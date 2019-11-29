Сказки, мистика и старые открытки. Афиша Томска
Мистический Томск откроется 30 ноября для желающих пощекотать нервы. О загадочных и трагических событиях, которые происходили в нашем городе, расскажут на экскурсии в Музее истории Томска. Начинается она с наступлением темноты. Возрастное ограничение 16+. О других событиях в ближайшие дни читайте в афише.
Выставка «Новый год в старых открытках»
Вы помните яркие и красочные открытки, которые мы подписывали и отправляли друг другу по почте к Новому году? Зайцы и белки, новогодние елки с шарами, лесные жители вокруг Деда Мороза с подарками. Загляните на выставку в Музей истории Томска и поностальгируйте.
Старые почтовые карточки расскажут об истории самого волшебного праздника и его символах. Часть экспонатов выставки – уникальные коллекционные новогодние и рождественские открытки.
Когда: весь декабрь
Где: Музей истории Томска (ул. Бакунина, 3)
Премьера «Холодное сердце 2»
Время предновогодних сказок пришло. Продолжения диснеевского мультфильма «Холодное сердце 2» поклонники Эльзы и Анны ждали давно. И принцессы вернулись. У них новые проблемы. Эльза идет через заколдованный лес, чтобы решить все вопросы с северными народами. Анна, Свен и Олаф сопровождают ее. Это путешествие поможет разгадать сестрам тайну родителей и предков, а также увидеть своими глазами врагов Эренделла.
За первые выходные проката в мире мультфильм «Холодное сердце 2» собрал 350 миллионов долларов. Посмотрим, какие будут результаты в России. Мультфильм уже можно смотреть на больших экранах.
Когда: с 28 ноября
Где: в кинотеатрах города
Поход в мобильный планетарий
Любите космос? Интересуетесь астрономией и всем, что с ней связано? В субботу, 30 ноября, вас приглашают в путешествие по Галактике за космическими приключениями. Место встречи — мобильный планетарий «Космос каждому».
В программе:
10:00 Приключения Хрумки в зимнем лесу
11:00 Кокомонг
12:00 Звездочка
Вход платный. Необходима предварительная запись.
Когда: 30 ноября
Где: спортивный комплекс «StarT» (ул. Пушкина, 63, стр. 10)
Концерт для малышей от «Моцарта с пеленок»
Знакомить малышей с произведениями великих классиков будут в воскресенье, 1 декабря. В рамках проекта «Моцарт с пеленок» маленькие и взрослые меломаны послушают мелодии Луи Армстронга. Сыграет их томский квартет в составе Николая Иванова (труба), Алексея Пиоттуха (бас-гитара), Георгия Фефелова (клавиши), Бориса Еремеева (барабаны).
Во время концерта работает сенсорная площадка. Музыкантам можно и нужно подыгрывать и подтанцовывать.
Запись на концерт на сайте проекта или по телефону: 222-231.
Когда: 1 декабря в 11:00
Где: Художественный музей (пер. Нахановича, 3)
Музыка Германии в звуках гобоя
Множество жемчужин мирового классического репертуара подарили миру немецкие композиторы. Бах, Бетховен, Брамс, Штраус, Вагнер — их произведения навсегда вошли в мировую музыкальную историю. Еще раз послушать их в исполнении талантливого музыканта томичи смогут вечером 1 декабря.
В Томск с концертом едет Франк Зоннабенд — солист Государственной капеллы Веймара. Дрезденский гобоист часто выступает с музыкальными камерными оркестрами и ансамблями. В нашем городе немецкий музыкант выступит с Томским академическим симфоническом оркестром. В концерте принимает участие смешанный хор Томского музыкального колледжа имени Э. В. Денисова.
Когда: 1 декабря в 18:00
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)
«Импровизация» в Томске
Настоящую импровизацию хотят показать Томску участники одноименного проекта одного из центральных каналов. Импровизаторы Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун дадут концерт в Центре культуры ТГУ с программой без программы. Его главная особенность — отсутствие сценария. Все, что увидят зрители, будет полной неожиданностью, в том числе и для самих участников.
Импровизаторы примерят на себя разные образы, окажутся в непредсказуемых ситуациях, и присоединиться к ним предложат всем желающим. Предлагать варианты ситуаций могут и сами зрители. Это камеди-шоу нового формата. Никаких сценариев и подготовок. Все происходит здесь и сейчас. И в таком виде это уже не повторится.
Когда: 30 ноября в 19:00
Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)
«Мастер и Маргарита» от театра им. М. А. Булгакова
Событие для поклонников «Мастера и Маргариты». В наш город едет труппа из московского театра имени Булгакова. На сцене областной филармонии 8 декабря сыграют спектакль по одному из лучших фэнтези-романов прошлого века в постановке Сергея Алдонина.
Спектакль был создан в мастерской Марка Захарова (ГИТИС) и включен в постоянный репертуар Московского драматического театра им. Станиславского. А позже стал одной из самых ярких постановок в репертуаре театра им. М. А. Булгакова. Действие построено по принципу синтеза театрального искусства и элементов шоу: бешеный темпоритм, сменяющиеся мизансцены по принципу кинокадра, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий.
Мистический сюжет, хорошая режиссерская работа и живая игра актеров перенесут зрителей в Москву 30-х годов ХХ века со всеми ее красками и запахами.
Когда: 8 декабря
Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)
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