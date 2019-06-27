Ноу-хау по-томски: технология большой стройки для частного домостроения

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Что нужно для того, чтобы жить в своем доме долго и счастливо? Надежный фундамент. Закрепить дом на месте можно по-разному. Например, при помощи забивных свай (их забивают в землю копром, в том числе и при строительстве многоэтажек), винтовых (их вкручивают в грунт) или буронабивных (заливают бетон в лунки). О плюсах и минусах каждого варианта мы попросили рассказать специалистов компании ЗСК1.

Буронабивные сваи

До недавнего времени фундамент на буронабивных сваях для желающих построить домик в деревне или дачу за городом был, пожалуй, самым популярным. В земле надо пробурить отверстия (лунки), погрузить туда железный каркас и залить бетоном. Потом все опоры скрепить ростверком, или, как говорят, «обвязать» железобетонной «ленточкой».

«Буронабивные сваи имеют право на жизнь, — говорит руководитель компании ЗСК1 Павел Цюрик. — Но! Только если все сделано по технологии. А технология очень сложная. После того как пробурили в земле лунку, ее надо зачистить — чтобы там не было ничего лишнего. Потом надо уплотнить основание сваи. Вставить каркас, соблюсти защитный слой бетона, залить бетон. Провибрировать его для уплотнения. И выдержать нужное количество времени — а бетон до марочной прочности доходит за 28 суток. Только в этом случае свая будет должным образом нести нагрузку».

Вывод: очень много скрытых земляных работ и временных затрат. А если еще близко проходят грунтовые воды, то вообще проблема — заливать бетон в воду в принципе нельзя. Ну, и не каждый миксер в распутицу сможет проехать по бездорожью к месту строительства.

Винтовые сваи

Технология стала набирать популярность в Томске несколько лет назад. Свая представляет собой металлическую конструкцию в виде ствола и винтового наконечника с лопастями. Ее закручивают в грунт до тех пор, пока она не достигнет несущих слоев. Потом на торчащих из земли «ножках» и возводят дом.

«Технология, в принципе, хорошая — потому что это и быстро, и стоит дешевле, чем буронабивные сваи, — говорит Павел Цюрик. — Но! Так как спрос на винтовые сваи вырос, выросло и число производителей, которые в погоне за покупателем начали демпинговать. И есть риск, что некоторые из них могут это делать за счет экономии на материалах и нарушения технологии. Впрочем, самый большой недостаток этих свай в том, что они металлические и подвержены коррозии — даже на сделанную по всем стандартам сваю с идеальными сварными швами и антикоррозийной обработкой дается гарантия около 50 лет».

Вывод: быстро, недорого, но может быть недолговечно (для сравнения, правильно сделанные буронабивные сваи могут служить более 100 лет).

Забивные сваи из железобетона

Этот вариант соединил в себе плюсы обеих вышеперечисленных технологий. Уже готовые железобетонные сваи, сделанные по ГОСТу на заводе, забивают в землю. И на торчащих из земли «ножках» (только не металлических, как в случае винтовых, а бетонных) уже можно строить дом (каркасный, брусовой или какой-нибудь другой).

«Такая свая не будет подвержена коррозии, и можно быть уверенным в прочности железобетонной конструкции, затвердевшей в заводских условиях, — говорит Павел Цюрик. — Забиваются сваи в землю так же быстро, как вкручиваются винтовые — за день все готово. Многие считают, что забивные сваи используются только на больших стройках — это не так, сейчас эта технология доступна и для частного домостроения. К примеру, в ЗСК1 мы используем небольшой копер, который перевозим на манипуляторе — он на гусеницах и может пройти по любому бездорожью. По цене забивные железобетонные сваи вполне сопоставимы с винтовыми. И те, и другие сейчас стоят в пределах 4000 рублей за штуку. Только забивная при этом будет «сидеть» в земле на метр глубже и не будет подвержена коррозии».

Вывод: быстро, недорого, надежно. Нет скрытых земляных работ и ограничений по доступности (кроме удаленности от Томска — заказы на забивку свай ЗСК1 принимает в радиусе 100 км от областного центра).

Узнать подробности о технологии забивки свай в частном секторе можно по телефону 22-06-85 или 8-913-849-8224. Там же вас заодно могут проконсультировать и в части обустройства септиков, выгребных ям, погребов и монтажа водопровода. Сайт: зск1.рф