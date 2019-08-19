Почему мы неправильно учим английский

Полезно

Почему после школы мы не знаем английский язык

«Тот английский, которому нас учили в школе, понимают только те, кто учился в нашей школе». К сожалению, эта шутка относится к большинству российских школ. В чем же дело? Успешное изучение иностранного языка складывается из трех составляющих: небольшие группы, заинтересованность ребенка и преподавателя, использование современных материалов. В общеобразовательных школах все наоборот: много учеников в классе, нет личного контакта учителя с ребенком, а значит, и должного контроля над результатами обучения.

Фото: Языковая школа «Англия»

Кроме того, учебники, используемые в школах, зачастую не учитывают исходный уровень знаний ребенка, имеют сложную структуру и содержат не самые интересные задания. Добавим сюда то, что у каждого ребенка разная скорость восприятия материала, а преподаватель должен следовать программе и не может уделять достаточно внимания отстающим. В результате у ребенка пропадает заинтересованность в уроках английского и сильно падает успеваемость.

С чего начать изучать язык?

Для начала интерес к английскому нужно сформировать — рассказать или показать ребенку, какие преимущества это дает, насколько широко применение языка в современном мире. Например, если у ребенка будет возможность прочувствовать это на своих увлечениях, а еще лучше пообщаться с иностранными сверстниками в Интернете или в поездке заграницу, считайте, что главный шаг уже сделан.

Фото: Языковая школа «Англия»

Дальше интерес нужно поддерживать. Важное значение в этом имеет преподаватель, который вовлечет ребенка в мир нового языка, научит основным навыкам (чтение, письмо, восприятие на слух, говорение), во время занятий сделает все возможное, чтобы материалы были нескучными, максимально практичными и легко запоминались. А определенная конкуренция с другими учениками в группе создаст дополнительный стимул к хорошим результатам.

Как следить за образовательным процессом ребенка

Интересуйтесь успехами ребенка! Спрашивайте, что нового он узнал, как проходят уроки. Обязательно хвалите за успешно выполненные тесты и упражнения, а за ошибки ругать не стоит, так как боязнь ошибиться одна из причин психологического языкового барьера, о котором так часто сокрушаются взрослые. Ребенок должен понимать, что вы заинтересованы в его результатах, что его старания важны вам также, как ему.

Фото: Языковая школа «Англия»

В языковой школе «Англия» есть удобный инструмент для контроля за успеваемостью — личный кабинет ученика. Он дает родителям возможность отслеживать посещаемость, видеть домашние задания (если ребенок вдруг забыл их записать или пропустил урок по болезни) и результаты регулярных тестов, отражающих усвоение пройденного материала. Кроме того через личный кабинет можно оплачивать занятия, что позволяет экономить время.

Фото: Языковая школа «Англия»

Когда начинать подготовку к ЕГЭ

С 2022 года введут обязательный ЕГЭ по английскому языку. Это значит, что нынешним девятиклассникам пора начинать подготовку к экзамену. Это позволит в нормальном темпе разобрать типовые задания, проработать сложные темы, увеличить словарный запас и подтянуть грамматику.

Фото: Языковая школа «Англия»

Рассчитывать на то, что ребенок сможет подготовиться за последний учебный год можно, только если к одиннадцатому классу он освоил уровень Intermediate (средний B1). Для успешной сдачи ЕГЭ нужно обладать уверенным уровнем владения английским языком. Как и в подготовке к другим экзаменам, следует готовиться к формату заданий. Поэтому выполнять пробные задания лучше вместе с опытным преподавателем. Он детально объяснит требования экзамена и типы заданий, укажет на основные ошибки или слабые места. Особенно это важно при подготовке к устной части экзамена, когда невозможно самостоятельно оценить правильно ли выполнено задание.

Фото: Языковая школа «Англия»