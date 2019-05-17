Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные

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Музей истории Томска и Первый музей славянской мифологии объединились, чтобы устроить для томичей необычное шоу: театральное представление, закулисье, парад персонажей и световое шоу ждут всех, кто решит принять участие во всероссийской акции «Ночь в музее» 17 мая. Что будет происходить в музеях нашего города в этот вечер — смотрите здесь. О других интересных событиях, которые будут происходить в Томске в ближайшую неделю, расскажем в афише.

Интерактивная выставка «Внутри человека»

Фото: из официальной группы выставки vkontakte

Сколько в брови волосинок? Какой объем памяти хранится в мозге? Сколько групп крови на самом деле? Почему человек чихает? У кого был самый длинный нос? Не знаете ответ на эти вопросы? Тогда вам стоит посетить новую интерактивную выставку, которая 17 мая открылась в областном Доме искусств.

Создатели выставки хотят показать и маленьким, и взрослым, что анатомия может быть нескучной. Посетителям расскажут, как долго организм переваривает пищу, каков диаметр глазного яблока, сколько весят почки и еще много чего интересного. Чтобы лучше понять, как устроен человек, все экспонаты можно потрогать и покрутить. Обязательно - сфотографироваться. Экскурсии проводятся каждый час.



Когда: с 17 мая по 16 июня Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

День растений в Заповедном парке

Фото: из официальной группы Сибирского ботанического сада vkontakte

Познакомиться с редкими растениями, занесенными в Красную книгу, приглашают всех любителей растений 18 мая. Ботаники проведут тематическую экскурсию «Первоцветы в весеннем саду». Все желающие смогут пройти по Заповедному парку и партерному цветнику Сибирского ботанического сада. Приурочено событие к международному дню растений.

Сбор групп у входа на экологическую тропу в Заповедном парке. Начало экскурсии – каждые полчаса. Посещение оранжерейного комплекса не предусмотрено.

Экскурсия бесплатная.

Когда: 18 мая с 11:30 до 15:00 Где: Сибирский ботанический сад (пр. Ленина, 34/1)

Игры разума для мам в декрете

Фото: из официальной группы игр vkontakte

Устали сидеть в декрете? Хочется встряхнуться? Примите участие в играх разума «Imom’s». Это командная интеллектуально-развлекательная игра для девушек, у которых есть малыши, и тех, кто еще не успел ими обзавестись.

Никакой специальной подготовки игра не требует. Только логика и сообразительность. Собираются команды по 4-8 человек. Игра проходит по раундам. Каждый раунд – 20-40 минут, потом небольшой перерыв. Музыкальные вопросы, видеозадания, испытания на эрудицию и интуицию. В общем, скучно не будет.

Самое главное: если вам не с кем оставить ребенка – приводите с собой! Организаторы обещают, что найдут ему занятие. Хочешь участвовать? Собирай команду и регистрируйся по телефону 89609323011.

Когда: 19 мая в 16:30 Где: кафе-бар «Малина» (пр. Фрунзе, 103)

«Сельская рапсодия» от «Пересека»

Яркие музыкальные фрагменты крестьянской жизни промелькнут перед зрителями фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек». Новая концертная программа, которую фольклористы представят в воскресенье в зрелищном центре «Аэлита», называется «Сельская рапсодия».

В концерт войдут песни деревни Большая Галка Бакчарского района, села Северное Новосибирской области, села Урлук Забайкальского края и другие. Если вы интересуетесь историей своего народа и этнографией, не пропустите «Сельскую рапсодию».

Когда: 19 мая в 17:00

Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

День открытых дверей в студии песочного рисования

Фото: из официальной группы студии vkontakte

В «Путешествие по песочным сказкам» приглашает маленьких томичей студия рисования песком «Муравейник». На день открытых дверей учителя и ученики приготовили специальную программу.

Гостей ждут выставки песочных картин, песочные сказки в исполнении учеников студии и, конечно, свободное рисование на песочных столах.

Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по телефону: 89138121114.



Когда: 18 мая в 14.30 Где: ДДТ «Созвездие» (ул. Говорова, 6)

Standup от комика Ивана Абрамова

Чем может заняться выпускник экономического факультета МГИМО с блестящим знанием английского и французского языков? Вариантов десятки. Но Иван Абрамов выбрал для себя карьеру standup-комика. Послушать ироничные и интеллигентные размышления комика о политике, шоу-бизнесе, хакерах, капризных женах и других темах можно будет вечером 17 мая в ЦК ТГУ.

Когда: 17 мая в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

«Заграничный иллюзион» в Органном зале

Любите музыку из зарубежных фильмов? Наверняка, вы еще никогда не слышали ее в исполнении органа. Необычный концерт приготовили для томичей музыканты. Саундтреки к лучшим зарубежным фильмам и сериалам исполнят под аккомпанемент органа солисты Томской филармонии.

В программе саундтреки к фильмам «Гладиатор», «Титаник», «Интерстеллар», «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Властелин колец», сериалам «Игра престолов», «Доктор Хаус», «Секретные материалы», «Твин Пикс», LOST/«Остаться в живых».



Когда: 22 мая в 19:00 Где: Органный зал (пр. Ленина, 75)

Выставка живописи на библейскую тему

Фото — с сайта новосибирского отделения Союза художников России.



Новая выставка «Апокриф» новосибирского художника Вадима Иванкина откроется 17 мая в Областном художественном музее. В экспозиции представлено около 60 живописных и графических работ, в основном на библейскую тему. Она положена в основу серии работ: «Откровение», «Полуночный мир», «Лицевая книга».

Серия христианских акварелей возникла у Вадима Иванкина в 1991 году. Обращение к византийскому, древнерусскому искусству явилось способом исследования духовной составляющей человеческого бытия. Русская иконопись, основные иконографические сюжеты стали тем зеркалом, в котором художник видит и свое искусство. Христианские мотивы переплетаются с реальными человеческими страстями и мыслями. Работы художника на библейские темы не претендуют на иллюстрацию к известным каноническим сюжетам.

Вернисаж – 21 мая в 17:00. Гости смогут пообщаться с автором.

Когда: с 17 мая по 23 июня Где: Художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Благотворительный спектакль от трио «Миссис Хадсон»

Фото: из группы Маленького академического театрика vkontakte

Музыкальное трио «Миссис Хадсон» много лет известно томичам. Несколько лет назад участницы коллектива создали Маленький академический театрик с труппой из 32 томских ученых. Один из спектаклей в репертуаре театрика – «Вокзал для своих». Это постановка в жанре ностальгического анекдота.

Сбор от билетов на постановку Маленького академического театрика и пожертвования из кубов передадут в фонд «Обыкновенное чудо». Цена билета - 350 рублей.

Начало перформанса перед спектаклем — в 18:30.

Когда: 18 мая в 19:00 Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Концерт живой музыки для всей семьи

Петь и танцевать под зажигательный рок-н-ролл приглашают малышей, их родителей, бабушек и дедушек организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Воскресным вечером слушаем «Любите девушки», «Желтые ботинки», «Ленинградский рок-н-ролл», «Этот мир», «А знаешь, все еще будет», «Все могут короли» и другие всем известные песни группы «Браво», Жанны Агузаровой и Аллы Пугачевой. Впервые на концерте работают сразу два вокалиста — Павел Евграфов и Анастасия Савельева-Левина.

Как обычно, после концерта малыши смогут поближе познакомиться с настоящими музыкальными инструментами и поиграть на них.

Запись на концерт по телефону: 222-231.



Когда: 19 мая в 17:00

Где: Томский областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Премьера фильма «Джон Уик 3»