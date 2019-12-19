Путеводитель по новогодним ярмаркам Томска

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Не так хорош Новый год, как его ожидание. Катания с горки большой компанией, романтичные встречи на катке, долгие прогулки по морозному городу с кружечкой ароматного глинтвейна. Все это и создает праздничное настроение. Чтобы вам было легче найти глинтвейн, имбирные пряники, елочные игрушки ручной работы и много других атмосферных вещиц, мы подскажем, где в Томске работают новогодние и рождественские ярмарки.

Уличные новогодние ярмарки

Фото: pixhere.com

Уличные новогодние базары, по сообщению областной администрации, будут работать до 31 декабря. Сходить на них смогут все жители Томска, ярмарки располагаются в разных районах города.

Ярмарка на Ново-Соборной площади (пл. Ново-Соборная, возле СФТИ) Время работы: 12:00-20:00. Ярмарка у «Томских товаров» (ул. Красноармейская, 122) Время работы: 12:00-20:00.

Ярмарка возле «Авангарда» (ул. Бела Куна, 20) Время работы: 09:00-19:00.

Ярмарка на Белом озере (ул. Белозерская, 13) Время работы: 09:00-19:00.

Когда: с 15 по 31 декабря Где: на площадках Томска

Weihnachtsmarkt в языковой школе «Друзья»

Фото: из официальной группы языковой школы "Друзья" vkontakte

В атмосферу европейского Рождества предлагают окунуться томичам в эти выходные в языковой школе «Друзья». 21 и 22 декабря там пройдет по-немецки Weihnachtsmarkt, по-английски Сhristmas market, по-французски Мercado de navidad. Если вы не знаете, как это переводится, вам точно стоит попасть на рождественскую ярмарку в «Друзья». Помимо традиционной распродажи интересных вещиц ручной работы и ароматных вкусностей, здесь будут давать мастер-классы преподаватели по английскому, французскому, испанскому и китайскому языкам: правильное произношение, актерское мастерство, разговорный язык.

Плюс ко всему гости узнают о праздничных традициях разных стран, посмотрят на танцы дружественных народов и сыграют в «Мафию» на английском.

Вход свободный, но по предварительной регистрации.

Когда: 21 и 22 декабря с 12:00 до 19:00 Где: языковая школа «Друзья» (ул. Гагарина, 28)

Фестиваль «Глинтвейн» и ярмарка новогодних подарков

Фото: из официальной группы фестиваля "Глинтвейн" vkontakte

Начиная с этой субботы, вовсю можно праздновать. Фестиваль «Глинтвейн» с большим маркетом подарков открывается 21 декабря в ТРЦ «Изумрудный город». Если вы до сих пор не купили подарки подруге, маме или ребенку – приходите. Будет из чего выбрать: дизайнерские аксессуары ручной работы, стильные украшения, полезные вещи для творчества и другие интересные товары.

А еще организаторы обещают, что будет много вкусного: сахарная вата, сэндвичи, смузи, фрэши, имбирные пряники, торты, пирожные и, конечно, глинтвейн.

Также в программе фестиваля: полезные мастер-классы для малышей и взрослых, хорошая музыка и волшебная палатка Санта-Клауса, где можно посидеть на коленках у дедушки и рассказать ему о своих желаниях.

Вход свободный.

Когда: 21-29 декабря Где: ТРЦ «Изумрудный город»

Ярмарка интересных вещей «Антресоль-маркет»

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

Если вы не любите дарить классический набор «шампанское+конфеты» или подарочный сертификат в магазин, вам стоит посетить новогоднюю ярмарку интересных вещей. Здесь вы найдете изделия ручной работы от мастеров и дизайнеров Томска и необычные подарки к Новому году.

Хотите что-то сделать сами? Приходите на мастер-классы, которые на «Антресоль-маркете» проходят по субботам. С помощью мастеров вы сделаете светящихся роботов, горящие шары на елку, броши из дерева и интерьерное панно.

Вход на мастер-классы по предварительной записи: 8-952-884-6190.



Когда: с 21 по 30 декабря Где: ТЦ «Клевер» (пер. Асфальтовый, 8) и ТГ «Красный экспресс» (ул. Красноармейская, 101а)

Новогодняя ярмарка в Институте искусств и культуры ТГУ