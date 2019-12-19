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19 декабря,
2019
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Новая квартира в центре Томска: где располагается и сколько стоит

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Новую квартиру в центре Томска сегодня купить сложно. Но можно. Один из хороших вариантов – присмотреться к жилому комплексу комфорт-класса на Маяковской, 20. В начале 2020 года он готовится к вводу в эксплуатацию. 

Новая квартира в центре Томска: где располагается и сколько стоит

Какие дома

В состав жилого комплекса войдут два кирпичных 20-этажных дома с 15-тью  жилыми этажами. Согласно проекту, будут установлены скоростные лифты. 

Где находится

В самом центре Советского района, который считается одним из престижных в Томске. Улица Маяковского находится между Комсомольским проспектом и улицей Олега Кошевого.  

Новая квартира в центре Томска: где располагается и сколько стоит

Какие квартиры

В одном доме находится 210 квартир: от двухкомнатных студий площадью 48 кв. метров до просторных трехкомнатных квартир от 96 до 123 кв. метров. Некоторые планировки предусматривают большие кухни-гостиные до 27 кв. метров. Квартиры будут сдаваться с отделкой «под ключ». Благодаря большим окнам в них будет хорошее естественное освещение.


Преимущества: 

— просторный двухэтажный подземный паркинг на 222 парковочных места

— современная система охраны

— хорошая транспортная развязка

— развитая инфраструктура (рядом ТЦ «Изумрудный город»)

— близость школы №15 и двух детских садов

— Михайловская роща в шаговой доступности


Планируемый срок ввода в эксплуатацию корпуса А – январь 2020 года. Ключи от своих квартир счастливые владельцы получат в первом квартале 2020 года.

Новая квартира в центре Томска: где располагается и сколько стоит

Подробную информацию об этапах строительства, процедуре покупки, использованию ипотеки можно узнать в компании «Этажи». Хотите увидеть все своими глазами? Запишитесь на ознакомительную экскурсию со специалистом по телефону 280-999. Самое время приглядеть и забронировать квартиру мечты по приятным ценам. После сдачи дома стоимость вырастет.  


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