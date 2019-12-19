Новая квартира в центре Томска: где располагается и сколько стоит

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Новую квартиру в центре Томска сегодня купить сложно. Но можно. Один из хороших вариантов – присмотреться к жилому комплексу комфорт-класса на Маяковской, 20. В начале 2020 года он готовится к вводу в эксплуатацию.

Какие дома

В состав жилого комплекса войдут два кирпичных 20-этажных дома с 15-тью жилыми этажами. Согласно проекту, будут установлены скоростные лифты.

Где находится

В самом центре Советского района, который считается одним из престижных в Томске. Улица Маяковского находится между Комсомольским проспектом и улицей Олега Кошевого.

Какие квартиры

В одном доме находится 210 квартир: от двухкомнатных студий площадью 48 кв. метров до просторных трехкомнатных квартир от 96 до 123 кв. метров. Некоторые планировки предусматривают большие кухни-гостиные до 27 кв. метров. Квартиры будут сдаваться с отделкой «под ключ». Благодаря большим окнам в них будет хорошее естественное освещение.

Преимущества: — просторный двухэтажный подземный паркинг на 222 парковочных места — современная система охраны — хорошая транспортная развязка — развитая инфраструктура (рядом ТЦ «Изумрудный город») — близость школы №15 и двух детских садов — Михайловская роща в шаговой доступности

Планируемый срок ввода в эксплуатацию корпуса А – январь 2020 года. Ключи от своих квартир счастливые владельцы получат в первом квартале 2020 года.