Добрые новости
12 марта,
2019
Почему не спится ночью?
или

синий, синий иней
И вот новая ночь без сна.

Как там было у Петра Мамонова. То спишь, а то не спишь. Встал, походил, лёг. Лёг, походил, встал.

С правого бока перевернулась на левый, с левого на правый, на живот, на спину, закинула ноги на стену. Посчитала слонов, повторила последовательность Фибоначчи. Дошла до 10946. Дальше ни сложить не получается, ни уснуть. Зашла в Интернет.

И, о ужас! Обнаружила, что именно использование сотового на ночь сбивает мои биологические часы. Я скорее выключила смартфон, а сегодня провела небольшое исследование.

Вся наша жизнь окружена множеством гаджетов. Учёные посвятили изучению влияния света на наше здоровье много времени, и оно скорее полезно, но всему своё время. Светло днём, темно ночью.

Не сиди рядом с телевизором, может вспомнить любой ребёнок девяностых. Думали, это плохо для зрения. Затем появились компьютеры, а сегодня любой «уважающий себя» человек перед сном проверяет свои многочисленные социальные сети, кто-то до ночи работает, а кто-то дописывает реферат. Оказывается, не только факт недосыпа расстраивает наши с вами нервные системы, но и смотрение на экран как таковой.

1
В чём проблема?
-
Говорят, экраны гаджетов излучают синий свет, который грозит бессонницей, если использовать гаджет на ночь глядя.
2
Чем плох синий цвет?
-
Не синий цвет, как таковой, а синий спектр света, который сам по себе не несёт нам никакого вреда. В мозгу он ассоциируется с пробуждением. Свет снижает выработку гормона мелатонина, который даёт телу сигнал, о том, что пора спать. По сути, биологические часы сбиваются, и мозг думает, что надо вставать, а не ложиться. То есть, тот же свет днём, когда мы выходим на улицу погулять полезен, а вечером вредит.
3
А другие спектры? Красный? Зелёный?
-
Тоже влияют, но в меньшей мере.
4
А "Ночной режим" помогает?
-
Если вы большой любитель продукции Apple, то, наверное, могли заметить, что в iOS, начиная с версии 9.3 появился ночной режим Night Shift, там можно настроить телефон так, чтобы экран излучал больше теплых тонов, нежели синих.
У Андроида тоже: Настройки>> Экран >> Ночной режим
На компьютеры можно установить f.lux, который автоматически будет переводить экран в более тёплые тона на рассвете или вечером.
Однако, на сегодняшний день нет исследований, которые бы подтверждали действенность этих программ.
5
А просто затемнить экран?
-
По сути, затемнив экран на 50%, вы делаете то же самое. Для мозга. Дальше нужно следить, не напрягается ли зрение.
6
А почему вообще синий?
-
Дело в том, что мы окружены светодиодным освещением. Обычные лампочки производили 95% тепла и только 5% света. Более того, светодиодные экраны тоньше, легче и дольше могут оставаться без подзарядки.
7
Это касается только гаджетов?
-
Нет, если смотреть на светодиодную лампу в течение минут десяти, будет тот же эффект, только этого никто не делает.
8
А зрение страдает?
-
Больше всех влиянию синего света подвержены глаза детей. Это эффект усталости глаз. Но уже к двадцати годам глаза не воспринимают синий свет с такой чувствительностью.

Однако, надо разделять влияние на глаза и на биологические часы. Если для глаз, синий свет не так вреден, то на биологические часы синий свет по-прежнему воздействует, поэтому учёные рекомендуют не пользоваться гаджетами за час (а то и два) до отхода ко сну.
9
И что? Все с этим согласны?
-
Нет, есть учёные, которые связывают проблему не с синим светом как таковым, а с тем, что чтение рабочих имейлов, просмотр лайков и СМС-ок будоражит нас и мы начинаем обдумывать прочитанное, волноваться и тоже не можем уснуть.
10
И чем прикажете заниматься за час до отхода ко сну? Даже фильм нельзя посмотреть?
-
Если у вас нет проблем со сном, то фильм, может, и не помешает. Если это не ужастик. А лучше, почитайте книжку. Электронные книжки, кстати, похоже не вредны. А ещё лучше помедитируйте, проведите время с семьёй. Порисуйте, свяжите шарф, найдите себе умиротворяющее хобби. Но избавьтесь от этой нездоровой привязанности к своему телефону.
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