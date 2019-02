Курс молодого бойца и строительство иглу. Где провести праздничные выходные в Томске

Поздравить мужчин современными и легендарными джазовыми композициями предлагают томичам в субботу. В рамках проекта «Моцарт с пеленок» 23 февраля пройдет концерт Нины Кукарцевой. Вокалистка исполнит популярные композиции: Etta James «Damn, your eyes», Eva Cassidy «Cheek to cheek», Bill Withers «Just the two of us», Stevie Wonder «My Cherie amour» и другие.





Под аккомпанемент джаза малышам предложат сделать самодельные летательные аппараты в технике оригами: необычные бумажные самолётики, вертушки и вертолёты. Первые полеты пройдут прямо в залах краеведческого музея.





С утра 24 февраля там же всей семьей можно будет послушать «Музыку Бразилии». В атмосферу карнавала и безграничного веселья томичам помогут окунуться музыканты: Павел Писанко, Алексей Пиоттух, Георгий Фефелов, Борис Еремеев. В программе известные джазовые стандарты, босса-нова и латино.





Как обычно, малыши после концертов смогут поиграть на настоящих музыкальных инструментах.





Когда: 23 и 24 февраля в 11:00

Где: Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75)