Сказки, мистика и старые открытки. Афиша Томска

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Мистический Томск откроется 30 ноября для желающих пощекотать нервы. О загадочных и трагических событиях, которые происходили в нашем городе, расскажут на экскурсии в Музее истории Томска. Начинается она с наступлением темноты. Возрастное ограничение 16+. О других событиях в ближайшие дни читайте в афише.

Выставка «Новый год в старых открытках»

Вы помните яркие и красочные открытки, которые мы подписывали и отправляли друг другу по почте к Новому году? Зайцы и белки, новогодние елки с шарами, лесные жители вокруг Деда Мороза с подарками. Загляните на выставку в Музей истории Томска и поностальгируйте.

Старые почтовые карточки расскажут об истории самого волшебного праздника и его символах. Часть экспонатов выставки – уникальные коллекционные новогодние и рождественские открытки.



Когда: весь декабрь Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)

Премьера «Холодное сердце 2»

Время предновогодних сказок пришло. Продолжения диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2» поклонники Эльзы и Анны ждали давно. И принцессы вернулись. У них новые проблемы. Эльза идет через заколдованный лес, чтобы решить все вопросы с северными народами. Анна, Свен и Олаф сопровождают ее. Это путешествие поможет разгадать сестрам тайну родителей и предков, а также увидеть своими глазами врагов Эренделла.

За первые выходные проката в мире мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 350 миллионов долларов. Посмотрим, какие будут результаты в России. Мультфильм уже можно смотреть на больших экранах.

Когда: с 28 ноября Где: в кинотеатрах города

Поход в мобильный планетарий

Любите космос? Интересуетесь астрономией и всем, что с ней связано? В субботу, 30 ноября, вас приглашают в путешествие по Галактике за космическими приключениями. Место встречи — мобильный планетарий «Космос каждому».

В программе: 10:00 Приключения Хрумки в зимнем лесу

11:00 Кокомонг

12:00 Звездочка



Вход платный. Необходима предварительная запись.

Когда: 30 ноября Где: спортивный комплекс «StarT» (ул. Пушкина, 63, стр. 10)

Концерт для малышей от «Моцарта с пеленок»

Фото: из официальной группы проекта «Моцарт с пеленок» vkontakte

Знакомить малышей с произведениями великих классиков будут в воскресенье, 1 декабря. В рамках проекта «Моцарт с пеленок» маленькие и взрослые меломаны послушают мелодии Луи Армстронга. Сыграет их томский квартет в составе Николая Иванова (труба), Алексея Пиоттуха (бас-гитара), Георгия Фефелова (клавиши), Бориса Еремеева (барабаны).



Во время концерта работает сенсорная площадка. Музыкантам можно и нужно подыгрывать и подтанцовывать. Запись на концерт на сайте проекта или по телефону: 222-231.

Когда: 1 декабря в 11:00 Где: Художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Музыка Германии в звуках гобоя

Множество жемчужин мирового классического репертуара подарили миру немецкие композиторы. Бах, Бетховен, Брамс, Штраус, Вагнер — их произведения навсегда вошли в мировую музыкальную историю. Еще раз послушать их в исполнении талантливого музыканта томичи смогут вечером 1 декабря.

В Томск с концертом едет Франк Зоннабенд — солист Государственной капеллы Веймара. Дрезденский гобоист часто выступает с музыкальными камерными оркестрами и ансамблями. В нашем городе немецкий музыкант выступит с Томским академическим симфоническом оркестром. В концерте принимает участие смешанный хор Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова.

Когда: 1 декабря в 18:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

«Импровизация» в Томске

Настоящую импровизацию хотят показать Томску участники одноименного проекта одного из центральных каналов. Импровизаторы Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун дадут концерт в Центре культуры ТГУ с программой без программы. Его главная особенность — отсутствие сценария. Все, что увидят зрители, будет полной неожиданностью, в том числе и для самих участников.

Импровизаторы примерят на себя разные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, и присоединиться к ним предложат всем желающим. Предлагать варианты ситуаций могут и сами зрители. Это камеди-шоу нового формата. Никаких сценариев и подготовок. Все происходит здесь и сейчас. И в таком виде это уже не повторится.



Когда: 30 ноября в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

«Мастер и Маргарита» от театра им. М. А. Булгакова