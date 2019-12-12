Семь вопросов таксисту, которые вы стеснялись, но хотели задать

Полезно

Правда, что все таксисты любят поговорить? Что дает лицензия водителю? Из чего складывается цена поездки? Наверное, ответы на эти вопросы волновали каждого, кто хотя бы раз пользовался услугами такси.

Ответы редакция ТВ2 решила получить у профессионала. Томич Алексей в такси более 10 лет и за это время изучил все тонкости этого дела.

Я заказываю такси утром в одно и то же время, едем мы по одному и тому же маршруту по одному и тому же адресу: от Дизайнеров до 3-й горбольницы. Почему цена всегда разная?

— Цена формируется в зависимости от пробок, количества водителей на линии, машин в конкретном районе и заказов. Если на пять свободных машин будет десять желающих, то цена, конечно, вырастет. Поэтому в понедельник утром, когда многие из области приезжают в город, цена будет одна, а в среду другая. Кстати, когда я начинал, все еще по счетчику ездили, по таксометру или как договорятся. Предпросчет первыми «Везет» сделали. Таксистам поначалу не очень зашло, но пассажирам понравилось и заказов стало больше. Теперь почти во всех сервисах цена известна заранее.

Почему все таксисты любят поговорить?

— На самом деле это не так. Вообще, многие стереотипы о таксистах слегка преувеличены. В том числе и болтовня. Но бывает, что пассажиры сами заводят беседу. Например, спрашивают меня о городе. Это, в основном, туристы, которым интересно, куда пойти и что посмотреть. Недавно вез командировочных и провел им экскурсию — провез по центру города, завез в Татарскую слободу, на Воскресенскую гору. Пока ездил, успел еще раз влюбиться в родной город.

Лицензия такси влияет на мою безопасность?

— Я считаю, что лицензия, скорее, нужна правоохранительным органам как способ контроля. К безопасности она мало имеет отношения. Пассажиру важнее профессионализм водителя, как он водит, а не лицензия на автомобиль. Если водитель имеет водительское удостоверение, то логично, что должен уметь безопасно для себя и окружающих управлять машиной. Это важнее, на мой взгляд.

Лицензия самого водителя была бы правильнее. Ведь я сам против того, чтобы перевозками занимались дилетанты. Я за рулем 23 года, таксую десять лет. Такси — это услуга, а в сфере услуг важно уметь общаться с людьми, находить общий язык, помогать. Вот тут-то и пригодилась бы лицензия на профпригодность (смеется).

Можно ли корректировать плей-лист водителя?

— Конечно, можно, главное — вежливо попросить. Поездка для пассажира занимает в среднем минут 15-20, а водитель за рулем может проводить до восьми часов. Конечно, нам хочется максимального комфорта, хотя бы просто послушать любимую музыку. Я вот только музыку и слушаю, не люблю болтовни в эфире, особенно политической. Сразу переключаю волну.

Я хочу поблагодарить таксиста или пожаловаться на качество услуги. Куда мне обратиться?

— В «Везет» есть классная штука — «живая» служба поддержки пассажиров и водителей. Это не когда ты пишешь кому-то в программе, чтобы тебе ответили через вечность, а слышишь голос оператора. Они сразу решают многие вопросы. Если забыли вещи, то сразу звонят водителю, если произошел конфликт, то выясняют его причину, а если пассажир передает похвалу, то тоже передают эти слова. Правда, не сразу, а потом, чтобы не отвлекать. Но пассажиры редко хвалят через службу поддержки. Чаще всего оставляют чаевые или просто благодарят, мандаринами угощают.

Почему нельзя хлопать дверью? Это же машина.

— Это не просто машина, это собственность! Труд водителя такси нелегкий, деньги зарабатываются честно. Комфортная хорошая машина — способ заработка, поэтому она требует должного обращения.

Почему таксисты так не любят ожидание? Опаздываешь на пару минут, а некоторые начинают ворчать.

— Я могу поделиться своим мнением, но уверен, его разделят многие мужики (и барышни тоже). Простой больше пяти минут, конечно, оплачивается пассажиром. Но из нескольких минут ожидания на каждом заказе складывается неплохое такое время. За которое, если работать эффективно, можно выполнить еще один заказ или два. Я дорожу временем и заработком: и то, и другое предпочитаю тратить на семью.