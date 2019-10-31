Праздник для больших и маленьких чертей. Афиша на Хэллоуин

День Всех Святых, который бурно отмечается за рубежом, все больше входит в жизнь россиян. Для взрослых это лишний повод надеть костюмы, для детей — новые игры и страшилки. О том, где можно встретить приведений и ведьм в Томске с 31 октября до 2 ноября , читайте в нашей подборке.

Шабаш для тех, кому исполнилось восемь, устраивают в Клубе «BOSS_PODROSS». Шуметь здесь можно, пугать друг друга — нужно. В программе хэллоуинской вечеринки жуткие мастер-классы, страшно вкусное угощение, игры, конкурсы, дискотека нечистой силы и многое другое.

Если вы обожаете Булгакова и сто раз перечитали «Мастера и Маргариту», вам стоит посетить театрализованную вечеринку в клубе живой музыки «Маяк». Бал-маскарад в образах любимых героев, страшная и страшно приятная музыка, жуткие танцы.

Если вы не хотите наряжаться в страшные костюмы и участвовать в шабаше, можете переждать темный и пугающий праздник в атмосферной компании. Настольные игры, страшные сказки и безалкогольный глинтвейн прилагаются.

Хотите приключений, от которых побегут мурашки по коже? Попробуйте сыграть в по-настоящему страшные игры. По случаю самого жуткого праздника Квест-кафе подготовило несколько встреч с приведениями для смельчаков разных возрастов. 11:00 — Дом с привидениями (8-10 лет) 13:00 — Дом с привидениями (11-12 лет) 15:00 — Спиритический сеанс для подростков (13-16 лет) 17:00 — Спиритический сеанс для взрослых (17-99 лет) Когда: 2 ноября с 11:00 до 17:00

Хотите узнать, что из себя представляет кельтский праздник Самайн? О нем вам расскажут в студии ирландского танца «In'Step». Гостей ожидают конкурс страшных костюмов, кельтская музыка, тематические угощения и, конечно, много танцев. Когда: 2 ноября в 18:00

Демоническое слияние электронной музыки и актуального искусства ждет участников Шабаша. Zen 2019. Это уже десятая по счету хэллоуин-вечеринка. Организаторы обещают устроить самый настоящий шабаш, приправив это пугающим звуком, светом, мистическими локациями и невероятной атмосферой костюмированного бала. Необычные локации, нереальные существа, кинохолл с леденящими кровь ужасами и сотни чертей, ведьм, зомби и прочих представителей мира иного на танцполе.

Зомби-пати





Страшно интересный Halloween для взрослых и детей готовят в лофте «Волшебный дом». Гостей ждет жуткая фотозона, снимки с которой приведут в ужас всех ваших знакомых.

В 10 утра приглашаются любители острых ощущений 2+ на программу «Зомби против растений». В 13:00 приглашаются монстры от пяти лет на встречу со своей корпорацией. В программе: мастер-класс по слайм-слизи и неоновое зомби-пати. В 20:00 ждут ребят 10+ на вечеринку в стиле ужастика «Оно».

Когда: 2 ноября

Где: детский лофт «Волшебный дом» (ул. Карла Ильмера, 10/2)





Вкусный Halloween





Кулинарная студия «Хорошая кухня» приглашает маленьких томичей приготовить что-то из адского меню, например, сосиски-«мумии» или печенье «Ведьминские пальцы». В программе праздника также: мастер-класс по изготовлению лизунов и танцевальный конкурс.

Мистический грим приветствуется. 2 ноября ждут любителей ужасов от трех лет. 3 ноября в 18:00 — от семи лет.

Когда: 2-3 ноября

Где: студия «Хорошая кухня» (ул. Карла Маркса, 23а)





Выставка нового искусства «Сибирская жуть»

Нагнать сибирской жути обещают организаторы страшного события в Доме с приведениями. Временно в него превратится пространство «Flat». В 19:00 откроется выставка, в 21:00 гости нырнут в море страха на большом экране. Сразу после этого можно устраивать танцы на костях под мрачную музыку диджейской нежити.

В 22:00 все заблудшие души ждут на «Кладбище». Концерте группы «Кладбище», которая сыграет могильный пост-панк. Поддержат волну музыканты из Красноярска, Омска, Томска и Новосибирска.

Когда: 1 ноября в 19:00

Где: культурное пространство «Flat» (Карла Маркса, 23А)

