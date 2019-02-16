Процедура, во время которой «тает» вес

За зиму набрали лишнего? Диета не помогает? Пора добавлять «тяжелую артиллерию». Один из самых эффективных методов в борьбе с лишним весом — B-flехy массаж.

Что такое аппаратный массаж B-flехy? Во время сеанса манипулой аппарата втягивается кожная складка и, благодаря роликам, тщательно прорабатывается. В жировых клетках, наполненных водой, происходит процесс липолиза. Получается, что они исчезают естественным путем. Работа вакуума в комплексе с роликовым массажем активно воздействует не только на подкожный жировой слой, но и на мышцы человека. Результат: объемы талии и бедер заметно сокращаются, пропадает «апельсиновая корка», кожа становится гладкой и приятной на ощупь.

Кроме эстетического эффекта, B-flехy массаж оздоравливает организм. Запускается лимфа, клетки насыщаются кислородом, вырабатываются эндорфины, повышается жизненный тонус. Что, кстати, не помешает после нашей затяжной зимы. А благодаря безболезненности процедуры и довольно быстрому получению результата вакуумно-роликовый массаж считается одной из самых востребованных процедур.





Продолжительность сеансов — 30, 45, 60 минут в зависимости от массы тела и степени целлюлита. Это рассчитывает специалист.



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Партнерский материал.