Мошенничество как бизнес. Что нужно знать, чтобы себя обезопасить

В последнее время участились случаи мошенничества с кредитными картами. Рассказываем о последних случаях.







— В Томске в полицию поступило сообщение о хищении денежных средств с банковской карты. По предварительным данным, потерпевший на одной из торговых площадок заказал навигатор у продавца, находящегося в городе Курган, оплатив за товар 8000 рублей. И договорился с продавцом о доставке товара в город Томск. Продавец прислал электронное сообщение, указав наименование транспортной компании, осуществляющей доставку. Потерпевший решил убедиться, оплачена ли доставка, позвонил в транспортную компанию и выяснил, что указанной компании не существует и доставку товара никто не оплачивал. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК России «Мошенничество».





— Еще один случай мошенничества произошел в Северске. Потерпевшей является управляющая одного из магазинов города. На мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный, представившись сотрудником технической поддержки терминалов по оплате мобильной связи, пояснил, что терминал, установленный в ее магазине, неисправен и для его проверки необходимо перевести денежные средства на два мобильных номера. Потерпевшая перевела 39 000 рублей через терминал. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».





— В Томском районе в полицию поступило сообщение о хищении денежных средств с банковской карты. Потерпевший на одной из торговых площадок разместил объявление о продаже товара. Спустя некоторое время ему позвонил неизвестный и предложил внести задаток, но для этого попросил сообщить данные карты и коды, пришедшие на мобильный телефон. Злоумышленник, воспользовавшись полученными данными, через личный кабинет создал кредитную карту на имя потерпевшего и снял с нее денежные средства в сумме более 430 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».





— Еще один случай мошенничества произошел в Стрежевом. Потерпевшей поступил телефонный звонок. Представившись сотрудником службы безопасности банка, звонивший пояснил, что с ее банковской карты пытаются снять денежные средства и, для того чтобы блокировать незаконные действия, необходимо сообщить данные банковской карты и коды, пришедшие на мобильный телефон. Женщина сообщила запрашиваемую информацию, после чего обнаружила, что с ее банковской карты были сняты денежные средства на общую сумму более 24 000 рублей.





В последнее время мошенничество приобретает все более разнообразный характер. Как правило, в интернете мошенничество осуществляется во время покупки, продажи товаров или при предоставлении каких-либо услуг. Телефонные мошенничества связаны с рассылкой смс-сообщений, замаскированных под сообщения банков, о блокировке пластиковых карт. Вместо того, чтобы связаться с сотрудниками банков, потерпевшие звонят по телефонам, указанным в сообщениях, после чего, выполняя навязываемые мошенниками действия, лишаются денежных средств.