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16 февраля,
2019
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Процедура, во время которой «тает» вес

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За зиму набрали лишнего? Диета не помогает? Пора добавлять «тяжелую артиллерию». Один из самых эффективных методов в борьбе с лишним весом — B-flехy массаж. 

Процедура, во время которой «тает» вес

Что такое аппаратный массаж B-flехy? Во время сеанса манипулой аппарата втягивается кожная складка и, благодаря роликам, тщательно прорабатывается. В жировых клетках, наполненных водой, происходит процесс липолиза. Получается, что они исчезают естественным путем. Работа вакуума в комплексе с роликовым массажем активно воздействует не только на подкожный жировой слой, но и на мышцы человека. Результат: объемы талии и бедер заметно сокращаются, пропадает «апельсиновая корка», кожа становится гладкой и приятной на ощупь.

Процедура, во время которой «тает» вес

Кроме эстетического эффекта, B-flехy массаж оздоравливает организм. Запускается лимфа, клетки насыщаются кислородом, вырабатываются эндорфины, повышается жизненный тонус. Что, кстати, не помешает после нашей затяжной зимы. А благодаря безболезненности процедуры и довольно быстрому получению результата вакуумно-роликовый массаж считается одной из самых востребованных процедур.


Продолжительность сеансов — 30, 45, 60 минут в зависимости от массы тела и степени целлюлита. Это рассчитывает специалист.


Лучший подарок женщине — тот, который она может потратить на себя. Подарите на 8 Марта своей подруге, жене или маме абонемент в студию «B-flexy». Все вопросы и консультации по телефону 97-94-07.


«B-flехy» в Instagram @bflexy_tomsk.


Партнерский материал.

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