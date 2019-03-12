Почему не спится ночью?

И вот новая ночь без сна.
Как там было у Петра Мамонова. То спишь, а то не спишь. Встал, походил, лёг. Лёг, походил, встал.
С правого бока перевернулась на левый, с левого на правый, на живот, на спину, закинула ноги на стену. Посчитала слонов, повторила последовательность Фибоначчи. Дошла до 10946. Дальше ни сложить не получается, ни уснуть. Зашла в Интернет.
И, о ужас! Обнаружила, что именно использование сотового на ночь сбивает мои биологические часы
. Я скорее выключила смартфон, а сегодня провела небольшое исследование.
Вся наша жизнь окружена множеством гаджетов. Учёные посвятили изучению влияния света на наше здоровье много времени, и оно скорее полезно, но всему своё время. Светло днём, темно ночью.
Не сиди рядом с телевизором, может вспомнить любой ребёнок девяностых. Думали, это плохо для зрения. Затем появились компьютеры, а сегодня любой «уважающий себя» человек перед сном проверяет свои многочисленные социальные сети, кто-то до ночи работает, а кто-то дописывает реферат. Оказывается, не только факт недосыпа расстраивает наши с вами нервные системы, но и смотрение на экран как таковой.