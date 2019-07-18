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18 июля,
2019
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Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Вы замечали, что в жару аппетит снижается? Это нормально. Когда столбики термометров поднимаются выше 30 градусов, основной «пищей» становятся напитки. Врачи рекомендуют пить минеральную или очищенную воду. Не важно, с газом или без. И вообще, чем больше жидкости вы пьете летом, тем лучше. Чтобы разнообразить питьевое меню, мы подготовили подборку вкусных вариантов прохладительных напитков из разных стран мира. 

Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков
Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков

В материале использованы фото с порталов pixabay.com и pxhere.com.

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