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Международная выставка строительных, отделочных материалов, оборудования и инженерных систем «Siberian Building Week 2020/Сибирская строительная неделя 2020» объединит на своей площадке новейшие отечественные и зарубежные достижения строительной индустрии, инновационные идеи и технологии, проектные и архитектурные решения. Вместе с тем даст прекрасную возможность представителям крупного, среднего и малого бизнеса от Урала до Дальнего Востока, Казахстана заключить напрямую контракты и договориться о взаимовыгодном сотрудничестве.

Выставка состоится с 18 по 21 февраля 2020 г. в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Выставочный оператор «Центр Экспо», организатор «Siberian Building Week 2020», сегодня проводит большую работу по приглашению к участию лидеров строительной отрасли, обладателей самых современных материалов, технологий и решений.

Уже заявили об участии в «Сибирской строительной неделе» компании: JAKKO, «Цитадель Сибирь», «Станки Мира», «Итеко», «Сибирский Цемент», «Центурион», «Стройкомплект», «Карбогласс», «Нью Граунд», «Ачинский Цемент», «СК-Полимер», «СибКирпич», Zonda, «ДекоМастер», «Кроношпан», «Мирта», «Искитимцемент», FIRST NEW MATERIAL и другие.

Новый завод «Полиджи», только что открытый летом этого года, примет участие в Сибирской строительной неделе. Он представит на выставке качественный сотовый поликарбонат для светопрозрачных конструкций (теплиц, навесок, козырьков, зенитных фонарей, перегородок) и дизайнерских решений. На предприятии установлена новая современная экструзионная линия мирового производителя из Италии «Omipa». В ассортименте предприятия 24 вида прозрачного поликарбоната и 13 цветов.

В рамках деловой программы запланировано проведение мастер-классов, семинаров, конференций для строителей, дизайнеров и архитекторов. Известно, что состоится III международный Форум дизайнеров и архитекторов. Кроме этого, на площадке выставки пройдет конференция «Перспективы развития рынка дверей Сибири 2020», где профессионалы определят тенденции развития отрасли на ближайшее время и дадут прогноз ситуации на сибирском рынке дверей на будущий год.