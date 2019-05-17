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17 мая,
2019
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Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Музей истории Томска и Первый музей славянской мифологии объединились, чтобы устроить для томичей необычное шоу: театральное представление, закулисье, парад персонажей и световое шоу ждут всех, кто решит принять участие во всероссийской акции «Ночь в музее» 17 мая. Что будет происходить в музеях нашего города в этот вечер — смотрите здесь. О других интересных событиях, которые будут происходить в Томске в ближайшую неделю, расскажем в афише.

Интерактивная выставка «Внутри человека»

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Фото: из официальной группы выставки vkontakte

Сколько в брови волосинок? Какой объем памяти хранится в мозге? Сколько групп крови на самом деле? Почему человек чихает? У кого был самый длинный нос? Не знаете ответ на эти вопросы? Тогда вам стоит посетить новую интерактивную выставку, которая 17 мая открылась в областном Доме искусств.


Создатели выставки хотят показать и маленьким, и взрослым, что анатомия может быть нескучной. Посетителям расскажут, как долго организм переваривает пищу, каков диаметр глазного яблока, сколько весят почки и еще много чего интересного.

Чтобы лучше понять, как устроен человек, все экспонаты можно потрогать и покрутить.  Обязательно - сфотографироваться.

Экскурсии проводятся каждый час.

Когда: с 17 мая по 16 июня

Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

День растений в Заповедном парке

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Фото: из официальной группы Сибирского ботанического сада vkontakte

Познакомиться с редкими растениями, занесенными в Красную книгу, приглашают всех любителей растений 18 мая. Ботаники проведут тематическую экскурсию «Первоцветы в весеннем саду». Все желающие смогут пройти по Заповедному парку и партерному цветнику Сибирского ботанического сада. Приурочено событие к международному дню растений.


Сбор групп у входа на экологическую тропу в Заповедном парке. Начало экскурсии – каждые полчаса. Посещение оранжерейного комплекса не предусмотрено.


Экскурсия бесплатная.


Когда: 18 мая с 11:30 до 15:00

Где: Сибирский ботанический сад (пр. Ленина, 34/1)

Игры разума для мам в декрете

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Фото: из официальной группы игр vkontakte

Устали сидеть в декрете? Хочется встряхнуться?  Примите участие в играх разума «Imom’s».  Это командная интеллектуально-развлекательная игра для девушек, у которых есть малыши, и тех, кто еще не успел ими обзавестись.


Никакой специальной подготовки игра не требует. Только логика и сообразительность. Собираются команды по 4-8 человек. Игра проходит по раундам. Каждый раунд – 20-40 минут, потом небольшой перерыв. Музыкальные вопросы, видеозадания, испытания на эрудицию и интуицию. В общем, скучно не будет.  


Самое главное: если вам не с кем оставить ребенка – приводите с собой! Организаторы обещают, что найдут ему занятие.

Хочешь участвовать? Собирай команду и регистрируйся  по телефону 89609323011.


Когда: 19 мая в 16:30

Где: кафе-бар «Малина» (пр. Фрунзе, 103)

«Сельская рапсодия» от «Пересека»

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные

Яркие музыкальные фрагменты крестьянской жизни промелькнут перед зрителями фольклорно-этнографического ансамбля «Пересек». Новая концертная программа, которую фольклористы представят в воскресенье в зрелищном центре «Аэлита», называется «Сельская рапсодия».


В концерт войдут песни деревни Большая Галка Бакчарского района, села Северное Новосибирской области, села Урлук Забайкальского края и другие. Если вы интересуетесь историей своего народа и этнографией, не пропустите «Сельскую рапсодию».


Когда: 19 мая в 17:00
Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78) 

День открытых дверей в студии песочного рисования 

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Фото: из официальной группы студии vkontakte

В «Путешествие по песочным сказкам» приглашает маленьких томичей студия рисования песком «Муравейник». На день открытых дверей учителя и ученики приготовили специальную программу.


Гостей ждут выставки песочных картин, песочные сказки в исполнении учеников студии и, конечно, свободное рисование на песочных столах.


Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться по телефону: 89138121114.

Когда: 18 мая в 14.30

Где: ДДТ «Созвездие» (ул. Говорова, 6) 

Standup от комика Ивана Абрамова 

Чем может заняться выпускник экономического факультета МГИМО с блестящим знанием английского и французского языков? Вариантов десятки. Но Иван Абрамов выбрал для себя карьеру standup-комика. Послушать ироничные и интеллигентные размышления комика о политике, шоу-бизнесе, хакерах, капризных женах и других темах можно будет вечером 17 мая в ЦК ТГУ.


Когда: 17 мая в 19:00

Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

«Заграничный иллюзион» в Органном зале

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные

Любите музыку из зарубежных фильмов? Наверняка, вы еще никогда не слышали ее в исполнении органа. Необычный концерт приготовили для томичей музыканты. Саундтреки к лучшим зарубежным фильмам и сериалам исполнят под аккомпанемент органа солисты Томской филармонии.


В программе саундтреки к фильмам «Гладиатор», «Титаник», «Интерстеллар», «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Властелин колец», сериалам «Игра престолов», «Доктор Хаус», «Секретные материалы», «Твин Пикс», LOST/«Остаться в живых».

Когда: 22 мая в 19:00

Где: Органный зал (пр. Ленина, 75)

Выставка живописи на библейскую тему

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные

Фото — с сайта новосибирского отделения Союза художников России.



Новая выставка «Апокриф» новосибирского художника Вадима Иванкина откроется 17 мая в Областном художественном музее. В экспозиции представлено около 60 живописных и графических работ, в основном на библейскую тему. Она положена в основу серии работ: «Откровение», «Полуночный мир», «Лицевая книга».


Серия христианских акварелей возникла у Вадима Иванкина в 1991 году. Обращение к византийскому, древнерусскому искусству явилось способом исследования духовной составляющей человеческого бытия. Русская иконопись, основные иконографические сюжеты стали тем зеркалом, в котором художник видит и свое искусство. Христианские мотивы переплетаются с реальными человеческими страстями и мыслями. Работы художника на библейские темы не претендуют на иллюстрацию к известным каноническим сюжетам.


Вернисаж – 21 мая в 17:00. Гости смогут пообщаться с автором.


Когда: с 17 мая по 23 июня

Где: Художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Благотворительный спектакль от трио «Миссис Хадсон»

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные
Фото: из группы Маленького академического театрика vkontakte

Музыкальное трио «Миссис Хадсон» много лет известно томичам. Несколько лет назад участницы коллектива создали Маленький академический театрик с труппой из 32 томских ученых. Один из спектаклей в репертуаре театрика – «Вокзал для своих». Это постановка в жанре ностальгического анекдота.


Сбор от билетов на постановку Маленького академического театрика и пожертвования из кубов передадут в фонд «Обыкновенное чудо». Цена билета - 350 рублей.


Начало перформанса перед спектаклем — в 18:30.


Когда: 18 мая в 19:00

Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Концерт живой музыки для всей семьи

Побег из декрета, занимательная анатомия, история киллера. Афиша Томска на выходные

Петь и танцевать под зажигательный рок-н-ролл приглашают малышей, их родителей, бабушек и дедушек организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Воскресным вечером слушаем «Любите девушки», «Желтые ботинки», «Ленинградский рок-н-ролл», «Этот мир», «А знаешь, все еще будет», «Все могут короли» и другие всем известные песни группы «Браво», Жанны Агузаровой и Аллы Пугачевой. Впервые на концерте работают сразу два вокалиста — Павел Евграфов и Анастасия Савельева-Левина.


Как обычно, после концерта малыши смогут поближе познакомиться с настоящими музыкальными инструментами и поиграть на них.


Запись на концерт по телефону: 222-231.



Когда: 19 мая в 17:00
Где: Томский областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Премьера фильма «Джон Уик 3» 

Знаменитый боевик возвращается. Суперкиллер Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя — экскомьюникадо. За его голову назначена цена в 14 миллионов долларов, и армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира открывает на него кровавую охоту. Чем все это закончится, можно будет увидеть уже с 16 мая.


Кинокритики предполагают, что третий «Джон Уик» может лишить «Мстителей» лидерства в прокате. По статистике издания «Variety», фильм может стартовать в американском прокате с результатом 30-35 миллионов долларов.


Когда: с 16 мая

Где: в кинотеатрах города

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