучше — прямо в ближайшую пятницу. Тема вечера 25 октября — «Не лезь, куда тебе не нужно». Томичи будут делиться своим личным опытом: как они «влипали» в подобные истории и каким образом из них выпутывались.

Шесть рассказчиков — шесть житейских случаев плюс история от Мистера Икс. Авторы – люди из зала, ваши друзья, соседи, те, кого вы читаете в соцсетях, или те, о ком вы даже не слышали. Весь вечер — живая музыка, для настроения.

Когда: 25 октября в 19:00 Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. К.Маркса, 23А)

Шоу от театра танца «Вайнах»

Удаль и мастерство владения кинжалами юноши-горца, нежность и одухотворенность девушки-горянки, красота старинных обычаев. В их танцах — история и душа чеченского народа.



Государственный ансамбль танца «Вайнах» — кавалер Ордена имени первого Президента Чеченской Республики А.А. Кадырова, лауреат премии Правительства России, обладатель Гран-При множества международных конкурсов и фестивалей. Создавался коллектив 80 лет назад корифеями танцевального и песенного искусства. Он гастролирует по миру и по сей день, собирая полные залы в Европе, Азии, Африке и не только.



«Вайнах» говорит со зрителем на красочном языке танца о судьбе чеченского народа, его эстетических и этических представлениях. Для томичей ансамбль из Чечни приготовил лучшие работы последних лет и культовые постановки, впечатляющие яркостью образов, костюмов и музыки.



Когда: 26 октября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12А)

День рождения проекта «Моцарт с пеленок»

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

«Моцарт с пеленок» стал совсем взрослым. Ему исполнилось четыре! Любимый многими томичами проект приглашает отметить свой день рождения вместе. Конечно, с музыкой. Субботним утром маленьких и взрослых меломанов встретит Татьяна Стукалова с лучшими песнями. В залах художественного музея прозвучит музыка из мультфильмов и кино, легенды русского рока, осенние композиции.

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В программе также розыгрыши подарков, аквагрим, встреча интересных гостей, шоу мыльных пузырей и просмотр 23 тысяч фотографий из истории проекта.

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Запись на программу по телефону: 222-231 или на mozartspelenok.ru.



Когда: 27 октября в 11:00 Где: Томский областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Органный «Night-Club»

Если вы — ценитель органной музыки и хотите хорошо провести время на стильном музыкальном вечере, новый проект Томской филармонии — для вас. 31 октября состоится открытие вечернего органного клуба.

Первая встреча поклонников короля музыкальных инструментов начнется в 21:00 час. Гостям представят золотой альбом лучших композиций, которые можно сыграть на органе: от истинной классики до песен Таривердиева и треков Циммера и Уильямса из «Пиратов Карибского моря». От органа соло — до дуэта с другими музыкальными инструментами.

За органом — Дмитрий Ушаков.

При себе иметь хорошее настроение и драйв.



Когда: 31 октября в 21:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75

Премьера мультфильма «Урфин Джюс возвращается»