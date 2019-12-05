Добрые новости
05 декабря,
2019
«Трасса 70»
На снегоход — и вперед!
Для тех, кто хочет знать все о катании на снегоходах
Снежный сезон в нашем регионе длится дольше, чем пляжный. Поэтому нужно быть в курсе того, как можно весело скоротать долгую сибирскую зиму. Покататься на сноутюбингах? Да. Погонять на снегоходах? Конечно. На них подробней и остановимся. Как управлять сноумобилем? Можно ли это делать до 18 лет? На эти и другие вопросы нам ответил директор проката снегоходов и сноутюбингов «Трасса 70» Николай Кулаков.
Сложно ли управлять снегоходом?
На снегоходе стоит автоматическая трансмиссия. Это делает управление очень простым. Тронуться с места без проблем может даже новичок. Но делать это надо осторожно — двигатели на снегоходах очень мощные. Резко «газанул» — остался на снегу. Для того чтобы этого не произошло, у современных моделей сноумобилей есть специальная чека. Петлю от нее вы надеваете на руку. Если человек упал, она выдергивается и двигатель глохнет.
Одежда для катания на снегоходе
Экипировка сноурайдеров имеет ряд особенностей. Она должна защищать от холода, ветра и снега, но при этом не сковывать движений. Чаще всего это куртка с брюками или комбинезон из водоотталкивающих и ветронепроницаемых материалов. На руки — непромокающие перчатки плюс запасные с собой. Глаза защитят специальные очки или шлем. Обувь лучше выбрать достаточно высокую на толстой нескользящей подошве.

!!! Не надевать верхнюю одежду и носки из хлопка, потому что они быстро промокают !!!
При какой температуре можно кататься на снегоходе?
Температура воздуха для катания на снегоходе почти не играет роли: вседорожную технику можно эксплуатировать как при -35°, так и при +5 °C. Главное, чтобы человеку было комфортно. При сильных морозах мерзнут руки, замедляется реакция и человек теряет чувствительность управления. Чтобы избежать этого, на современных моделях предусмотрен подогрев ручек, а еще — сидений и подножек.

Еще одно правило сноурайдеров: не стоит отправляться на дальнюю прогулку на снегоходе в морозы одному. Безопасность прежде всего.
Чем детский снегоход отличается от взрослого?
Есть «детские» модели снегоходов. Они предназначены для ребятишек от 9 до 13 лет. Они меньше размером, с более плавными линиями, не имеют острых углов и выпирающих элементов. Простая панель управления. Стоит ограничитель скорости, сам родитель может решить, насколько быстро может разогнаться ребенок. Тормозная система проходит жесткий контроль. Одно из основных условий «детских» моделей — чтобы тормоз нажимался при минимальном усилии.

!!! Кататься на детских снегоходах согласно п. 3.9 ГОСТ Р 50944-2011 можно только в специально отведенных местах в светлое время суток и под наблюдением взрослых !!!
Хотите пройти инструктаж и покататься на снегоходах по заснеженному лесу или махнуть с горки на сноутюбинге? Обратитесь в «Трассу 70». Там же после прогулки можно погреться и выпить горячего чая в беседке.

Адрес: Кузовлевский тракт, 36
Телефон: 8 (3822) 22-88-65
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