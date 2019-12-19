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19 декабря,
2019
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Порядка 7,5 тысячи вызовов на пожар в Томской области оказались ложными

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С начала 2019 года подразделения пожарной охраны совершили более 32 тысяч выездов. Порядка 7,5 тысячи выездов были учебными, еще столько же оказались ложными, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Порядка 7,5 тысячи вызовов на пожар в Томской области оказались ложными

«Личным составом на пожарах в 2019 году спасено 674 человека, что на 112 процентов больше, чем в 2018-м. Добровольные пожарные команды и дружины принимали участие в тушении возгораний 87 раз, три пожара они потушили самостоятельно», — сообщил заместитель начальника отдела пожаротушения регионального главка МЧС России Михаил Костенко, отметив  в числе лучших добровольцев Асиновского, Зырянского, Шегарского и Кожевниковского районов.


Среднее время прибытия к месту пожара составляет 8,49 минуты. Это на минуту лучше среднего результата по России. Время локализации составляет 9,26 минуты, ликвидации — 8,10 минуты, что также лучше среднероссийских показателей (9,49 и 9,2 минуты).


По мнению ведомства, положительная динамика связана с применением новых технологий.


«Сегодня на вооружении подразделений имеется 38 образцов пожарной техники и пожарно-технического оборудования, созданных на основе новых технологий, которые за год применялись 2227 раз. Вся техника и оборудование исправны и находятся в боевых расчетах», — подчеркнул Михаил Костенко.


По словам замгубернатора по безопасности Игоря Толстоносова, в 2020 году планируется повышение зарплат областным пожарным, работающим в малых населенных пунктах региона.

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