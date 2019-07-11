Пикник для полиглотов, «Медведи на велосипеде» и День мороженого. Афиша Томска
Любите пенные вечеринки и яркие краски? Тогда в пятничный вечер вам нужно в 19:00 подойти к развлекательному комплексу «Факел». 12 июля там пройдет фестиваль красок холи. Это индийские сухие красители, изготовленные из натуральных ингредиентов. В программе вечера: дискотека, красочный разноцветный салют, розыгрыш призов и еще много интересного. О других событиях предстоящей недели читайте в афише.
День мороженого
Праздник в честь любимого десерта пройдет в воскресенье 14 июля на площади Ново-Соборной. Традиционный День мороженого от компании «Эскимос» начнется в 13:00. Поклонники сорбетов и пломбиров будут участвовать в викторинах, конкурсах и, конечно, угощаться мороженым. Главный приз победителю — 500 эскимо. Что нужно сделать, чтобы стать его обладателем? Приходите и узнаете.
Специальные гости праздника — финалисты «Минуты славы» и участники концертной олимпийской программы в Сочи — «Percussion Project». Ребята везут с собой зажигательное барабанное шоу.
Когда: 14 июля с 13:00 до 17:00
Где: пл. Ново-Соборная
Велоквест «Медведи на велосипеде»
Большой сбор велолюбителей «BearsOnBike 2019» проходит в Томске уже в восьмой раз. Чтобы принять в нем участие, не обязательно быть профессиональным спортсменом. Достаточно уметь крутить педали и хотеть участвовать.
Все велосипедисты будут поделены на команды по шесть человек. У каждой команды — индивидуальный маршрут. Во время его прохождения нужно будет выполнять задания на чек-поинтах и двигаться к финишу. После велопробега участников ждет чаепитие и награждение победителей.
Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.
Когда: 14 июля с 12:00 до 18:00
Где: сбор у велопроката по ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9
Прогулка с писателем
В воскресенье 14 июля в 11:00 от областного Дома искусств стартует очередная экскурсия в рамках проекта «Прогулки по Томску с писателем». На этот раз проводить ее будет член Союза российских писателей, томский поэт Владимир Крюков. Он познакомит участников экскурсии с судьбами известного путешественника и географа Григория Потанина и этнографа-публициста Александра Адрианова. Маршрут составлен, исходя из расположения значимых в жизни героев мест. Экскурсия начнется на Обрубе.
После прогулки в Доме искусств за кружкой чая с шишковскими пирогами можно будет поделиться впечатлениями и поговорить с писателем.
Для участия в экскурсии нужна предварительная запись по телефону: 8 (3822) 528-348
Когда: 14 июля в 11:00
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)
Концерт для малышей под открытым небом
«Половинку лета» предлагают малышам и их родителям проводить с музыкой организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Мелодии и песенки из любимых мультфильмов прозвучат в субботу в 11:00 в саду краеведческого музея. «Песенка о лете», «Танец маленьких утят», «Говорят мы бяки-буки», «Мы к вам заехали на час» и другие композиции исполнят Анастасия Сатарова и Андрей Бочтарев.
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Во время концерта работают сенсорные площадки и шоу мыльных пузырей. Не забудьте взять с собой плед или коврик, чтобы постелить на газон.
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Запись на концерт: mozartspelenok.ru или по телефону: 222-231.
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Когда: 13 июля в 11:00
Где: сад краеведческого музея ( пр. Ленина, 75, вход с ул. Гагарина)
День рождения села Зоркальцево
Селу Зоркальцево Томского района – 285 лет. По этому случаю для местных жителей и не только запланирован большой праздник. В программе: парад детских колясок, игры, демонстрация изделий сельских умельцев, ярмарка, велопробег, выставка детских рисунков.
Отдельный пункт праздника — чествование местных юбиляров, молодоженов и долгожителей. И, конечно, никуда без концертной программы с участием коллективов из Томска и района.
Когда: 13 июля в 14:00
Где: сельский парк «Околица» (Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)
Пикник на разных языках
Вы — полиглот или просто любите слушать, как звучит иностранная речь? Приходите в субботу 13 июля на пикник. Его участники будут петь в караоке и выполнять задания на английском, китайском, французском, итальянском, испанском и немецком. Также в программе настольные игры на английском, бадминтон, скейтборд, самокат.
Участие в пикнике бесплатное. Но нужно предварительно записаться по телефону 202-189. Количество мест ограничено.
Когда: 13 июля в 16:00
Где: языковая школа «Друзья» ( ул. Советская, 69)
Увлекательная наука для исследователей 6+
Летние занятия в рамках цикла «Живая наука» продолжаются. В эту субботу в 12:00 пройдет занятие «Не верь своим глазам». Маленькие слушатели узнают как по-разному видят мир люди, животные и насекомые, откуда возникают иллюзии и какие встречаются миражи. Начинающим исследователям откроются чудеса микромира, и они с помощью подручных средств создадут невероятные оптические устройства — тауматропы, фенакистископы и голограммы.
Требуется предварительная запись по телефону: 903-437.
Когда: 13 июля в 12:00
Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26, 4 этаж)
Премьера фильма «Король Лев»
История об отважном львенке по имени Симба покорила сердца миллионов людей по всему миру. И она возвращается, но уже в новом формате. 18 июля на большие экраны выходит премьера художественного фильма от Disney «Король Лев».
Знакомые и любимые герои, сюжет, который можно пересматривать снова и снова. Благодаря уникальным цифровым технологиям, использованным в картине, приключения выглядят максимально реалистично. Режиссер Джон Фавро сделал все, чтобы у зрителя возник полный эффект присутствия в бескрайней саванне.
Когда: с 18 июля
Где: в кинотеатрах города
Спектакль для детей
Хотите попасть на танцевальную экскурсию в разные страны мира? Отправная точка — камерный музыкальный театр «Ренессанс». В субботу 13 июля его актеры приглашают всех в «Путешествие в страну музыкальных чудес».
Спектакль перенесет зрителей 5+ на родину полонеза, вальса, менуэта, фламенко, кадрили и польки. В постановке звучит живая музыка. После этого представления дети будут иметь четкое представление об известных танцах мира.
Вход свободный.
Когда: 13 июля в 12:00
Где: камерный театр «Ренессанс» (ул. Шевченко, 45, вход через общежитие)
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