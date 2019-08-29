С музыкой, дружбой и заботой о планете. Проведем выходные с пользой

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Симфонический оpen air

Фото: из официальной группы Томской филармонии vkontakte

Любите кино? Не пропустите «Симфонический open air», который пройдет в субботу 30 августа в музейном саду краеведческого. Все атрибуты похода в кино будут соблюдены: афиши, билеты, мороженое и артисты. Только артисты будут не на экране, а на сцене.

Музыканты Томского Академического симфонического оркестра исполнят мелодии из любимых многими фильмов: «Мэри Поппинс, до свидания!», «31 июня», «Ошибка резидента» и других. В концерте прозвучат мелодии И. Дунаевского, А. Петрова, А. Зацепина, А. Рыбникова, М. Таривердиева. Дирижирует оркестром Денис Немирович-Данченко.



В музейном саду будут организованы фотозона, детский уголок, выставка старых афиш и сладкий фудкорт.



Когда: 30 августа в 19:00 Где: Музейный сад (пр. Ленина, 75)

Благотворительный фестиваль дружбы

Большим праздником отметит свой второй день рождения благотворительный фонд «Меркурия». Все это время его сотрудники стараются сделать все, чтобы у каждого ребенка из детского дома был друг. Волонтёры фонда умеют дружить и хотят научить этому всех томских детей и взрослых.

Поддержать волонтеров фонда и просто хорошо провести время можно будет 31 августа в Городском саду. В программе праздника: танцы и игры, передовые научные мастер-классы: робототехника, экоград, гончарная мастерская, плетение кос с канекалоном, блеск-тату и много других интересных занятий. А еще организаторы обещают флэшмоб и концерт гостей из Новосибирска — кавер-группы «Sosedi».



Поддержать работу фонда «Меркурия» вы можете, внеся добровольное пожертвование в кубы, которые будут размещены на Фестивале.



Когда: 31 августа в 12:00 Где: Городской сад (ул. Герцена, 6)

Премьера в Театре юного зрителя

Фото: из официальной группы Томского ТЮЗа vkontakte

Новый спектакль Томского ТЮЗа «студенТЫ» – вербатим, то есть полностью документальный. Прежде спектаклей в этом жанре в нашем городе не было, — говорят создатели постановки. У каждого из героев — реальный прототип: итальянка, приехавшая в Томск по обмену, студентка, помешанная на чистоте, музыкант, одержимый учебой и студент, уверенный в том, что учеба — это что-то ненужное.

Каждый из прототипов — реальных людей рассказывал свою историю во время интервью артистам. На основе собранного материала известный в России драматург Вячеслав Дурненков и написал пьесу. Что из этого получилось — можно посмотреть на сцене ТЮЗа уже с 28 августа.

Когда: с 28 августа Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Первый городской экофестиваль

Фото: pxhere.com

«Green day» — это фестиваль, посвященный вопросам экологичной и здоровой жизни в городе. Он пройдет в нашем Томске впервые в субботу 31 августа.

В программе фестиваля: лекции и мастер-классы на экологическую тему, прием ненужной одежды, раздельный сбор мусора, батареек и макулатуры, маркет эко-товаров, детская интерактивная площадка.

Когда: 31 августа 16:00-19:00

Где: микрорайон «Радонежский» (ул. Береговая ,13)

Концерт «Органная лига»

Этот концерт призван развеять миф о том, что женщин-композиторов практически нет. Вечером 14 сентября в органном зале Томской филармонии будут звучать композиции самых талантливых женщин в музыке с XIII века до наших дней. В программе концерта вы услышите произведения Хильдегарды Бинкенской, Франчески Каччини, Барбары Строцци, Фанни Мендельсон, Клары Шуман, Луизы Фарранк, Нади и Лили Буланже, Софьи Губайдулиной, Александры Пахмутовой, Екатерины Приходовской и не только.



Подобный музыкальный эксперимент впервые пройдет в органном зале. Многие сочинения будут исполнены в Томске впервые.



Когда: 14 сентября в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Выставка-лекториум «Как спасти женщин в России»