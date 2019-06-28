Поросячьи бега, ягодная мода и экстремальные старты. Афиша Томска

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Развлечения в новом формате обещают томичам организаторы Дня молодежи, который пройдет в Томске 30 июня. Народные гулянья пройдут с 16:00 до 20:00 на площади Ново-Соборной. Подробнее о программе праздника можно прочитать здесь. О других интересных событиях, которые пройдут в нашем городе в ближайшие дни, читайте в афише.

Праздник удмуртской культуры «Гербер»

Поросячьи бега, скачки на лошадях, конкурс косарей и еще много чего интересного ждет гостей традиционного праздника сибирских удмуртов, который ежегодно проходит в селе Нижняя Тига Чаинского района.

В 13:00 будет дан старт конкурсу «Гербер шудоньес». Самые сильные и смелые будут состязаться в метании бревна, скачках на лошадях и гонках на квадроциклах. Во время праздника работает ярмарка декоративно-прикладного творчества и выступают народные коллективы. Всех любителей вкусненького будут угощать блюдами удмуртской, татарской, чувашской, узбекской, молдавской и русской кухонь.

Когда: 29 июня в 11:30 Где: село Нижняя Тига (Чаинский район)

Экстремальный забег «Стальной характер»

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

Хотите проверить себя на прочность? Присоединяйтесь к 2500 участников экстремального забега «Стальной характер». Пройдет он в субботу на базе спорткомплекса «Кедр». Среди желающих проверить свои силы не только жители Томска, но и гости из Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Барнаула и других городов.

Длина трассы — пять или восемь километров — на выбор. На дистанции участники должны преодолеть более 20 препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион и многое другое. Трассу можно проходить как одному – в личном зачете, так и командой. Каждый финишер получит медаль и незабываемые эмоции.

Регистрация — 28 июня в фитнес-клубе Power Club ARENA (ул. Учебная, 15) с 10:00 до 21:00. При себе иметь паспорт и билет.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта и в социальных сетях.

Когда: 29 июня с 11:00 Где: СК «Кедр» (ул. Высоцкого, 7)

Фестиваль индейцев «Пау-Вау»

Фото: pixaby.com

Ваш ребенок любит захватывающие истории про индейцев и просит смастерить ему головной убор индейского шамана? Сделайте ему сюрприз — сводите на фестиваль индейцев «Пау-Вау».

В программе праздника: мастер-класс по раскрашиванию камушков, настоящие индейские танцы, традиционные игры майя: «пулук» и «чанки». Маленькие чингачгуки научатся ходить на охоту и общаться с животными. В завершение праздника пройдет дегустация индейского зеленого мороженого.

Вход платный.

Когда: 30 июня в 16:00 Где: «Балкон Малина» (пр. Фрунзе, 103)

Закрытие театрального сезона в «Скоморохе»

Фото: из официальной группы театра vkontakte

Театр куклы и актера «Скоморох» закрывает свой 73-й сезон. Под занавес томичей ждет премьера известной сказки «Как лиса медведя обманывала» Михаила Супонина. Режиссер-постановщик и художник-постановщик – лауреат Государственной премии РФ, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Иванников.

Новый спектакль «Скомороха» полон юмора, динамики и интерактива. Поэтому сказка про доброго медведя-работягу и рыжую плутовку-лису будет интересна и ребятишкам от пяти лет, и родителям.

Когда: 29 и 30 июня в 12:00 Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

Фестиваль уличного кино

Фестиваль уличного кино пройдет в субботу у главной сцены на Ново-Соборной площади. Покажут лучшие отечественные короткометражки молодых режиссеров за 2018 год. Главные роли в фильмах-конкурсантах сыграли Сергей Бурунов, Павел Деревянко, Александр Паль, Алексей Серебряков и другие известные актеры. Проголосовать за понравившийся фильм можно светом фонарика.



Захватите зонтик и теплый плед на случай плохой погоды. Вход бесплатный.



Когда: 29 июня в 20:00 Где: пл. Ново-Соборная

Банная комедия в Доме ученых

Где бы вы проводили свободное время, если бы в вашем городе не было ни клуба, ни дома культуры, ни кинотеатра? Героини комедии «Женский день» как раз оказались в такой ситуации. В маленьком гарнизонном городке нет ничего, кроме бани. И весь дамский цвет городка собирается там раз в неделю, чтобы попариться и поделиться последними новостями.

О том, что может случится в такой «женский день» в бане, и повествует нам премьера народного театра Дома Ученых. Автор пьесы – Татьяна Воронина. Режиссер – почетный кинематографист России Андрей Самусев.

Когда: 29 июня в 18:00 Где: межвузовский Дом ученых (ул. Советская, 45)

Праздник жимолости

Фото: Википедия

Праздник начнется с конкурса «Ягодные гонки» по скоростному сбору жимолости. Задача конкурсантов — за 30 минут собрать как можно больше ягод. Местные поэты и писатели тем временем будут соревноваться в чтении поэзии и прозы, посвященной жимолости. Конкурс «Ягодная мода» представит зрителям коллекции одежды, изготовленные в «ягодном стиле», а участники турнира «Лакомка» удивят разнообразием кондитерских и хлебобулочных изделий с сибирскими ягодами. Желающие смогут прихватить с собой на память сувениры из дерева, металла и глины на ягодную тему. А садоводы — саженцы первой сибирской ягоды.

Когда: 29 июня в 12:00 Где: парк семейного отдыха (село Бакчар)

Конкурс дворовой песни им. Марата Ахметшина

Фото: с сайта конкурса дворовой песни

Старые добрые бардовские песни можно будет послушать на сцене у фонтана в Буфф-саду в субботу. Там пройдет первый тур XVI конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина.



Пройти прослушивание для участия в конкурсе могут все желающие, для этого нужно в рабочее время позвонить по телефону 47-97-30 или оставить заявку на сайте.

Гала-концерт конкурса традиционно состоится осенью. Программа концерта будет составлена из лучших номеров по итогам всех трех туров. Победитель конкурса будет принят в Академию дворовой песни и получит главный приз — гитару «Yamaha».

Когда: 29 июня в 17:00 Где: Буфф-сад

Концерт для малышей под открытым небом

Фото: из группы проекта vkontakte

Джаз для самых маленьких предлагают послушать в музейном саду организаторы проекта «Моцарт с пеленок». «Blues Brothers Band» исполнит легендарные композиции: «Sweet Home Chicago», «Comin' Home Baby», «Work Song», «Chicken», «Soul Bossa Nova», «Watermelon Man» и другие произведения из золотого джазового архива.

На площадке, как всегда, будет чем занять малышей: сенсорный уголок, гигантская кедровая мозаика, кинетический пластилин, бизикубы, шоу мыльных пузырей.



Запись на программу: mozartspelenok.ru или по телефону: 222-231.

Когда: 30 июня в 11:00 Где: музейный сад Областного краеведческого музея (пр. Ленина, 75)

«Вальс цветов» в органном зале

Фото: pixabay.com