Лето со вкусом: 11 рецептов прохладительных напитков

Вы замечали, что в жару аппетит снижается? Это нормально. Когда столбики термометров поднимаются выше 30 градусов, основной «пищей» становятся напитки. Врачи рекомендуют пить минеральную или очищенную воду. Не важно, с газом или без. И вообще, чем больше жидкости вы пьете летом, тем лучше. Чтобы разнообразить питьевое меню, мы подготовили подборку вкусных вариантов прохладительных напитков из разных стран мира.