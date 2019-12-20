Квесты и вернисажи, «Щелкунчик» и «Ночь перед Рождеством». Афиша
На большой праздник «Елка 2020» приглашают томичей в пятницу вечером. В 18:00 на площади Ново-Соборной подведут итоги конкурса ледовых скульптур «Хрустальный Томск». Также в программе: парад Деда Мороза, пневмо-салют и большой концерт. А в 18:30 зажгутся огни на главной городской елке. Где еще в нашем городе будут происходить интересные события в ближайшие дни - читайте в афише.
Хореографическая выставка-перформанс «MODUS MOTUS»
20 декабря в Томске пройдёт хореографическая выставка-перформанс «Modus motus», что в переводе с латинского означает «образ движения».
Для реализации этого проекта объединились разные «культурные силы»: хореографы, художники, музыканты и фотографы. «Modus motus» продемонстрирует возможности синтеза нескольких видов художественного творчества. Ключевая идея проекта – выражение эмоций посредством движения в танце и изучение эстетики танцующего тела.
В программе:
• Эмоция. Движение. Танец. Фотовыставка
• Танцующий художник. Перформанс
• Энергия линий. Перформанс
• Рождение движения. Мастер–класс. Танцевально–двигательная терапия
• Импульс. Интерактивная зона
Вход свободный.
Когда: 20 декабря в 18:00
Где: танцевальная студия «Империя» (ул. Красноармейская, 101А)
«Эмоциональное путешествие» в Нарым
Интересуетесь ли вы своим регионом? Бывали ли вы в его отдаленных уголках, известных своей историей? У вас есть возможность начать, совершив «эмоциональное путешествие» изучать историю Томской области и путешествовать по ней, не выезжая из города.
20 декабря в 16 часов Томске открывается выставка «Нарым. Путевые заметки». Проект Центра развития городской среды Томской области — это факты и впечатления от самого старого населенного пункта Томской области. В основу экспозиции легли фотографии и впечатления сотрудников Центр, материалы томского краеведческого музея, Нарымского музея политической ссылки, Клуба вольных туристов и томских фотографов.
«Экспозиция выстроена по принципу эмоционального путешествия по пространству и времени, — рассказывает руководитель Центра развития городской среды Томской области Константин Казанцев. — Выставочный «маршрут», вдохновленный Нарымом, составлен из множества больших и маленьких историй. Они позволяют погрузиться в атмосферу этого места, проникнуться его духом и заинтересоваться не только его прошлым, но и будущим».
Выставка будет работать до 15 января, за исключением новогодних каникул: с 31 декабря по 8 января — выходные.
Вход свободный.
Когда: 20 декабря – 15 января
Где: Сибирский Филиал ГМВЦ «РОСИЗО» (ул. Нахановича, 3А)
Квест со Снегурочкой
Маленьких томичей приглашают на квест. Пройдет он в Доме искусств. Дед Мороз исчез. Задача любителей приключений — вместе со Снегурочкой найти его. Для этого им придется пройти по всем выставкам, познакомиться с историей, приметами и традициями Нового года, разгадать кучу загадок, раскрыть с десяток тайн. Будет и неожиданная встреча – с Дедушками Морозами из разных стран.
Время начала квестов ищите на сайте Дома искусств.
Когда: 19 – 22 декабря
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)
Ночь перед Рождеством в органном зале
Чем бы заняться в ночь перед Рождеством? Конечно, вспомнить бессмертную повесть Гоголя. Сделать это можно под музыку в органном зале Томской филармонии 24 декабря. «Ночь перед Рождеством» - уникальный случай. Ни одно другое произведение до этого не было использовано великими композиторами дважды или трижды. На сюжет повести Гоголя написали оперы Н. Римский-Корсаков и П. Чайковский. И, говорят, были еще варианты.
В программе вечера: повесть Николая Гоголя, оригинальные русские и украинские напевы, композиторские обработки. Играет ансамбль народных инструментов «Сибирские узоры». Текст читает Юрий Орлов.
Когда: 24 декабря в 19:00
Где: органный зал (пр. Ленина, 75)
Выставка автопортретов Петра Гавриленко
Интересную выставку открывают в галерее «В Главном» вечером 24 декабря. В экспозиции представлена серия ретроспективных автопортретов известного томского художника-пост-авангардиста Петра Гавриленко. Сопровождаются картины поэтическими комментариями молодого томского поэта и музыканта Андрея Янкуса.
«Жизнь художника — вечное страдание, недовольство, мучение, — считает Петр Гавриленко. – Бывают короткие вспышки, которые не дают бросить окончательно. Столько было художников, невольно сопоставляешь себя с ними и думаешь, что и не надо этим заниматься. Это наш путь… самопознание».
В рамках выставки 17 января пройдет киноклуб «Зачем нужны художники». Гости посмотрят фильм «Бедные люди. Кабаковы» и примут участие в его обсуждении с авторами выставки Петром Гавриленко и Андреем Янкусом. Начало — в 18:30 в 318 аудиторнии главного корпуса ТГУ.
Открытие выставки - 24 декабря в 18:00. Вход бесплатный. На открытие необходима регистрация.
Когда: с 24 декабря до 14 февраля 2020
Где: галерея «В Главном» (пр. Ленина, 36)
Дед Мороз в «Околице»
Главный новогодний волшебник приглашает всех, кто желает с ним встретиться к себе в резиденцию. Три дня она будет располагаться в сельском парке «Околица».
Главный новогодний волшебник будет водить с гостями хороводы, распевать любимые песни про елочку и осыпать подарками своих помощников. Войти в их число смогут самые активные.
В планах у Деда Мороза: шумные игры на свежем воздухе всей семьей, творческие мастерские, квесты с подаркими зимние забавы и, конечно, чай с плюшками в кафе после прогулки.
Когда: 20-22 декабря с 12:00 до 14:00
Где: сельский парк «Околица»
«Моцарт с пеленок»
Музыкально-поэтический концерт с новогодним настроением подготовили для малышей организаторы проекта «Моцарт с пеленок».
21 и 28 декабря в 11:00 областном художественном музее можно послушать «Сказки зимнего леса». На этот раз будет не только музыка, но и сказка. Вместе с лесными жителями белочкой, мышкой, дятлом и другими персонажами малыши нарядят елку и поиграют в снежки. Продолжит мероприятие интерактивный концерт ансамбля «Камерата». Под волшебную музыку, собранную из старинных и современных рождественских композиций, можно водить хороводы. .
А 22 декабря в воскресенье трио «Los Buchos» приглашает всех поклонников сальсы, румбы и других латиноамериканских ритмов послушать музыку Испании и Кубы. «Fiesta» начнется в 17:00 в художественном музее.
Не забудьте захватить вторую обувь и записаться на программу заранее. Каждому гостю - праздничный аквагрим.
Когда: 21, 22 и 28 декабря
Где: областной художественный музей (ул. Нахановича, 3)
«Щелкунчик и четыре королевства»
Перенестись в рождественский мир героев Гофмана предлагают маленьким томичам 22 декабря. Правда, сказочная история девочки Клары и доброго Щелкунчика в этот раз пойдет немного по другому сценарию. Мышиный король будет. А еще будет Дед Мороз и поиски сокровищ по сказочным тропам в мире Снегов, Цветов и Сладостей. Чем закончится эта сказка, узнает тот, кто придут днем в воскресенье на представление.
Вход свободный. Телефон для бронирования столов: 97-99-77.
Когда: 22 декабря в 13:00
Где: бар «Doski» (пр. Ленина, 41)
Новогодний квартирник в гостиной «Шишкоff»
На веселый квартирник в теплой компании приглашают томичей воскресным вечером. Тема – новогоднее настроение. Создавать его будут любимые праздничные песни и хиты «Iowa», «Zoloto», Полины Гагариной и других музыкантов. Поют – молодые исполнители: Мария Резникова, Андрей Сергеев и дуэт «Французское кино».
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В конце вечера – открытый микрофон, где все желающие смогут музыкально поздравить друг друга. Если к 22 декабря у вас еще не появилось новогоднего настроения – приходите.
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Когда: 22 декабря в 17:00
Где: гостиная «Шишкоff» (ул. Шишкова, 10)
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