Праздник топора, ярмарка секций, кино на крыше. Афиша Томска
Визг пил и стук топоров будет звучать всю следующую неделю в селе Зоркальцево. Сельский парк «Околица» встречает очередной международный фестиваль «Праздник топора». С 20 по 25 августа сотни умельцев деревянного, берестяного, кузнечного, глиняного и печного мастерства со всего мира будут творить свои шедевры на глазах у зрителей. Аккомпанируют — десятки гармонистов. В этом году организаторы обещают много мастер-классов для гостей праздника. Подробная программа фестиваля здесь. Где еще можно хорошо провести время в Томске читайте в афише.
Ярмарка спортивных секций
Вы еще не определились, каким видом спорта заняться ребенку? Берите его за руку и отправляйтесь на фестиваль спортивных секций. Он пройдет в субботу 17 августа во Дворце зрелищ и спорта. Больше 30 спортивных клубов и школ Томска будут демонстрировать свои умения и достижения.
У нас на ярмарке будут представлены все виды спорта: конный спорт, борьба, гимнастика, плаванье, стрельба, городошный спорт, фехтование, батутный спорт — рассказала ТВ2 организатор фестиваля Наталья Дзюра. — Каждая школа будет давать небольшие мастер-классы.
Во время фестиваля можно будет не только все узнать о виде спорта, но и познакомиться с тренером. Администрация клуба настольного тенниса «TТ Мaster Нall», например, обещает, что тренеры будут присутствовать на празднике почти полным составом. Дворец спорта стал площадкой, на которой откроется единственный в городе профессиональный клуб настольного тенниса. В их арсенале 14 современных столов, на которых смогут заниматься и любители, и профессионалы.
Вход свободный.
Когда: 17 августа 12:00-19:00
Где: Дворец зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126)
Кино на крыше
Лето подходит к концу. Давайте ловить последние теплые вечера этого года и использовать их по полной программе. Вместо того, чтобы сидеть дома, сходите со второй половинкой или друзьями в кино на крышу. Ближайшие сеансы — фильмы, не раз собиравшие полные кинозалы по всему миру.
Четверг 15 августа — «500 дней лета»
Пятница 16 августа — «Остров проклятых»
Суббота 17 августа — «Леон»
Сбор гостей в 22:00. Показ 22:15. Бронь мест здесь.
Когда: 15-17 августа
Где: крыша в Советском районе (адрес скажут во время бронирования места)
Детский театральный фестиваль
Спектакли лучших театров России и зарубежья могут посмотреть маленькие и взрослые томичи на следующей неделе. С 21 по 25 августа в нашем городе пройдет третий международный фестиваль «Сказочный балаганчик Скомороха». Представления будут давать труппы из разных городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Фестиваль будет проходить на четырех площадках: в селах Мельниково и Кожевниково, в театре «Скоморох» и в парке «Околица». Афиша спектаклей здесь.
Когда: 21-25 августа
Где: театр «Скоморох», парк «Околица» и районы Томской области
«Парк органного периода»
Музыку о птицах, животных, деревьях, насекомых и даже рыбах можно будет послушать в органном зале Томской филармонии. В программе необычного концерта: сюиты Вильшера, «Влюбленный соловей» Куперена, «Кукушка» Дакена и мелодии других композиторов. Для поклонников «Парка Юрского периода» — саундтреки из любимого фильма.
За органом — Дмитрий Ушаков.
Когда: 21 августа в 19:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75)
Концерт для самых маленьких
Провести субботний день в окружении близких людей и хорошей музыки предлагают томичам организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Небо, солнце, деревья и коврики на траве. «Ловим лето» вместе с Анастасией Сатаровой и музыкой из мульфильмов и детского кино. В программе концерта известные нескольким поколениям песни: «Песенка о лете», «Танец маленьких утят», «Говорят мы — бяки-буки», «Мы к вам заехали на час», «Лев и Брадобрей», «Папа купил автомобиль» и другие композиции.
После концерта малыши, по традиции, могут ближе познакомиться с музыкальными инструментами и попробовать сыграть на них. На протяжении концерта работает шоу мыльных пузырей, гигантская кедровая мозаика и куча развивающих игрушек.
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Не забудьте взять с собой плед или коврик. Запись по телефону: 222-231.
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Когда: 17 августа в 11:00
Где:музейный сад краеведческого (пр. Ленина, 75)
Шотландский оpen air
Джаз под открытым небом предлагают послушать ценителям хорошей музыки в пятницу вечером. Гости вечеринки «Шотландский оpen air» — музыканты из Екатеринбурга: Игорь Паращук и Александр Титов, а также Асхат Сайфуллин, Евгений Суворов и Андрей Иноземцев.
В программе сделан акцент на музыку британских островов, поэтому все будет в шотландском стиле: волынка, дудук и конкурс на лучший килт. Дресс-код: одежда в клетку любого размера и окраски. Мужчинам рекомендуются килты!
Когда: 16 августа в 19:00
Где: музейный сад (пр. Ленина, 44)
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