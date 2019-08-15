Праздник топора, ярмарка секций, кино на крыше. Афиша Томска

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Визг пил и стук топоров будет звучать всю следующую неделю в селе Зоркальцево. Сельский парк «Околица» встречает очередной международный фестиваль «Праздник топора». С 20 по 25 августа сотни умельцев деревянного, берестяного, кузнечного, глиняного и печного мастерства со всего мира будут творить свои шедевры на глазах у зрителей. Аккомпанируют — десятки гармонистов. В этом году организаторы обещают много мастер-классов для гостей праздника. Подробная программа фестиваля здесь. Где еще можно хорошо провести время в Томске читайте в афише.

Ярмарка спортивных секций

Вы еще не определились, каким видом спорта заняться ребенку? Берите его за руку и отправляйтесь на фестиваль спортивных секций. Он пройдет в субботу 17 августа во Дворце зрелищ и спорта. Больше 30 спортивных клубов и школ Томска будут демонстрировать свои умения и достижения.

У нас на ярмарке будут представлены все виды спорта: конный спорт, борьба, гимнастика, плаванье, стрельба, городошный спорт, фехтование, батутный спорт — рассказала ТВ2 организатор фестиваля Наталья Дзюра. — Каждая школа будет давать небольшие мастер-классы.

Во время фестиваля можно будет не только все узнать о виде спорта, но и познакомиться с тренером. Администрация клуба настольного тенниса «TТ Мaster Нall», например, обещает, что тренеры будут присутствовать на празднике почти полным составом. Дворец спорта стал площадкой, на которой откроется единственный в городе профессиональный клуб настольного тенниса. В их арсенале 14 современных столов, на которых смогут заниматься и любители, и профессионалы.

Вход свободный.

Когда: 17 августа 12:00-19:00 Где: Дворец зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126)

Кино на крыше

Фото: из официальной группы киноклуба vkontakte

Лето подходит к концу. Давайте ловить последние теплые вечера этого года и использовать их по полной программе. Вместо того, чтобы сидеть дома, сходите со второй половинкой или друзьями в кино на крышу. Ближайшие сеансы — фильмы, не раз собиравшие полные кинозалы по всему миру.

Четверг 15 августа — «500 дней лета»

Пятница 16 августа — «Остров проклятых»

Суббота 17 августа — «Леон»



Сбор гостей в 22:00. Показ 22:15. Бронь мест здесь.

Когда: 15-17 августа Где: крыша в Советском районе (адрес скажут во время бронирования места)

Детский театральный фестиваль

Спектакли лучших театров России и зарубежья могут посмотреть маленькие и взрослые томичи на следующей неделе. С 21 по 25 августа в нашем городе пройдет третий международный фестиваль «Сказочный балаганчик Скомороха». Представления будут давать труппы из разных городов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Фестиваль будет проходить на четырех площадках: в селах Мельниково и Кожевниково, в театре «Скоморох» и в парке «Околица». Афиша спектаклей здесь.



Когда: 21-25 августа Где: театр «Скоморох», парк «Околица» и районы Томской области

«Парк органного периода»

Музыку о птицах, животных, деревьях, насекомых и даже рыбах можно будет послушать в органном зале Томской филармонии. В программе необычного концерта: сюиты Вильшера, «Влюбленный соловей» Куперена, «Кукушка» Дакена и мелодии других композиторов. Для поклонников «Парка Юрского периода» — саундтреки из любимого фильма.

За органом — Дмитрий Ушаков.

Когда: 21 августа в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Концерт для самых маленьких

Провести субботний день в окружении близких людей и хорошей музыки предлагают томичам организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Небо, солнце, деревья и коврики на траве. «Ловим лето» вместе с Анастасией Сатаровой и музыкой из мульфильмов и детского кино. В программе концерта известные нескольким поколениям песни: «Песенка о лете», «Танец маленьких утят», «Говорят мы — бяки-буки», «Мы к вам заехали на час», «Лев и Брадобрей», «Папа купил автомобиль» и другие композиции.



После концерта малыши, по традиции, могут ближе познакомиться с музыкальными инструментами и попробовать сыграть на них. На протяжении концерта работает шоу мыльных пузырей, гигантская кедровая мозаика и куча развивающих игрушек. ⠀ Не забудьте взять с собой плед или коврик. Запись по телефону: 222-231.

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Когда: 17 августа в 11:00

Где:музейный сад краеведческого (пр. Ленина, 75)

Шотландский оpen air