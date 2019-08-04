«Не за общим столом»: как кормить ребенка от года до пяти лет

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Все больше детей страдает от ожирения и других заболеваний в раннем возрасте. Специалисты считают: одна из причин в том, что родители просто не знают, как правильно кормить своего ребенка. Можно ли давать молоко или цитрусы? Почему не приветствуются экзотические фрукты? Какая термическая обработка сохранит наибольшее количество витаминов в овощах?

Ответами на эти вопросы с редакцией Агентства ТВ2 поделилась профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Юлия Самойлова.

Откуда берется «сидром неправильного питания»?

Основной источник информации – статьи, которые публикуются в интернет-сети. Они же и скрывают множество ложных мифологических фактов.

«Есть сайты, которые созданы самими мамами. Из уст в уста передается информация, которая никем не проверена. Кто-то кому-то что-то сказал. Это все на уровне бытовых сообщений», – поясняет Юлия Самойлова.

Где найти достоверную информацию?

В 2017 году Сибирский государственный медицинский университет запустил проект «Томская область – лаборатория здоровья». Он направлен на то, чтобы предоставить родителям достоверную информацию, в первую очередь о детях.

Сейчас в «Лаборатории» два направления деятельности: офлайн и онлайн. Офлайн – это очные консультации, онлайн – развенчивание мифов на сайте проекта.

Другими достоверными источниками могут быть: центр профилактики, сайт департамента здравоохранения, сайты медицинских учреждений, которые долго занимаются профилактическим направлением, сайты Всемирной организации здравоохранения, института питания и т. д.

Какие риски могут возникнуть при неправильном питании?

Неправильное питание может привести к развитию ожирения, сахарного диабета второго типа, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему это происходит? Часто, как только малышу исполняется год, в его рацион питания попадают «взрослые продукты»: сосиски, шоколад, пицца, пельмени и прочее.

«Считается, если ребенок перестал быть на искусственном или естественном вскармливании, ему можно дать булочку, конфетку, шоколадку и так далее. И у ребенка изначально формируются неправильные пищевые привычки», – добавляет Юлия Самойлова.

Она объясняет, что такой рацион приводит к тому, что в детском организме возникает дефицит полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Вместо них в рационе начинают преобладать углеводы. Так и начинает развиваться ожирение.

«Многие мамы после года перестают давать детям витамин D. Ошибочно перестают, поскольку исследования давно показали, что его нужно давать в детском возрасте постоянно, во взрослом – в зависимости от результатов анализов. Но при этом всегда желательно проводить профилактику», — подчеркивает Самойлова.

Недостаток витамина приводит к риску развития хронических неинфекционных заболеваний – заболеваний старшего поколения, которые никогда раньше до этого не касались детей.

Какие продукты рекомендуются для кормления?

У детей до трех лет идет интенсивное физическое и умственное развитие. В этот период происходит быстрое развитие мозга, приобретение новых навыков – дифференцировка клеток мозга.

«Когда мы говорим о том, что питание ребенка должно быть сбалансированным, наполненным микроэлементами, витаминами, мы подразумеваем, что нужно давать и овощи, и мясные продукты, и фрукты, но переработка продуктов должна быть особая. То есть нельзя, например, ребенку до трех лет или в три года дать жареную картошку. Не за общим столом он должен есть», – говорит Самойлова.

Она рассказывает, что для ребенка готовить лучше всего на пару. Также можно варить или запекать. В этом случае сохраняется большинство полезных веществ. Жареной едой ребенка лучше не кормить, а если другого выхода нет, то готовить надо с минимальным использованием масла.

Микроэлементы можно получить в молочных и кисломолочных продуктах. Витамины – в овощах и фруктах. Существует и приготовленное сбалансированное питание – специальные пюре (овощные, белковые).

«Все сибирские адаптированные продукты должны входить в комплекс еды. Это кабачок, капуста, картофель — то, что растет в огороде. Никаких экзотических продуктов я бы не рекомендовала. Если мы живем в Сибири, не нужно покупать ребенку каждый день манго, или маракуйю, или чили. Они для нас не свойственны, и мы имеем генетическую предрасположенность к аллергическому ответу», – уточняет Самойлова.

Если есть желание, для каждого ребенка можно подобрать индивидуальное питание с учетом его особенностей и наличия заболеваний.