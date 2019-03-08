Пожарная часть, термальные источники, итальянский джаз. Афиша Томска
Сразу два праздника выпали на длинные мартовские выходные. Мы празднуем Международный женский день, а потом Масленицу. В первые весенние дни Томск радует нас множеством интересных событий. Причем не только масленичных. Если вы еще не успели построить планы, наша афиша поможет вам в этом.
«Гагаринские уроки» в планетарии
9 марта — день рождения первого человека в истории, который совершил полет в космос. В честь 85-летнего юбилея Юрия Гагарина Томский планетарий приглашает томичей на «Гагаринские уроки». В рамках акции астрономы просто и понятно расскажут о космонавтах, космонавтике, звездах, космосе, планетах и спутниках.
Только в этот день цены на все экскурсии, представления и шоу снижены.
Когда: 9 марта в 11:00, 12:00 и 13:00
Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82А)
Путешествие к термальным источникам
Провести выходные интересно и с пользой для здоровья предлагает томичам Клуб вольных туристов. Очередное путешествие – в сибирские «Карловы Вары». Так называют горячие источники близ поселка Чистый Яр в Парабельском районе.
Это одно из чудес Томской области. Вода круглый год имеет температуру 37 градусов по Цельсию и, благодаря содержанию в ней сероводорода, обладает лечебными свойствами. Сюда съезжаются со всей Сибири люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и многими другими проблемами.
Вы еще не видели это чудо природы? Успевайте искупаться в источниках под открытым небом, пока снег не растаял.
Когда: выезд 15 марта в 6:00 (запись заранее)
Где: Парабельский район
Концерт мировых звезд джаза из Италии
Этот блестящий дуэт выступит в России впервые. Одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi (Рим) и лучший саксофонист Италии по версии журнала JazzIt Emanuele Cisi (Турин).
Их концерт – настоящая магия звука. Дуэт двух прославленных мастеров джаза образовался в 2016 г. и сегодня активно гастролирует по Европе и США, собирая восторженные отзывы музыкальных критиков и журналистов. Они отмечают не только блестящее мастерство исполнения, но и отличный выбор репертуара, по-весеннему теплый и романтичный.
Francesca Tandoi сотрудничала и концертировала с такими музыкантами, как Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell, Leah Kline. Постоянный резидент международных фестивалей, выступала в США, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, а также по всей Европе. Журнал JazzIt назвал Франческу лучшим молодым джазовым музыкантом Италии 2016 года.
Emanuele Cisi — выдающийся итальянский саксофонист с мировым именем, неоднократно признававшийся лучшим саксофонистом Италии в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Также является почетным профессором консерватории г. Турин и ряда других вузов, в том числе и Джулиард в Нью-Йорке. За спиной сеньора Чизи 12 сольных альбомов и 50 пластинок в качестве сайдмэна.
Когда: 13 марта в 19:00
Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23А)
Благотворительный спектакль в ТЮЗе
19 марта Театр юного зрителя приглашает всех на благотворительный спектакль «Нам бы про душу не забыть» по произведению Василия Шукшина. Организуют постановку и сами в ней участвуют томские предприниматели и их дети. Собранные средства пойдут на помощь больным детям из Фонда Алены Петровой.
Томские предприниматели организуют благотворительный спектакль второй год. В 2019-м в России празднуется 90-летие со дня рождения Василия Шукшина. Поэтому организаторы выбрали для своей постановки его произведение «Нам бы про душу не забыть».
Режиссер — Ирина Гилева, педагог высшей квалификационной категории, лауреат и призер Всероссийских и международных конкурсов.
Когда: 19 марта в 18:00 и 20:00
Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)
Экскурсия в пожарную часть
Ваш ребенок мечтает стать пожарным, тушить огонь и спасать людей? Сходите вместе с ним на экскурсию в пожарную часть. Вы сможете посмотреть караульное помещение, дежурную диспетчерскую службу и гараж с настоящей пожарной спасательной техникой.
Экскурсию проведет настоящий пожарный. Он ответит на все вопросы, которые волнуют будущих огнеборцев. Самые смелые смогут почувствовать себя настоящим спасателем и посидеть внутри пожарной машины. По окончании экскурсии дети получат сертификат «Юный пожарный».
Набирается группа 30 человек. Записаться на экскурсию можно у Татьяны Власенко. Экскурсия бесплатная! Организационный взнос — 100 рублей.
Когда: 9 марта в 12:00
Где: пожарная часть
Музыкальный спектакль от трио «Миссис Хадсон»
Маленький академический театрик, созданный в 2014 году известным томским трио «Миссис Хадсон», продолжает пользоваться неизменным успехом у зрителя. Театрик состоит из участниц трио и еще 32 артистов, большая часть из которых – томские ученые, есть даже кандидаты и доктора наук.
«Вокзал для своих» — пятый музыкальный спектакль театрика. Сценарий, режиссура, декорации, костюмы – все это оригинальный творческий продукт коллектива. Желающих попасть на спектакли больше, чем может вместить зал Дома ученых Академгородка. Поэтому в марте будут показаны по два спектакля в день.
Когда: 16 марта в 16:00 и 19:00
Где: Дом ученых Академгородка
Джаз для самых маленьких
Зажигательный и мелодичный «JAZZ MANOUCHE КВИНТЕТ» впервые выступит для малышей и родителей. В воскресенье утром в окружении полотен живописи вы услышите произведения Яна Тирсена, знакомые по кинофильму «Амели», цыганский джаз, свинг, «Очи черные» и другие известные мелодии на французском, английском и русском языках. Завершится концерт, как всегда, «Песенкой друзей» из м/ф «Бременские музыканты».
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Как и на любом концерте проекта «Моцарт с пеленок», малыши подтанцовывают и подыгрывают музыкантам. В зале также работает сенсорная площадка.
Когда: 10 марта в 11:00
Где: областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)
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