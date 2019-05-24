Парад близнецов, «Мохнатый кросс» и детский рыболовный фестиваль. Афиша Томска на выходные

Полезно

Интересуетесь птицами? Не пропустите орнитологическую экскурсию на экологических тропах Томска. Прогулка начинается в девять утра 25 мая с главной аллеи Лагерного сада. Водить по окрестностям и рассказывать интересные факты будет заведующий зоомузеем ТГУ Сергей Гашков. Прогулка рассчитана на два часа. Присоединиться бесплатно может любой желающий. О других интересных событиях Томска читайте в афише.

Детский рыболовный фестиваль

Ваш ребенок увлекается рыбалкой? Тогда готовьтесь! 1 июня на Белом озере пройдет детский рыболовный фестиваль. Удочки и наживки выдадут на месте.

Состязания будут проходить в четыре этапа по 40 участников в каждом. Пока одна команда рыбаков ловит рыбу, остальные участники состязаний отправляются в «Кругосветное путешествие с капитаном Врунгелем». Там их ожидают приключения, мастер-классы, интересные встречи и, конечно, множество подарков.

Возраст участников: от 6 до 14 лет. Нужна предварительная регистрация в соревнованиях. Заявки на участие принимаются: park-reklama@mail.ru с пометкой «Конкурс» с 17 по 30 мая 2019 года. Если останутся свободные места, можно подать заявку и в день фестиваля. Форма заявки на участие находится здесь.



Также в программе: семейные старты, мастер-классы, Клуб юного эколога, Школа спасателей, дегустация ухи и шоу — приветствие Духа Белого озера.



Когда: 1 июня с 10:30 до 14:30 Где: Белое озеро

Семейный мастер-класс в Михайловской роще

Фото: из официальной группы проекта «Экотропы Томска» vkontakte

Мастеровитых пап с подростками и мам с маленькими детьми приглашают в воскресенье утром в Михайловскую рощу. Планы у организаторов и участников грандиозные:

— сделать лестницы\спуски, мостики и другие детали обустройства родника Ключевской — смастерить птичьи домики под руководством учёного-эколога и развесить их по роще — очистить окрестности от мусора — поучаствовать в песенном конкурсе о речках, ручейках, морях и озерах

Самым старательным работникам — полезные призы: определитель грибов Томской области и определитель рыб и обитателей водоёмов Томской области.

Просьба к папам захватить с собой инструменты. Они, кстати, тоже примут участие в конкурсе на самый необычный, самый ухоженный и т. д.

Сбор на бетонной дорожке в районе между скамьёй (после детской площадки) и первым оврагом.

Когда: 26 мая в 10:00 Где: Михайловская роща

Северский музыкальный театр в Томске

Фото: с официального сайта Северского музыкального театра

Пока труппа театра на гастролях, сцену «Скомороха» займут коллеги из Северского музыкального театра. Северчане сыграют спектакль «Колобок». Актеры познакомят своих зрителей поближе с персонажем, расскажут маленьким томичам: кто он такой, по какому рецепту приготовлен. Не забудут и о тех, кто хотел съесть главного героя. Колобок своими поступками покажет, что есть его ни в коем случае не нужно. Волка он спасет от гастрономических экспериментов, а Лису — от одиночества. Узнать — чем закончится эта история можно будет в выходные.

Когда: 25 и 26 мая 12:00 Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

«Мохнатый кросс»

В этом забеге не будет победителей и проигравших. Здесь все бегут в свое удовольствие. «Мохнатый кросс» — это благотворительная акция в пользу подопечных зоозащитной организации «Содружество». Пройдет она в воскресенье утром в Михайловской роще.

Кто может стать участником «мохнатого кросса»:

— можешь бежать один — можешь собрать команду – коллег, единомышленников, друзей или семью — можешь бежать со своим питомцем.

Дистанции для участников: один и три километра.

Все средства и подарки, собранные на «Мохнатом кроссе» пойдут в помощь бездомным животным, пострадавшим при несчастных случаях, от жестокости людей и находящимся в пункте передержки.

Место встречи: метров 50 от парковки - идите прямо по бетонной дорожке. Детская площадка будет слева, а кросс — чуть дальше неё справа.

Когда: 26 мая в 9:30 Где: Михайловская роща

Парад близнецов

Фото: кадр из фильма "Королевство кривых зеркал", 1963

У вас есть брат или сестра-близнец? А, может, вы — счастливые родители тройняшек? Тогда вам точно нельзя пропустить Парад близнецов. Он приурочен к международному Дню близнецов, который отмечается в последнее воскресенье мая.

Начнется необычное событие в воскресенье в 13:30 на площади Ново-Соборной. Близнецы и тройняшки всех возрастов смогут принять участие в параде и творческих конкурсах. Все присутствующие узнают — что такое «Двойное счастье». Итоги конкурса рисунков с одноименным названием подведут на празднике. На параде пройдет конкурс на самую большую семью, в которой есть двойняшки или тройняшки и еще много интересного.

Когда: 26 мая в 13:30 Где: пл. Ново-Соборная

Премьера фильма «Аладдин»

Премьера фильма Гая Ричи — киноадаптация одноименного мультфильма о приключениях Аладдина. Фантастический и комедийный, трогательный семейный фильм известного американского режиссера стал одной из самых ожидаемых премьер мая. Однако, отзывы о картине противоречивые.

В роли Джинна — Уилл Смит. По словам самого актера, всю свою карьеру он готовился к такой роли. В ней собрано все: драматизм, юмор, трюки. Оценить новую работу актера и картину в целом можно уже сейчас.

Когда: с 23 мая Где: кинотеатры города

Знакомство с органом — для самых маленьких

Субботним вечером малышам и их родителям предлагают отправиться в путешествие по Италии под звуки органа. Проводниками будут органистка Мария Блажевич и вокалист Евгений Штейнмиллер. В кирхе прозвучат лучшие сочинения итальянской классической музыки, одухотворенные старинными городами - Венецией, Падуей, Флоренцией. В центре - произведения Антонио Вивальди в органном переложении.

В воскресенье 26 мая проект «Моцарт с пеленок» закрывает IV концертный сезон программой «НИНА - SOUL-R’n’B-LOUNGE». Композиции Ed Sheeran, Jessie J, Coolio, Beyonce и других популярных исполнителей на русском и английском языках прозвучат в авторской аранжировке.



Запись на программы по телефону: 222-231

Когда и где: 25 мая в 18:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Св. Марии (ул. Карташова, 28)

⠀ 26 мая в 17:00 в художественном музее (пер. Нахановича, 3)

Все об астероидах

Фото: Pixabay.com

Упадет ли на Землю астероид, от столкновения с которым настанет конец света? Этот вопрос волновал миллионы людей всех времен и народов. Попробуют ответить на него астрономы бывалые и только начинающие в ближайшие выходные. Субботним вечером в планетарии пройдет очередная встреча астрономического клуба «Мирцам». Тема: «Проблема астероидной опасности и пути её решения».

В ходе занятия участники семинара разберутся, насколько реальна эта угроза, и что человечество может сделать для её предотвращения. Занятие ведёт кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета ТГУ Татьяна Галушина.

Приглашаются любители астрономии с 13 лет.

Когда: 25 мая в 17:00 Где: Томский планетарий (пр. Ленина, 82а, строение 1)

Новый проект «Поэт + Пуля»