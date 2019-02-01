Первоклассное мучение: как отдать ребенка в школу

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Первого февраля в Томске начали принимать заявления на зачисление в первые классы. Устроить своего ребенка в ту школу, в которую тебе хочется, процедура довольно нервная. Поэтому какие-то родители накануне встают в очереди, а какие-то пытаются сделать временную прописку. Чем грозит такая фиктивная регистрация, насколько это законно и как же все-таки отдать ребенка в школу? Об этом в материале ТВ2.

В Томске традиционно спрос на места в гимназии №29 и №18, лицей №8. В прошлом году у новой школы «Перспектива», открытой на Никитина, в очередь записывались накануне вечером перед началом приема заявлений. А родители даже распечатали собственные талоны, примерно как в МФЦ, по которым на следующий день шла запись в школу.

Поэтому не удивительно, что за несколько дней до начала записи на специализированных форумах начинается ажиотаж. Пользователи писали, что хотят приобрести прописку, называли примерные суммы. Тут же находились и желающие помочь: советом или нужной справкой.

«Я для школы искала прописку. Сделала платно через знакомую. Когда искала, был такой вариант. Нашла мужчину, он мне сказал, что может меня прописать в любом доме, который мне интересен, на срок от трех до шести месяцев. Схема такая: прихожу к нужному РОВД, отдаю паспорт и данные на регистрацию, а через 20 минут он выносит мне нужную справку. У мужчины уговор с теткой, которая прописывает в РОВД. Та ведет, например, табличку в Excel и оформляет временную регистрацию для школы в любой квартире, в которой она уверена. Через установленный срок Excel ей напоминает убрать временную регистрацию с той квартиры. Все», — пишет одна из пользовательниц на сайте mama.tomsk.ru.

На томских сайтах, где предлагают временную прописку для ребенка и взрослого, ценник колеблется от 3500 рублей за прописку на три месяца до 9000 рублей за годовую регистрацию. В соцсетях цены на подобное предложение примерно такие же — от 1000 рублей в месяц.

Но насколько законна такая регистрация? С таким вопросом обратились в редакцию читатели ТВ2. Юрист Ольга Малиновская говорит, что прописать одного ребенка нельзя.

«Закон не запрещает прописать человека в каком-либо месте. Это не фиктивная продажа прописки, не «резиновая квартира» для гастарбайтеров. Но если ребенку нет 12 лет, то его пропишут там, где прописан один из родителей. По-другому его не пропишут. Если больше 12 лет и есть письменное разрешение родителя, то его пропишут — проблемы нет. Другой вопрос, что человек, который прописывает несовершеннолетнего ребенка в своей квартире, должен понимать, что ребенок теперь имеет право проживать там. Его никак нельзя выписать обратно или выселить», — говорит юрист.

Ольга Малиновская добавила, что согласно ФЗ «Об образовании в России» родители могут подать заявление в любую школу города, а не только в ту, которая закреплена за ними по прописке. Но рассмотрено оно будет в порядке очередности.

«В законе прямо прописано, что отказать в приеме в школу могут только при отсутствии свободных мест. Других законных причин для отказа у общеобразовательных школ нет», — подчеркивает она.

Добавим, что несмотря на слова юриста, в 2018 году в Томске было возбуждено минимум два уголовных дела за подделку документов. В феврале 2017 года в Новосибирске судили мужчину, которой сделал фиктивную прописку, чтобы устроить ребенка в первый класс престижной школы.

А ниже — краткий список советов, посвященных тому, как же отдать ребенка в школу.

Когда записывать ребенка в школу?

Будет две волны приема в школы. В ходе первой — с 1 февраля до 30 июня — можно будет записать ребенка в школу по месту прописки. Вторая волна — с 1 июля по 5 сентября — для тех, кто не живет на территории, прикрепленной к школе, переехал из другого населенного пункта или просто не успел в первую волну. В школы не по месту жительства будут записывать при наличии свободных мест.

Какие документы нужны и как подать заявление?

Понадобятся заявление о приеме ребенка в первый класс, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на территории, закрепленной за школой.

Заявление можно подать как в традиционном виде, просто обратившись в школу по месту жительства (там организуют пункты записи), так и на портале «Госуслуги».

Что делать, если в школе нет мест?

Сегодня определен список городских образовательных учреждений, которые закреплены за территорией всего города. Это школы №№39, 45, 59, школы-интернаты №22 и №1, санаторно-лесная школа, Русская классическая гимназия №2, Гуманитарный лицей, гимназии №6 и №24, Сибирский лицей, лицей при ТПУ, прогимназия «Кристина».

Если в школе по прописке мест нет, то в такой ситуации ребенку предлагаются варианты в ближайших школах его микрорайона или другие, устраивающие и родителей, и департамент.