«Ночь искусств 2019» в Томске. Программа

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Никак не могли найти время, чтобы сходить в музей? Теперь у вас есть прекрасная возможность сделать это в нерабочее время. Ночь искусств стартует в Томске, как и во всей стране, 3 ноября. К традиционной акции присоединятся музеи, дома культуры и искусств. О возможностях культурного досуга в Томске расскажем прямо сейчас.

Пушкинский вечер в Художественном музее

Фото: Википедия

Знаете ли вы, как проходили светские вечера в ХIХ веке? Музыка, беседы, поэзия. У томичей и гостей города 3 ноября будет уникальная возможность перенестись во времена русского классика и поучаствовать в одном из светских раутов. Гостей пушкинского вечера ждет музыкально-поэтический эксперимент с участием известного чтеца Владимира Сурина и композитора Анастасии Луниной. В антракте — «свободный микрофон». Также в программе концерт студентов и преподавателей музыкального колледжа им. Э. В. Денисова.

Для маленьких ценителей прекрасного проведут мастер-класс «Болдинская осень» и урок живописи на английском языке от мисс Джаксон. А сразу после можно будет отправиться на спектакль театра теней. В экскурсионной программе: прогулки по залам музея и автобусный тур по Томску (в 15:00).

Вход платный. Единый билет на все мероприятия ночи.

Когда: 3 ноября с 17:00 до 23:00 Где: Областной художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Музыкальная гостиная в Доме искусств

Фото: со страницы Тимофея Занина VK

В старинной усадьбе вечером 3 ноября развернется музыкально-поэтическая гостиная. Томские певцы и композиторы, музыканты и поэты познакомят томичей со своим творчеством. В Доме искусств будут звучать современные яркие произведения самобытных авторов.

Гости вечера смогут посетить все экспозиции Дома искусств: «Радости жизни» – работы Олеси Заика, «Природа творчества – в творчестве природы» — пейзажи Тимофея Занина. Желающие смогут посетить мастер-классы по акварели и созданию аромасаше.

Изюминка вечера — экскурсия-квест по старинной усадьбе, в которой расположен Дом искусств. Гости пройдут сквозь века, узнают историю здания и познакомятся с его неожиданными обитателями, заглянут в Литературный музей, сохранивший для современников тайны судеб писателя Вячеслава Шишкова и философа Густава Шпета.

Вход платный.

Когда: 3 ноября с 15:00 до 20:00 Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

«Ночь искусств» в Краеведческом музее

Фото: pixaby.com

Ночью искусств в Областном краеведческом музее каждый найдет для себя что-то интересное. Ценители органной музыки попадут на концерт короля музыкальных инструментов. Любители изобразительного искусства могут посетить мастер-класс по скетчингу Татьяны Миляковой или научиться расписывать батик. Также в программе: лекции об искусстве, керамический ликбез, встречи с томскими писателями, детская площадка с мастер-классами и призами. В завершении праздника в музее — чай с тортом. Сюрприз вечера — перформанс. Что и как будет происходить — пока секрет. Приходите и узнаете.

Вход платный.

Когда: 3 ноября в 19:00

Где: Краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Художественный вечер в Доме ученых Академгородка

Фото: из группы Маленького академического театрика vkontakte