Праздник отцов, фестиваль красок и ночь волшебных шаров. Афиша Томска

Полезно

10 июня официально открывается главный городской пляж на Семейкином острове. В этом году там можно будет не только позагорать, но и заняться йогой или почитать книжку из пляжной библиотеки. Чем еще можно заняться в нашем городе в ближайшие дни расскажем в рубрике «Афиша».

Праздник отцов «Папин день»

Фото: pixabay.com

Праздников в честь мам наш город видел много. Впервые в Томске решили провести семейный фестиваль «Папин день». Проходит он в рамках Первого городского форума отцов, который стартует в Томске 8 июня.

Стать участником нового праздника на Белом озере может как папа с сыном, так и любой другой член семьи. В программе: всевозможные конкурсы, веселые игры, семейные эстафеты, полезные мастер-классы от МЧС и ГИБДД по безопасности.

Когда: 9 июня с 12:00 до 16:00 Где: Белое озеро

Выставка живописи в художественном музее

Фото: из официальной группы музея vkontakte

Выставка работ сибирского живописца Константина Залозного будет работать в Томском художественном музее до 30 июня.

Залозный отличался своей особенной крестьянской системой ценностей и точной оценкой людей и событий. Он принадлежал к поколению художников, чье детство и юность связаны с военными и послевоенными годами. Его работам свойственна традиционная реалистическая манера. В этом — секрет достоверности его портретов-биографий. Познакомиться или еще раз взглянуть на картины художника можно уже сегодня.

Когда: 7 — 30 июня Где: областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Фестиваль красок и волшебных шаров в Горсаду

Любите яркие краски? Тогда не пропустите фестиваль «ColorFest» в Городском саду. Здесь разрешается и приветствуется рисовать везде, где вздумается: на носу, щеках, руках, — где угодно. Бледным с этого события не уходил никто. Это касается и детей, и взрослых.

Начнется красочное шоу в 14:00. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый залп краски. Сотни участников одновременно подбрасывают вверх краску разных цветов, создавая в небе разноцветное облако. Зрелище чудесное, как и его участники, когда выходят на улицы города.



А в 21:00 Городской сад засияет тысячами огней. Сотни волшебных шаров в руках гостей загорятся разноцветными огоньками. Кроме волшебных шаров с заходом солнца жителей города ждет захватывающее световое представление под аккомпанемент музыкантов.



Когда: 8 июня в 14:00 и в 21:00 Где: Городской сад

День Академгородка

День Академгородка его жители отмечают с начала июня. Но самая насыщенная программа запланирована на ближайшие выходные.

Тема праздника — 50 лет академической науке в Томске. По этому поводу и не только будут шутить пять КВН-овских команд крупнейших научных институтов ТНЦ СО РАН. На ту же тему украшают свои колонны участники шествия институтов.



Турниры по футболу, волейболу, пейнтболу, теннису, паркуру и шахматам пройдут в субботу. А в воскресенье на улицах Академгородка появится свой Арбат, где расположится ярмарка народного творчества. Вечером жителей и гостей района ждет концерт и настоящий бал.

Когда: 8-9 июня Где: Летняя эстрада в Академгородке (ул. Королёва, 4)

Концерт для малышей под открытым небом

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

Посидеть на травке всей семьей и послушать хорошую музыку можно будет в субботу в центре города. В 11 часов утра в саду областного краеведческого музея зазвучит «Солнечная музыка». Поем и танцуем под аккомпанемент пёстрого оркестрика «Эсперанто».

В репертуаре Екатерины Пронягиной и ее друзей-музыкантов итальянские, испанские и англоязычные веселые песни с разных уголков планеты.

В программе также шоу мыльных пузырей, сенсорная зона, развивающие игры и уютный уголок с вигвамом и другими домиками. Встреча гостей в 10:45. Организаторы советуют взять с собой плед или коврик, чтобы постелить на газон. В случае дождя концерт будет перенесен в помещение или на другой день.

Запись по телефону: 222-231

Когда: 8 июня в 11:00 Где: музейный сад Томского областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75)

Премьера фильма «Рокетмен»

Эту картину называют одной из главных музыкальных премьер года. «Рокетмен» Декстера Флетчера стартовал на больших экранах России шестого июня. Главный герой — знаменитый американский певец Элтон Джон. Миллионы людей по всему миру знают его хиты, но немногие понимают, какой путь прошел артист, чтобы стать тем, кого мы сегодня знаем.

Биографический фильм рассказывает о том, как скромняга Реджинальд Дуайт из провинции превратился в звезду мирового уровня. Яркий образ харизматичного артиста воплотил на экране Тэрон Эджертон. Причем, актер самостоятельно исполнил главные песни Элтона Джона.

Когда: с 6 июня Где: в кинотеатрах города

Музыкальный фестиваль «Классическое лето»