Пикник для полиглотов, «Медведи на велосипеде» и День мороженого. Афиша Томска

Полезно

Любите пенные вечеринки и яркие краски? Тогда в пятничный вечер вам нужно в 19:00 подойти к развлекательному комплексу «Факел». 12 июля там пройдет фестиваль красок холи. Это индийские сухие красители, изготовленные из натуральных ингредиентов. В программе вечера: дискотека, красочный разноцветный салют, розыгрыш призов и еще много интересного. О других событиях предстоящей недели читайте в афише.

День мороженого

Праздник в честь любимого десерта пройдет в воскресенье 14 июля на площади Ново-Соборной. Традиционный День мороженого от компании «Эскимос» начнется в 13:00. Поклонники сорбетов и пломбиров будут участвовать в викторинах, конкурсах и, конечно, угощаться мороженым. Главный приз победителю — 500 эскимо. Что нужно сделать, чтобы стать его обладателем? Приходите и узнаете.

Специальные гости праздника — финалисты «Минуты славы» и участники концертной олимпийской программы в Сочи — «Percussion Project». Ребята везут с собой зажигательное барабанное шоу.

Когда: 14 июля с 13:00 до 17:00 Где: пл. Ново-Соборная

Велоквест «Медведи на велосипеде»

Большой сбор велолюбителей «BearsOnBike 2019» проходит в Томске уже в восьмой раз. Чтобы принять в нем участие, не обязательно быть профессиональным спортсменом. Достаточно уметь крутить педали и хотеть участвовать.

Все велосипедисты будут поделены на команды по шесть человек. У каждой команды — индивидуальный маршрут. Во время его прохождения нужно будет выполнять задания на чек-поинтах и двигаться к финишу. После велопробега участников ждет чаепитие и награждение победителей.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.

Когда: 14 июля с 12:00 до 18:00 Где: сбор у велопроката по ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9

Прогулка с писателем

В воскресенье 14 июля в 11:00 от областного Дома искусств стартует очередная экскурсия в рамках проекта «Прогулки по Томску с писателем». На этот раз проводить ее будет член Союза российских писателей, томский поэт Владимир Крюков. Он познакомит участников экскурсии с судьбами известного путешественника и географа Григория Потанина и этнографа-публициста Александра Адрианова. Маршрут составлен, исходя из расположения значимых в жизни героев мест. Экскурсия начнется на Обрубе.

После прогулки в Доме искусств за кружкой чая с шишковскими пирогами можно будет поделиться впечатлениями и поговорить с писателем.

Для участия в экскурсии нужна предварительная запись по телефону: 8 (3822) 528-348

Когда: 14 июля в 11:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Концерт для малышей под открытым небом

Фото: из официальной группы проекта "Моцарт с пеленок" vkontakte

«Половинку лета» предлагают малышам и их родителям проводить с музыкой организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Мелодии и песенки из любимых мультфильмов прозвучат в субботу в 11:00 в саду краеведческого музея. «Песенка о лете», «Танец маленьких утят», «Говорят мы бяки-буки», «Мы к вам заехали на час» и другие композиции исполнят Анастасия Сатарова и Андрей Бочтарев.

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Во время концерта работают сенсорные площадки и шоу мыльных пузырей. Не забудьте взять с собой плед или коврик, чтобы постелить на газон.

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Запись на концерт: mozartspelenok.ru или по телефону: 222-231.

⠀ Когда: 13 июля в 11:00 Где: сад краеведческого музея ( пр. Ленина, 75, вход с ул. Гагарина)

День рождения села Зоркальцево

Селу Зоркальцево Томского района – 285 лет. По этому случаю для местных жителей и не только запланирован большой праздник. В программе: парад детских колясок, игры, демонстрация изделий сельских умельцев, ярмарка, велопробег, выставка детских рисунков.

Отдельный пункт праздника — чествование местных юбиляров, молодоженов и долгожителей. И, конечно, никуда без концертной программы с участием коллективов из Томска и района.

Когда: 13 июля в 14:00 Где: сельский парк «Околица» (Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)

Пикник на разных языках

Фото: из официальной группы школы «Друзья» vkontakte

Вы — полиглот или просто любите слушать, как звучит иностранная речь? Приходите в субботу 13 июля на пикник. Его участники будут петь в караоке и выполнять задания на английском, китайском, французском, итальянском, испанском и немецком. Также в программе настольные игры на английском, бадминтон, скейтборд, самокат.

Участие в пикнике бесплатное. Но нужно предварительно записаться по телефону 202-189. Количество мест ограничено.



Когда: 13 июля в 16:00 Где: языковая школа «Друзья» ( ул. Советская, 69)

Увлекательная наука для исследователей 6+

Фото: из официальной группы музея «Точка гравитации» vkontakte

Летние занятия в рамках цикла «Живая наука» продолжаются. В эту субботу в 12:00 пройдет занятие «Не верь своим глазам». Маленькие слушатели узнают как по-разному видят мир люди, животные и насекомые, откуда возникают иллюзии и какие встречаются миражи. Начинающим исследователям откроются чудеса микромира, и они с помощью подручных средств создадут невероятные оптические устройства — тауматропы, фенакистископы и голограммы.

Требуется предварительная запись по телефону: 903-437.



Когда: 13 июля в 12:00 Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26, 4 этаж)

Премьера фильма «Король Лев»

История об отважном львенке по имени Симба покорила сердца миллионов людей по всему миру. И она возвращается, но уже в новом формате. 18 июля на большие экраны выходит премьера художественного фильма от Disney «Король Лев».

Знакомые и любимые герои, сюжет, который можно пересматривать снова и снова. Благодаря уникальным цифровым технологиям, использованным в картине, приключения выглядят максимально реалистично. Режиссер Джон Фавро сделал все, чтобы у зрителя возник полный эффект присутствия в бескрайней саванне.

Когда: с 18 июля Где: в кинотеатрах города

Спектакль для детей

Фото: из официальной группы Двореца культуры "Концертно-театральное объединение" vkontakte