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08 марта,
2019
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Пожарная часть, термальные источники, итальянский джаз. Афиша Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сразу два праздника выпали на длинные мартовские выходные. Мы празднуем Международный женский день, а потом Масленицу. В первые весенние дни Томск радует нас множеством интересных событий. Причем не только масленичных. Если вы еще не успели построить планы, наша афиша поможет вам в этом. 

«Гагаринские уроки» в планетарии

Пожарная часть, термальные источники, итальянский джаз. Афиша Томска
Фото: с портала pxhere.com

9 марта — день рождения первого человека в истории, который совершил полет в космос. В честь 85-летнего юбилея Юрия Гагарина Томский планетарий приглашает томичей на «Гагаринские уроки». В рамках акции астрономы просто и понятно расскажут о космонавтах, космонавтике, звездах, космосе, планетах  и спутниках.


Только в этот день цены на все экскурсии, представления и шоу снижены.

Когда: 9 марта в 11:00, 12:00 и 13:00

Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82А)

Путешествие к термальным источникам

Пожарная часть, термальные источники, итальянский джаз. Афиша Томска
Фото: из официальной группы Клуба вольных туристов vkontakte

Провести выходные интересно и с пользой для здоровья предлагает томичам Клуб вольных туристов. Очередное путешествие – в сибирские «Карловы Вары». Так называют горячие источники близ поселка Чистый Яр в Парабельском районе.


Это одно из чудес Томской области. Вода круглый год имеет температуру 37 градусов по Цельсию и, благодаря содержанию в ней сероводорода,  обладает лечебными свойствами. Сюда съезжаются со всей Сибири люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы и многими другими проблемами.


Вы еще не видели это чудо природы? Успевайте искупаться в источниках под открытым небом,  пока снег не растаял.   


Когда: выезд 15 марта в 6:00 (запись заранее)

Где: Парабельский район

Концерт мировых звезд джаза из Италии 

Этот блестящий дуэт выступит в России впервые. Одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi (Рим) и лучший саксофонист Италии по версии журнала JazzIt Emanuele Cisi (Турин).
Их концерт – настоящая магия звука. Дуэт двух прославленных мастеров джаза образовался в 2016 г. и сегодня активно гастролирует по Европе и США, собирая восторженные отзывы музыкальных критиков и журналистов. Они отмечают не только блестящее мастерство исполнения, но и отличный выбор репертуара, по-весеннему теплый и романтичный.


Francesca Tandoi сотрудничала и концертировала с такими музыкантами, как Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell, Leah Kline. Постоянный резидент международных фестивалей, выступала в США, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, а также по всей Европе. Журнал JazzIt назвал Франческу лучшим молодым джазовым музыкантом Италии 2016 года.

Emanuele Cisi — выдающийся итальянский саксофонист с мировым именем, неоднократно признававшийся лучшим саксофонистом Италии в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах. Также является почетным профессором консерватории г. Турин и ряда других вузов, в том числе и Джулиард в Нью-Йорке. За спиной сеньора Чизи 12 сольных альбомов и 50 пластинок в качестве сайдмэна. 


Когда: 13 марта в 19:00

Где: джаз-клуб «Синатра» (ул. Карла Маркса, 23А)

Благотворительный спектакль в ТЮЗе

Пожарная часть, термальные источники, итальянский джаз. Афиша Томска

19 марта Театр юного зрителя приглашает всех на благотворительный спектакль «Нам бы про душу не забыть» по произведению Василия Шукшина. Организуют постановку и сами в ней участвуют томские предприниматели и их дети. Собранные средства пойдут на помощь больным детям из Фонда Алены Петровой.


Томские предприниматели организуют благотворительный спектакль второй год. В 2019-м в России празднуется 90-летие со дня рождения Василия Шукшина. Поэтому организаторы выбрали для своей постановки его произведение «Нам бы про душу не забыть».


Режиссер — Ирина Гилева, педагог высшей квалификационной категории, лауреат и призер Всероссийских и международных конкурсов. 


Когда: 19 марта в 18:00 и  20:00

Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Экскурсия в пожарную часть

Пожарная часть, термальные источники, итальянский джаз. Афиша Томска

Ваш ребенок мечтает стать пожарным, тушить огонь и спасать людей? Сходите вместе с ним на экскурсию в пожарную часть. Вы сможете посмотреть караульное помещение, дежурную диспетчерскую службу и гараж с настоящей пожарной спасательной техникой.

Экскурсию проведет настоящий пожарный. Он ответит на все вопросы, которые волнуют будущих огнеборцев.  Самые смелые смогут почувствовать себя настоящим спасателем и посидеть внутри пожарной машины. По окончании экскурсии дети получат сертификат «Юный пожарный».


Набирается группа 30 человек. Записаться на экскурсию можно у Татьяны Власенко. Экскурсия бесплатная! Организационный взнос — 100 рублей.


Когда: 9 марта в 12:00

Где: пожарная часть

Музыкальный спектакль от трио «Миссис Хадсон»

Маленький академический театрик, созданный в 2014 году известным томским трио «Миссис Хадсон», продолжает пользоваться неизменным успехом у зрителя. Театрик состоит из участниц трио и еще 32 артистов, большая часть из которых – томские ученые, есть даже кандидаты и доктора наук.


«Вокзал для своих» — пятый музыкальный спектакль театрика. Сценарий, режиссура, декорации, костюмы – все это оригинальный творческий продукт коллектива. Желающих попасть на спектакли больше, чем может вместить зал Дома ученых Академгородка. Поэтому в марте будут показаны по два спектакля в день.


Когда: 16 марта в 16:00 и 19:00

Где: Дом ученых Академгородка  

Джаз для самых маленьких

Зажигательный и мелодичный «JAZZ MANOUCHE КВИНТЕТ» впервые выступит для малышей и родителей. В воскресенье утром в окружении полотен живописи вы услышите произведения Яна Тирсена, знакомые по кинофильму «Амели», цыганский джаз, свинг, «Очи черные» и другие известные мелодии на французском, английском и русском языках. Завершится концерт, как всегда, «Песенкой друзей» из м/ф «Бременские музыканты».

Как и на любом концерте проекта «Моцарт с пеленок», малыши подтанцовывают и подыгрывают музыкантам. В зале также работает сенсорная площадка.


Когда: 10 марта в 11:00
Где: областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

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