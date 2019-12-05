На снегоход — и вперед!

При какой температуре можно кататься на снегоходе?

Температура воздуха для катания на снегоходе почти не играет роли: вседорожную технику можно эксплуатировать как при -35°, так и при +5 °C. Главное, чтобы человеку было комфортно. При сильных морозах мерзнут руки, замедляется реакция и человек теряет чувствительность управления. Чтобы избежать этого, на современных моделях предусмотрен подогрев ручек, а еще — сидений и подножек.



Еще одно правило сноурайдеров: не стоит отправляться на дальнюю прогулку на снегоходе в морозы одному. Безопасность прежде всего.

