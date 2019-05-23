Может ли технология помочь избавиться от акцента

Если вы изучаете английский или любой другой иностранный язык, то, наверное замечали, что кроме лексического и грамматического барьеров есть один важный психологический. Мы стесняемся говорить на языке, потому что боимся звучать глупо, боимся, что нас не поймут из-за нашего акцента. Наши раскатистые р и шипящие узнаваемы в американском кино про русскую мафию. Но избавиться от акцента сложно всем. Помните, как в фильме "Розовая пантера" инспектор Клузо учит английский язык?





Однако исследователи Валенсийского Политехнического Университета собрались вместе с Isora Solutions, чтобы протестировать новый подход в изучении языков. Они "перезагружают" уши. Цель — воссоздать критический период изучения языков в детстве.

Идея заключается в том, чтобы переучить мозг восприятию звуков. Как это возможно?





По заявлению команды исследователей, мы все рождаемся полиглотами и можем различать все звуки на всех языках, но со временем начинаем концентрировать своё внимание на звуках языка родного. То есть наши уши настраиваются на более узкий диапазон частот. Именно поэтому детям иностранный язык выучить легче, чем взрослым. Так что дело не только в том чтобы взяться и вызубрить всю грамматику, но в трудностях, связанных с физиологией, которая не позволяет адекватно различать весь спектр звуков. В данном исследовании тестировали нейросенсорную слуховую стимуляцию, чтобы вернуть ушам их первозданную возможность слышать.





“Испано-говорящие слышат частоты между 125 и 2,500 Гц, в то время как русские могут различать от 125 до 11,000 Гц, что объясняет легкость, с которой они изучают языки,” сказал Эрнан Серна из Isora Solutions. Мы хотим добиться перезапуска уха, чтобы оно работало как у новорожденного.” Британцы же распознают от 2,000 до 12,000 ГЦ, а французы между 125 и 250 Гц и от 1,000 до 2,000 Гц. Именно поэтому одним произношение даётся легче, чем другим, а некоторые звуки не поддаются совсем.







В феврале 2016 года исследователи начали проводить сессии слуховой стимуляции. В исследовании приняли участие 180 волонтёров разных возрастов (от 19 до 59). Они использовали методы и технологии, разработанные компанией Томатис во главе с доктором Альфредом Томатисом. Он открыл, что у каждого языка есть свой диапазон частот. Сейчас его девайс "электронное ухо" используют в школах Франции, чтобы занятые французские бизнесмены могли учить английский более эффективно.





В 2016 году были проведены клинические обследования слуха, чтобы подтвердить здоровый слух участников. Затем их уровень английского языка (как иностранного). Он оценивался, прежде всего, с точки зрения говорения и аудирования, в форме теста на аудирование. В течение шести месяцев участники исследования проходили нейросенсорную слуховую стимуляцию, слушая Моцарта. Его композиции фильтровали так, чтобы оставить специальные тональность и интенсивность, которые должны были “удивить мозг”. Участники исследования слушают обработанные музыкальные шедевры через специально смоделированные наушники, которые должны взаимодействовать не только со слуховым аппаратом, но и верхней частью мозга напрямую.







Исследователи говорят, что участники эксперимента легче воспринимают язык. Сегодня такие методики используются крупными фирмами для обучения своих сотрудников в дополнение к обычным занятиям языками.

Учёные подтверждают, что люди одаренные в изучении языков - это чаще всего люди, которые с детства находились в многоязычной среде.