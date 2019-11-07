«Проклятье морей», «Космическая опера» и «Сибирский кот». Афиша Томска

Полезно

Вы — любитель советского кино? За очередной порцией хорошего настроения приходите в Дом искусств 8 ноября. Пятничным вечером в 17:00 на традиционном кинопоказе можно посмотреть фильм «Девчата». О других событиях Томска читайте в афише.

Армянский дудук в Томске

Этому инструменту около трех с половиной тысяч лет. Звук дудука — это звук истории народа, всех его радостей и бед, величия и несовершенства. В Армении говорят: когда поет дудук — поет душа. Проверить на себе, как это происходит, и насладиться хорошей музыкой томичи смогут 15 ноября.

«Музыку гор» в джаз-клубе «Синатра» исполнит участник многих этнических фестивалей и выпускник Ереванской консерватории – Аргишти. В его репертуаре: авторские сочинения, известные армянские мелодии, а также классические и современные произведения.

Когда: 15 ноября в 19:00 Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. К. Маркса, 23а)

Видеопоказ спектакля «Смута»

Об одном из самых загадочных и сложных моментов истории нашей страны – о Смутном времени – вспомнят томичи, которые придут на видеопоказ спектакля «Смута». Сюжет строится вокруг одного из ключевых эпизодов Русско-польской войны 1609-1618 годов. Это постановка с видеопроекциями Академического Малого театра России по книге Владимира Мединского «Стена». Работал над ней один из лучших театральных режиссеров страны Владимир Бейлис.

За полтора года со дня премьеры спектакль посмотрели десятки тысяч зрителей из разных городов России. Томичи смогут присоединиться к их числу в Литературном музее Дома искусств 7 ноября и камерном зале БКЗ 10 ноября.

Возрастное ограничение 12+. Вход свободный.



Когда: 7 ноября в 17:00 и 10 ноября в 12:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10), камерный зал БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Театральный фестиваль «Сибирский кот»

Фото: с официальной страницы Северского музыкального театра vkontakte

Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот» пройдет в нашей области с 8 по 12 ноября. На разных площадках Томска и Северска выступят коллективы из шести регионов России, а также Эстонии, Кипра и Индии.

В рамках фестиваля можно будет не только посмотреть постановки, но и обсудить конкурсные спектакли. Также в программе мастер-классы от столичных преподавателей из театрального училища имени Щукина. В фестивале примут участие режиссеры, актеры, художественные руководители и директора российских и зарубежных театров, театральные критики и детское жюри.

Программа театрального фестиваля здесь.

Когда: 8-12 ноября Где: на разных площадках области

«Портрет девушки в огне» в «Аэлите»

Томичам предлагают посмотреть драму, которая вызвала много споров на Каннском кинофестивале 2019 года, но при этом получила приз за лучший сценарий и «Квир-пальмовую ветвь» за освещение ЛГБТ-темы в кино. Картина Селин Скьяммы «Портрет девушки в огне» рассказывает о запретной несколько веков назад любви. Две девушки против общества. К чему приведет это противостояние, можно будет узнать на кинопросмотрах в «Аэлите».

Возрастное ограничение 18+.



Когда: 7-10 и 14-16 ноября в 19:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

«Космическая опера» в планетарии

Томские старшеклассники в выходные дни приглашаются на встречу с инопланетным космическим кораблем, найденным на нашей планете. Начинающие астрономы находятся внутри. За 40 минут они успеют улететь с Земли и исследовать всю Солнечную систему. Для полнокупольного шоу выбран экспериментальный визуальный стиль, который не подвергался редакции. Программа демонстрирует реальные результаты множества исследований в области различных наук и кинематографии.

Рекомендуемый возраст зрителей: 7-11 класс.

Когда: 9 ноября в 16:00 Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82а)

Мазурка и вальс для малышей

Вы можете отличить мазурку от менуэта, а ноктюрн от рондо? Если да — научите этому своих малышей. Если нет — учитесь вместе с ними с проектом «Моцарт с пеленок».

Людвиг ван Бетховен, Александр Даргомыжский, Клод Дебюсси, Карин Хачатурян, Луиджи Боккерини, Йозеф Гайдн. Классические произведения выдающихся композиторов в субботу утром будет исполнять дуэт виолончели и рояля.



Танцы на музыкальном ликбезе приветствуются. Во время концерта маленькие меломаны могут занять себя на сенсорной площадке или подыграть артистам на маракасах и бубенцах. А после концерта — познакомиться ближе с настоящими музыкальными инструментами.



При себе иметь вторую обувь. Запись на концерт mozartspelenok.ru.

Когда: 9 ноября в 11:00

Где: Художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Концерт группы «Ария»

«Проклятье морей» привезет в Томск легендарная «Ария». Большой концерт с новой программой состоится в Томске 9 ноября. Знаменитые рокеры исполнят хиты, которые знают миллионы, и свежие композиции из 13-го студийного альбома группы.

Весь 2019 год «Ария» посвятила международному туру в поддержку альбома «Проклятье морей». Его сведением занимался известный американский продюсер и гитарист Roy Z. Музыкальные критики называют его «самой инновационной» пластинкой коллектива. Поклонники хвалят за мощный вокал и сильную энергетику.



Когда: 9 ноября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

«Во все тяжкое» с Джонни Деппом