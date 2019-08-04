«Не за общим столом»: как кормить ребенка от года до пяти лет
Все больше детей страдает от ожирения и других заболеваний в раннем возрасте. Специалисты считают: одна из причин в том, что родители просто не знают, как правильно кормить своего ребенка. Можно ли давать молоко или цитрусы? Почему не приветствуются экзотические фрукты? Какая термическая обработка сохранит наибольшее количество витаминов в овощах?
Ответами на эти вопросы с редакцией Агентства ТВ2 поделилась профессор кафедры эндокринологии и диабетологии Юлия Самойлова.
Откуда берется «сидром неправильного питания»?
Основной источник информации – статьи, которые публикуются в интернет-сети. Они же и скрывают множество ложных мифологических фактов.
«Есть сайты, которые созданы самими мамами. Из уст в уста передается информация, которая никем не проверена. Кто-то кому-то что-то сказал. Это все на уровне бытовых сообщений», – поясняет Юлия Самойлова.
Где найти достоверную информацию?
В 2017 году Сибирский государственный медицинский университет запустил проект «Томская область – лаборатория здоровья». Он направлен на то, чтобы предоставить родителям достоверную информацию, в первую очередь о детях.
Сейчас в «Лаборатории» два направления деятельности: офлайн и онлайн. Офлайн – это очные консультации, онлайн – развенчивание мифов на сайте проекта.
Другими достоверными источниками могут быть: центр профилактики, сайт департамента здравоохранения, сайты медицинских учреждений, которые долго занимаются профилактическим направлением, сайты Всемирной организации здравоохранения, института питания и т. д.
Какие риски могут возникнуть при неправильном питании?
Неправильное питание может привести к развитию ожирения, сахарного диабета второго типа, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний.
Почему это происходит? Часто, как только малышу исполняется год, в его рацион питания попадают «взрослые продукты»: сосиски, шоколад, пицца, пельмени и прочее.
«Считается, если ребенок перестал быть на искусственном или естественном вскармливании, ему можно дать булочку, конфетку, шоколадку и так далее. И у ребенка изначально формируются неправильные пищевые привычки», – добавляет Юлия Самойлова.
Она объясняет, что такой рацион приводит к тому, что в детском организме возникает дефицит полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Вместо них в рационе начинают преобладать углеводы. Так и начинает развиваться ожирение.
«Многие мамы после года перестают давать детям витамин D. Ошибочно перестают, поскольку исследования давно показали, что его нужно давать в детском возрасте постоянно, во взрослом – в зависимости от результатов анализов. Но при этом всегда желательно проводить профилактику», — подчеркивает Самойлова.
Недостаток витамина приводит к риску развития хронических неинфекционных заболеваний – заболеваний старшего поколения, которые никогда раньше до этого не касались детей.
Какие продукты рекомендуются для кормления?
У детей до трех лет идет интенсивное физическое и умственное развитие. В этот период происходит быстрое развитие мозга, приобретение новых навыков – дифференцировка клеток мозга.
«Когда мы говорим о том, что питание ребенка должно быть сбалансированным, наполненным микроэлементами, витаминами, мы подразумеваем, что нужно давать и овощи, и мясные продукты, и фрукты, но переработка продуктов должна быть особая. То есть нельзя, например, ребенку до трех лет или в три года дать жареную картошку. Не за общим столом он должен есть», – говорит Самойлова.
Она рассказывает, что для ребенка готовить лучше всего на пару. Также можно варить или запекать. В этом случае сохраняется большинство полезных веществ. Жареной едой ребенка лучше не кормить, а если другого выхода нет, то готовить надо с минимальным использованием масла.
Микроэлементы можно получить в молочных и кисломолочных продуктах. Витамины – в овощах и фруктах. Существует и приготовленное сбалансированное питание – специальные пюре (овощные, белковые).
«Все сибирские адаптированные продукты должны входить в комплекс еды. Это кабачок, капуста, картофель — то, что растет в огороде. Никаких экзотических продуктов я бы не рекомендовала. Если мы живем в Сибири, не нужно покупать ребенку каждый день манго, или маракуйю, или чили. Они для нас не свойственны, и мы имеем генетическую предрасположенность к аллергическому ответу», – уточняет Самойлова.
Если есть желание, для каждого ребенка можно подобрать индивидуальное питание с учетом его особенностей и наличия заболеваний.
Также мы попросили Юлию Самойлову прокомментировать несколько распространенных мифов о питании.
Миф первый. Молоко вредно для детей
Неправда. Молочные продукты необходимы в рационе. Нельзя их давать только тем, у кого непереносимость лактозы. А это не очень большая категория детей.
«В молоке много кальция, микроэлементов. Не зря же всегда говорят: «На молоке выросли». Мы должны засевать кишечную флору, чтобы микробиота была соответствующей», – рассказывает Самойлова.
Если ребенок не переносит простое молоко, то можно давать кисломолочные продукты: кефир, творог, детские творожки, бифидок.
При этом желательно смотреть на маркировку продуктов – от года до трех и так далее.
Миф второй. Манную крупу давать нельзя
Давать можно. Не рекомендуется только детям, у которых есть склонность к избыточной массе тела. Например, есть категория детей, которые находились на либерализованном вскармливании.
Но манная крупа нисколько не зарекомендовала себя в плохом качестве для остальных детей.
Миф третий. Цитрусовые и клубника опасны
Клубника, цитрусовые, мед — это облигатные аллергены, то есть аллергены, которые часто дают аллергическую реакцию. Если у ребенка предрасположенность к аллергии, то да, давать нежелательно.
Если же у ребенка нет никакой реакции, то можно давать такие продукты в качестве «присутствующих элементов»: порезанная клубника с медом, мед с апельсинами и т. д. Но, конечно, нужно следить за количеством и считать все по возрасту. Злоупотреблять нельзя.
«И, если вы ставите перед ребенком целую тарелку клубники, это повод задуматься, стоит ли так делать», – добавляет Самойлова.
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