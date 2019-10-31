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31 октября,
2019
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Праздник для больших и маленьких чертей. Афиша на Хэллоуин

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

День Всех Святых, который бурно отмечается за рубежом, все больше входит в жизнь россиян. Для взрослых это лишний повод надеть костюмы, для детей — новые игры и страшилки. О том, где можно встретить приведений и ведьм в Томске с 31 октября до 2 ноября, читайте в нашей подборке. 

Праздник для больших и маленьких чертей. Афиша на Хэллоуин

Посиделки под глинтвейн в «Лампе»


Если вы не хотите наряжаться в страшные костюмы и участвовать в шабаше, можете переждать темный и пугающий праздник в атмосферной компании. Настольные игры, страшные сказки и безалкогольный глинтвейн прилагаются.

Вход свободный

Когда: 31 октября в 21:00

Где: #ПРОСТОЛАМПА (пр. Комсомольский, 70/1. Офис 615)


Halloween party в стиле «Мастер и Маргарита»


Если вы обожаете Булгакова и сто раз перечитали «Мастера и Маргариту», вам стоит посетить театрализованную вечеринку в клубе живой музыки «Маяк». Бал-маскарад в образах любимых героев, страшная и страшно приятная музыка, жуткие танцы.

Когда: 1 ноября в 21:00

Где: клуб «Маяк» (ул. Белозерская, 13/1)


Halloween для нечисти 8+


Шабаш для тех, кому исполнилось восемь, устраивают в Клубе «BOSS_PODROSS». Шуметь здесь можно, пугать друг друга — нужно. В программе хэллоуинской вечеринки жуткие мастер-классы, страшно вкусное угощение, игры, конкурсы, дискотека нечистой силы и многое другое.

Когда: 31 октября в 18:00

Где: клуб «BOSS_PODROSS» (ул. Косарева, 25)

ШАБАШ-2019 • ZEN


Демоническое слияние электронной музыки и актуального искусства ждет участников Шабаша. Zen 2019. Это уже десятая по счету хэллоуин-вечеринка. Организаторы обещают устроить самый настоящий шабаш, приправив это пугающим звуком, светом, мистическими локациями и невероятной атмосферой костюмированного бала. Необычные локации, нереальные существа, кинохолл с леденящими кровь ужасами и сотни чертей, ведьм, зомби и прочих представителей мира иного на танцполе.

Шабаш длится до утра.


Когда: 2 ноября в 23:00

Где: адрес организаторы держат в секрете


Halloween по-ирландски


Хотите узнать, что из себя представляет кельтский праздник Самайн? О нем вам расскажут в студии ирландского танца «In'Step».
Гостей ожидают конкурс страшных костюмов, кельтская музыка, тематические угощения и, конечно, много танцев.
Когда: 2 ноября в 18:00

Где: студия танца «In'Step» (пер. Пионерский, 3а, 4 этаж) 


Хэллоуин-квест


Хотите приключений, от которых побегут мурашки по коже? Попробуйте сыграть в по-настоящему страшные игры. По случаю самого жуткого праздника Квест-кафе подготовило несколько встреч с приведениями для смельчаков разных возрастов.
11:00 — Дом с привидениями (8-10 лет)
13:00 — Дом с привидениями (11-12 лет)
15:00 — Спиритический сеанс для подростков (13-16 лет)
17:00 — Спиритический сеанс для взрослых (17-99 лет)
Когда: 2 ноября с 11:00 до 17:00

Где: Квест-кафе (ул. Водяная, 10)

Праздник для больших и маленьких чертей. Афиша на Хэллоуин
Фото: из официальной группы события «Шабаш. ZEN» vkontakte

Зомби-пати


Страшно интересный Halloween для взрослых и детей готовят в лофте «Волшебный дом». Гостей ждет жуткая фотозона, снимки с которой приведут в ужас всех ваших знакомых.
В 10 утра приглашаются любители острых ощущений 2+ на программу «Зомби против растений». В 13:00 приглашаются монстры от пяти лет на встречу со своей корпорацией. В программе: мастер-класс по слайм-слизи и неоновое зомби-пати. В 20:00 ждут ребят 10+ на вечеринку в стиле ужастика «Оно».
Когда: 2 ноября

Где: детский лофт «Волшебный дом» (ул. Карла Ильмера, 10/2)


Вкусный Halloween


Кулинарная студия «Хорошая кухня» приглашает маленьких томичей приготовить что-то из адского меню, например, сосиски-«мумии» или печенье «Ведьминские пальцы». В программе праздника также: мастер-класс по изготовлению лизунов и танцевальный конкурс.

Мистический грим приветствуется. 2 ноября ждут любителей ужасов от трех лет. 3 ноября в 18:00 — от семи лет.

Когда: 2-3 ноября

Где: студия «Хорошая кухня» (ул. Карла Маркса, 23а)


Выставка нового искусства «Сибирская жуть»

Нагнать сибирской жути обещают организаторы страшного события в Доме с приведениями. Временно в него превратится пространство «Flat». В 19:00 откроется выставка, в 21:00 гости нырнут в море страха на большом экране. Сразу после этого можно устраивать танцы на костях под мрачную музыку диджейской нежити.

В 22:00 все заблудшие души ждут на «Кладбище». Концерте группы «Кладбище», которая сыграет могильный пост-панк. Поддержат волну музыканты из Красноярска, Омска, Томска и Новосибирска.
Когда: 1 ноября в 19:00

Где: культурное пространство «Flat» (Карла Маркса, 23А)

Вход на большинство мероприятий платный. Уточняйте подробности у организаторов. 

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