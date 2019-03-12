Почему не спится ночью?

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Не синий цвет, как таковой, а синий спектр света, который сам по себе не несёт нам никакого вреда. В мозгу он ассоциируется с пробуждением. Свет снижает выработку гормона мелатонина, который даёт телу сигнал, о том, что пора спать. По сути, биологические часы сбиваются, и мозг думает, что надо вставать, а не ложиться. То есть, тот же свет днём, когда мы выходим на улицу погулять полезен, а вечером вредит.