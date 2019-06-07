Облачные сайты для бизнеса. Объясняем, зачем это нужно

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Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с «облаками», выгружая фотографии со смартфона в виртуальное хранилище или обмениваясь с коллегами тяжелыми файлами. И если с удобством личного «облака» никто не спорит, то внедрение cloud-технологий организациями и предприятиями Томска до сих пор еще экзотика.

А ведь облачные сервисы позволяют бизнесу быть более гибким и компактным. С их развитием отпадает необходимость в содержании шумных серверных или громоздких архивов с документами – «облака» готовы хранить в себе килограммы бумаги и гигабайты информации. Редакция ТВ2 обратилась к специалистам МТС и попросила ответить их на самые распространенные вопросы предпринимателей про облачные сервисы.

«Облако» - это просто большая виртуальная «флешка»?

Не только. Кроме хранения информации, облачные сервисы позволяют быстро анализировать и обрабатывать большие объемы данных, организовывать полноценные удаленные рабочие места для сотрудников и пользоваться абсолютно лицензионным программным обеспечением (включая самые популярные офисные пакеты), за которое не надо дополнительно платить.

У меня мелкий бизнес, для чего мне «облако»?

Сложившийся стереотип, что cloud-сервисы подходят только для крупных компаний, давно устарел. Неважно, что у вас за бизнес (кофейня, небольшое производство, торговая компания или салон красоты) – «облака» подойдут вам, если вы хотите обеспечить данным компании абсолютную безопасность и иметь мгновенный доступ к своей информации из любой точки планеты. Облачные решения становятся панацеей, если у вас есть удаленные сотрудники (фрилансеры, мерчендайзеры, торговые представители, экспедиторы) и если вы хотите контролировать, как идут дела, в режиме 24/7 – из офиса, дома или находясь в отпуске. Кроме того, «облака» можно подключать по мере необходимости – например, арендовать необходимые мощности под какой-то проект. Платите в этом случае вы только за то время и те сервисы, которыми фактически пользуетесь.

Любой новый сервис – всегда дополнительные расходы. Наверняка облачные сервисы обойдутся мне в сотни тысяч…

Любой новый сервис – это прежде всего оптимизация затрат. «Облака» спасают от лишних расходов: вам не нужно покупать собственное мощное дорогостоящее оборудование, отдельно платить хостинг-провайдеру или держать в штате IT-специалиста, все необходимые ресурсы предоставляются провайдером услуги и входят в базовые пакеты. Еще один плюс – облачные сервисы не имеют территориальной привязки, на их работу никак не влияет переезд офиса, открытие дополнительных филиалов, увеличение или уменьшение штата сотрудников, так что они очень удобны для масштабирования бизнеса.

А почему нельзя пользоваться обычным бесплатным «облаком», которых полно в интернете?

Ключевой фактор – надежность. Если хакеры доберутся до ваших личных фото – это неприятно, но не более того. Потеря же конфиденциальной бизнес-информации может обернуться настоящей катастрофой, как финансовой, так и репутационной. К тому же популярные облачные сервисы бесплатно предоставляют очень маленький объем хранилища, а за его расширение все равно придется платить.

Где физически будет храниться та информация, которую я загружу в «облако»?