Квесты и вернисажи, «Щелкунчик» и «Ночь перед Рождеством». Афиша

Полезно

На большой праздник «Елка 2020» приглашают томичей в пятницу вечером. В 18:00 на площади Ново-Соборной подведут итоги конкурса ледовых скульптур «Хрустальный Томск». Также в программе: парад Деда Мороза, пневмо-салют и большой концерт. А в 18:30 зажгутся огни на главной городской елке. Где еще в нашем городе будут происходить интересные события в ближайшие дни - читайте в афише.

Хореографическая выставка-перформанс «MODUS MOTUS»

Фото: из официальной группы мероприятия vkontakte

20 декабря в Томске пройдёт хореографическая выставка-перформанс «Modus motus», что в переводе с латинского означает «образ движения».

Для реализации этого проекта объединились разные «культурные силы»: хореографы, художники, музыканты и фотографы. «Modus motus» продемонстрирует возможности синтеза нескольких видов художественного творчества. Ключевая идея проекта – выражение эмоций посредством движения в танце и изучение эстетики танцующего тела.

В программе:

• Эмоция. Движение. Танец. Фотовыставка

• Танцующий художник. Перформанс

• Энергия линий. Перформанс

• Рождение движения. Мастер–класс. Танцевально–двигательная терапия

• Импульс. Интерактивная зона



Вход свободный.

Когда: 20 декабря в 18:00 Где: танцевальная студия «Империя» (ул. Красноармейская, 101А)

«Эмоциональное путешествие» в Нарым

Интересуетесь ли вы своим регионом? Бывали ли вы в его отдаленных уголках, известных своей историей? У вас есть возможность начать, совершив «эмоциональное путешествие» изучать историю Томской области и путешествовать по ней, не выезжая из города.

20 декабря в 16 часов Томске открывается выставка «Нарым. Путевые заметки». Проект Центра развития городской среды Томской области — это факты и впечатления от самого старого населенного пункта Томской области. В основу экспозиции легли фотографии и впечатления сотрудников Центр, материалы томского краеведческого музея, Нарымского музея политической ссылки, Клуба вольных туристов и томских фотографов.

«Экспозиция выстроена по принципу эмоционального путешествия по пространству и времени, — рассказывает руководитель Центра развития городской среды Томской области Константин Казанцев. — Выставочный «маршрут», вдохновленный Нарымом, составлен из множества больших и маленьких историй. Они позволяют погрузиться в атмосферу этого места, проникнуться его духом и заинтересоваться не только его прошлым, но и будущим».

Выставка будет работать до 15 января, за исключением новогодних каникул: с 31 декабря по 8 января — выходные.

Вход свободный.

Когда: 20 декабря – 15 января Где: Сибирский Филиал ГМВЦ «РОСИЗО» (ул. Нахановича, 3А)

Квест со Снегурочкой

Маленьких томичей приглашают на квест. Пройдет он в Доме искусств. Дед Мороз исчез. Задача любителей приключений — вместе со Снегурочкой найти его. Для этого им придется пройти по всем выставкам, познакомиться с историей, приметами и традициями Нового года, разгадать кучу загадок, раскрыть с десяток тайн. Будет и неожиданная встреча – с Дедушками Морозами из разных стран.

Время начала квестов ищите на сайте Дома искусств.

Когда: 19 – 22 декабря Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)

Ночь перед Рождеством в органном зале

Чем бы заняться в ночь перед Рождеством? Конечно, вспомнить бессмертную повесть Гоголя. Сделать это можно под музыку в органном зале Томской филармонии 24 декабря. «Ночь перед Рождеством» - уникальный случай. Ни одно другое произведение до этого не было использовано великими композиторами дважды или трижды. На сюжет повести Гоголя написали оперы Н. Римский-Корсаков и П. Чайковский. И, говорят, были еще варианты.

В программе вечера: повесть Николая Гоголя, оригинальные русские и украинские напевы, композиторские обработки. Играет ансамбль народных инструментов «Сибирские узоры». Текст читает Юрий Орлов.

Когда: 24 декабря в 19:00 Где: органный зал (пр. Ленина, 75)

Выставка автопортретов Петра Гавриленко

Фото: со страницы мастерской П. Гавриленко vkontakte

Интересную выставку открывают в галерее «В Главном» вечером 24 декабря. В экспозиции представлена серия ретроспективных автопортретов известного томского художника-пост-авангардиста Петра Гавриленко. Сопровождаются картины поэтическими комментариями молодого томского поэта и музыканта Андрея Янкуса.

«Жизнь художника — вечное страдание, недовольство, мучение, — считает Петр Гавриленко. – Бывают короткие вспышки, которые не дают бросить окончательно. Столько было художников, невольно сопоставляешь себя с ними и думаешь, что и не надо этим заниматься. Это наш путь… самопознание».

В рамках выставки 17 января пройдет киноклуб «Зачем нужны художники». Гости посмотрят фильм «Бедные люди. Кабаковы» и примут участие в его обсуждении с авторами выставки Петром Гавриленко и Андреем Янкусом. Начало — в 18:30 в 318 аудиторнии главного корпуса ТГУ.

Открытие выставки - 24 декабря в 18:00. Вход бесплатный. На открытие необходима регистрация.

Когда: с 24 декабря до 14 февраля 2020 Где: галерея «В Главном» (пр. Ленина, 36)

Дед Мороз в «Околице»

Фото: с официальной страницы парка vkontakte

Главный новогодний волшебник приглашает всех, кто желает с ним встретиться к себе в резиденцию. Три дня она будет располагаться в сельском парке «Околица».

Главный новогодний волшебник будет водить с гостями хороводы, распевать любимые песни про елочку и осыпать подарками своих помощников. Войти в их число смогут самые активные.

В планах у Деда Мороза: шумные игры на свежем воздухе всей семьей, творческие мастерские, квесты с подаркими зимние забавы и, конечно, чай с плюшками в кафе после прогулки.



Когда: 20-22 декабря с 12:00 до 14:00 Где: сельский парк «Околица»

«Моцарт с пеленок»

Музыкально-поэтический концерт с новогодним настроением подготовили для малышей организаторы проекта «Моцарт с пеленок». 21 и 28 декабря в 11:00 областном художественном музее можно послушать «Сказки зимнего леса». На этот раз будет не только музыка, но и сказка. Вместе с лесными жителями белочкой, мышкой, дятлом и другими персонажами малыши нарядят елку и поиграют в снежки. Продолжит мероприятие интерактивный концерт ансамбля «Камерата». Под волшебную музыку, собранную из старинных и современных рождественских композиций, можно водить хороводы. .



А 22 декабря в воскресенье трио «Los Buchos» приглашает всех поклонников сальсы, румбы и других латиноамериканских ритмов послушать музыку Испании и Кубы. «Fiesta» начнется в 17:00 в художественном музее.



Не забудьте захватить вторую обувь и записаться на программу заранее. Каждому гостю - праздничный аквагрим.



Когда: 21, 22 и 28 декабря Где: областной художественный музей (ул. Нахановича, 3)

«Щелкунчик и четыре королевства»

Перенестись в рождественский мир героев Гофмана предлагают маленьким томичам 22 декабря. Правда, сказочная история девочки Клары и доброго Щелкунчика в этот раз пойдет немного по другому сценарию. Мышиный король будет. А еще будет Дед Мороз и поиски сокровищ по сказочным тропам в мире Снегов, Цветов и Сладостей. Чем закончится эта сказка, узнает тот, кто придут днем в воскресенье на представление.



Вход свободный. Телефон для бронирования столов: 97-99-77.

Когда: 22 декабря в 13:00 Где: бар «Doski» (пр. Ленина, 41)

Новогодний квартирник в гостиной «Шишкоff»

Фото: pxhere.com