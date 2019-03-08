Пожарная часть, термальные источники, итальянский джаз. Афиша Томска

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Сразу два праздника выпали на длинные мартовские выходные. Мы празднуем Международный женский день, а потом Масленицу. В первые весенние дни Томск радует нас множеством интересных событий. Причем не только масленичных. Если вы еще не успели построить планы, наша афиша поможет вам в этом.

«Гагаринские уроки» в планетарии

Фото: с портала pxhere.com

9 марта — день рождения первого человека в истории, который совершил полет в космос. В честь 85-летнего юбилея Юрия Гагарина Томский планетарий приглашает томичей на «Гагаринские уроки». В рамках акции астрономы просто и понятно расскажут о космонавтах, космонавтике, звездах, космосе, планетах и спутниках.

Только в этот день цены на все экскурсии, представления и шоу снижены.



Когда: 9 марта в 11:00, 12:00 и 13:00 Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82А)

Путешествие к термальным источникам

Фото: из официальной группы Клуба вольных туристов vkontakte

Провести выходные интересно и с пользой для здоровья предлагает томичам Клуб вольных туристов. Очередное путешествие – в сибирские «Карловы Вары». Так называют горячие источники близ поселка Чистый Яр в Парабельском районе.

Это одно из чудес Томской области. Вода круглый год имеет температуру 37 градусов по Цельсию и, благодаря содержанию в ней сероводорода, обладает лечебными свойствами. Сюда съезжаются со всей Сибири люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и многими другими проблемами.

Вы еще не видели это чудо природы? Успевайте искупаться в источниках под открытым небом, пока снег не растаял.

Когда: выезд 15 марта в 6:00 (запись заранее) Где: Парабельский район

Концерт мировых звезд джаза из Италии

Этот блестящий дуэт выступит в России впервые. Одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi (Рим) и лучший саксофонист Италии по версии журнала JazzIt Emanuele Cisi (Турин).

Их концерт – настоящая магия звука. Дуэт двух прославленных мастеров джаза образовался в 2016 г. и сегодня активно гастролирует по Европе и США, собирая восторженные отзывы музыкальных критиков и журналистов. Они отмечают не только блестящее мастерство исполнения, но и отличный выбор репертуара, по-весеннему теплый и романтичный.

Francesca Tandoi сотрудничала и концертировала с такими музыкантами, как Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell, Leah Kline. Постоянный резидент международных фестивалей, выступала в США, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, а также по всей Европе. Журнал JazzIt назвал Франческу лучшим молодым джазовым музыкантом Италии 2016 года.

Emanuele Cisi — выдающийся итальянский саксофонист с мировым именем, неоднократно признававшийся лучшим саксофонистом Италии в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Также является почетным профессором консерватории г. Турин и ряда других вузов, в том числе и Джулиард в Нью-Йорке. За спиной сеньора Чизи 12 сольных альбомов и 50 пластинок в качестве сайдмэна.

Когда: 13 марта в 19:00 Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23А)

Благотворительный спектакль в ТЮЗе

19 марта Театр юного зрителя приглашает всех на благотворительный спектакль «Нам бы про душу не забыть» по произведению Василия Шукшина. Организуют постановку и сами в ней участвуют томские предприниматели и их дети. Собранные средства пойдут на помощь больным детям из Фонда Алены Петровой.

Томские предприниматели организуют благотворительный спектакль второй год. В 2019-м в России празднуется 90-летие со дня рождения Василия Шукшина. Поэтому организаторы выбрали для своей постановки его произведение «Нам бы про душу не забыть».

Режиссер — Ирина Гилева, педагог высшей квалификационной категории, лауреат и призер Всероссийских и международных конкурсов.

Когда: 19 марта в 18:00 и 20:00 Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Экскурсия в пожарную часть

Ваш ребенок мечтает стать пожарным, тушить огонь и спасать людей? Сходите вместе с ним на экскурсию в пожарную часть. Вы сможете посмотреть караульное помещение, дежурную диспетчерскую службу и гараж с настоящей пожарной спасательной техникой. Экскурсию проведет настоящий пожарный. Он ответит на все вопросы, которые волнуют будущих огнеборцев. Самые смелые смогут почувствовать себя настоящим спасателем и посидеть внутри пожарной машины. По окончании экскурсии дети получат сертификат «Юный пожарный».

Набирается группа 30 человек. Записаться на экскурсию можно у Татьяны Власенко. Экскурсия бесплатная! Организационный взнос — 100 рублей.

Когда: 9 марта в 12:00 Где: пожарная часть

Музыкальный спектакль от трио «Миссис Хадсон»

Маленький академический театрик, созданный в 2014 году известным томским трио «Миссис Хадсон», продолжает пользоваться неизменным успехом у зрителя. Театрик состоит из участниц трио и еще 32 артистов, большая часть из которых – томские ученые, есть даже кандидаты и доктора наук.

«Вокзал для своих» — пятый музыкальный спектакль театрика. Сценарий, режиссура, декорации, костюмы – все это оригинальный творческий продукт коллектива. Желающих попасть на спектакли больше, чем может вместить зал Дома ученых Академгородка. Поэтому в марте будут показаны по два спектакля в день.

Когда: 16 марта в 16:00 и 19:00 Где: Дом ученых Академгородка

Джаз для самых маленьких