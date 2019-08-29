С музыкой, дружбой и заботой о планете. Проведем выходные с пользой
Симфонический оpen air
Любите кино? Не пропустите «Симфонический open air», который пройдет в субботу 30 августа в музейном саду краеведческого. Все атрибуты похода в кино будут соблюдены: афиши, билеты, мороженое и артисты. Только артисты будут не на экране, а на сцене.
Музыканты Томского Академического симфонического оркестра исполнят мелодии из любимых многими фильмов: «Мэри Поппинс, до свидания!», «31 июня», «Ошибка резидента» и других. В концерте прозвучат мелодии И. Дунаевского, А. Петрова, А. Зацепина, А. Рыбникова, М. Таривердиева. Дирижирует оркестром Денис Немирович-Данченко.
В музейном саду будут организованы фотозона, детский уголок, выставка старых афиш и сладкий фудкорт.
Когда: 30 августа в 19:00
Где: Музейный сад (пр. Ленина, 75)
Благотворительный фестиваль дружбы
Большим праздником отметит свой второй день рождения благотворительный фонд «Меркурия». Все это время его сотрудники стараются сделать все, чтобы у каждого ребенка из детского дома был друг. Волонтёры фонда умеют дружить и хотят научить этому всех томских детей и взрослых.
Поддержать волонтеров фонда и просто хорошо провести время можно будет 31 августа в Городском саду.
В программе праздника: танцы и игры, передовые научные мастер-классы: робототехника, экоград, гончарная мастерская, плетение кос с канекалоном, блеск-тату и много других интересных занятий. А еще организаторы обещают флэшмоб и концерт гостей из Новосибирска — кавер-группы «Sosedi».
Поддержать работу фонда «Меркурия» вы можете, внеся добровольное пожертвование в кубы, которые будут размещены на Фестивале.
Когда: 31 августа в 12:00
Где: Городской сад (ул. Герцена, 6)
Премьера в Театре юного зрителя
Новый спектакль Томского ТЮЗа «студенТЫ» – вербатим, то есть полностью документальный. Прежде спектаклей в этом жанре в нашем городе не было, — говорят создатели постановки. У каждого из героев — реальный прототип: итальянка, приехавшая в Томск по обмену, студентка, помешанная на чистоте, музыкант, одержимый учебой и студент, уверенный в том, что учеба — это что-то ненужное.
Каждый из прототипов — реальных людей рассказывал свою историю во время интервью артистам. На основе собранного материала известный в России драматург Вячеслав Дурненков и написал пьесу. Что из этого получилось — можно посмотреть на сцене ТЮЗа уже с 28 августа.
Когда: с 28 августа
Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)
Первый городской экофестиваль
«Green day» — это фестиваль, посвященный вопросам экологичной и здоровой жизни в городе. Он пройдет в нашем Томске впервые в субботу 31 августа.
В программе фестиваля: лекции и мастер-классы на экологическую тему, прием ненужной одежды, раздельный сбор мусора, батареек и макулатуры, маркет эко-товаров, детская интерактивная площадка.
Когда: 31 августа 16:00-19:00
Где: микрорайон «Радонежский» (ул. Береговая ,13)
Концерт «Органная лига»
Этот концерт призван развеять миф о том, что женщин-композиторов практически нет. Вечером 14 сентября в органном зале Томской филармонии будут звучать композиции самых талантливых женщин в музыке с XIII века до наших дней. В программе концерта вы услышите произведения Хильдегарды Бинкенской, Франчески Каччини, Барбары Строцци, Фанни Мендельсон, Клары Шуман, Луизы Фарранк, Нади и Лили Буланже, Софьи Губайдулиной, Александры Пахмутовой, Екатерины Приходовской и не только.
Подобный музыкальный эксперимент впервые пройдет в органном зале. Многие сочинения будут исполнены в Томске впервые.
Когда: 14 сентября в 19:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75)
Выставка-лекториум «Как спасти женщин в России»
Активистки из Томска создали проект, в котором объединили выставку и лекции, посвященные теме домашнего насилия в России. Для этого были собраны истории женщин, переживших насилие в семье, и приглашены лекторы из разных городов страны, среди которых специалистки кризисных центров («Сестры», «Женский голос»), психологи, юристы, общественники и медики.
Среди заявленных тем:
— Культура насилия: как понять, что бьет значит бьет и ты в этом не виновата?
— Где государство? О чем нам говорят законодательство и работа полиции?
— Кто и как помогает жертвам насилия в Томске и по всей стране?
— Как отстоять свои права в суде?
— Что делать, если партнёр использует психологическое или физическое насилие?
— Почему женщины-мигрантки самая уязвимая группа на территории РФ?
— Как домашнее насилие может повлиять на будущее наших детей?
— Как распознать и справиться с раком груди?
Вход бесплатный, но необходима регистрация.
Когда: 31 августа в 13:00
Где: Первый Музей Славянской Мифологии (конференц-зал, ул. Загорная, 12).
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