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Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
1 час назад
Вы замечали, что в жару аппетит снижается? Это нормально. Когда столбики термометров поднимаются выше 30 градусов, основной «пищей» становятся напитки. Врачи рекомендуют пить минеральную или очищенную воду. Не важно, с газом или без. И вообще, чем больше жидкости вы пьете летом, тем лучше. Чтобы разнообразить питьевое меню, мы подготовили подборку вкусных вариантов прохладительных напитков из разных стран мира.
В материале использованы фото с порталов pixabay.com и pxhere.com.
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