Курс молодого бойца и строительство иглу. Где провести праздничные выходные в Томске

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Сельский парк «Околица» приглашает всей семьей встретить День защитника Отечества. Тех, кто приедет в Зоркальцево в полдень 23 февраля ждет курс молодого бойца, битва самолетов и веселое бомбометание. Любители что-нибудь сотворить попадут на мастер-классы и, конечно, гостям парка приготовили призы. О других праздничных событиях Томска и не только читайте в афише.

Экскурсия о летательных аппаратах в «Точке гравитации»

Ваш ребёнок впервые увидел самолёт? Готовьтесь объяснять! Зачем нужны крылья, почему он так шумит, как вообще эта огромная штука летает и что такое турбулентность? На эти и другие вопросы о самолетах, дирижаблях, ракетах и остальных летательным аппаратах расскажут и детям, и взрослым в музее «Точка гравитации».

Программа «От винта» придумана для тех, кому интересно почему человек не летает, а птица не падает. Для будущих покорителей воздушного пространства в Музее начала наук подготовили экскурсию, которая познакомит всех желающих с историей авиации и воздухоплавания, видами летательных аппаратов и их испытаниями, воздушными потоками и освоением космоса.

В завершение экскурсии пройдет небольшой мастер-класс по созданию и запуску помповой ракеты, а самые любознательные смогут пройти квест, чтобы проверить свои знания и получить сертификат от Музея начала наук. Записаться и узнать дополнительную информацию можно по телефонам 903-437 и 8-961-891-9374.

Когда: 23 и 24 февраля в 14:00

Где: Музей начала наук «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26)

Фестиваль «Серебряная иглу»

Знаете ли вы — что такое иглу? Почему эскимосы строят жилища именно такой формы?Какого размера должна быть хижина для одного человека? А вот участники соревнований «Серебряная иглу» знают. Пройдут они в ближайшее воскресенье в Городском саду. Принять участие в необычном зимнем фестивале могут школьники до 17 лет. Их задача — освоить один из древних навыков искусства выживать на Севере. Цель — построить иглу. Традиционное эскимосское жилище должны будут возвести за два-три часа.

Обязательное условие , чтобы в команде было двое взрослых и две девушки.

Посмотреть как строят иглу, а также сфотографироваться в необычном домике могут все, кто придет в Горсад в воскресенье.

Когда: 24 февраля 12:00-15:30 Где: Городской сад

Премьера мультфильма «Как приручить дракона 3»

Новый мультфильм — финальная часть трилогии про Беззубика и Иккинга. Она отвечает на вопрос: смогли ли ужиться викинги и драконы.

В центре событий снова жители Олуха. Им и их драконам угрожает опасность. Очередной охотник на драконов решил поймать всех. Главная его цель — любимый многими Беззубик. Ночная фурия осталась всего одна и укротить ее так и не удалось никому, кроме Иккинга.

В третьей части появился новый интересный персонаж — дневная фурия, перед которой не устоял Беззубик. По отзывам первых зрителей, сходить на мультфильм стоит уже только ради того, чтобы увидеть «брачный танец» черного дракона перед новой героиней.

Когда: с 21 февраля Где: в кинотеатрах Томска

Фолк и Классика в органном зале

Фото: из официальной группы ансамбля «Сибирские узоры» vkontakte

Вы когда-нибудь слышали «Реквием» Моцарта или «Аве Мария» Баха в исполнении народных инструментов? У вас будет такая возможность!

Вечером 23 февраля ценителей классики и фолка приглашают в органный зал послушать ансамбль народных инструментов «Сибирские узоры». В его исполнении прозвучит музыка Алябьева, Баха, Вивальди, Грига, Мендельсона, Рыбникова, Свиридова и других композиторов. Обычно эти мелодии мы слышим на концерте симфонического оркестра или большого хора. Также в программе вечера – голоса солистов ансамбля: Екатерины Дворниченко, Татьяны Кузнецовой, Евгения Штейнмиллера.



Когда: 23 февраля в 19:00 Где: органный зал Томской филармонии (пр. Ленина, 75)

Праздничные концерты «Моцарт с пеленок»

Фото: из официальной группы проекта «Моцарт с пеленок» vkontakte

Поздравить мужчин современными и легендарными джазовыми композициями предлагают томичам в субботу. В рамках проекта «Моцарт с пеленок» 23 февраля пройдет концерт Нины Кукарцевой. Вокалистка исполнит популярные композиции: Etta James «Damn, your eyes», Eva Cassidy «Cheek to cheek», Bill Withers «Just the two of us», Stevie Wonder «My Cherie amour» и другие.

Под аккомпанемент джаза малышам предложат сделать самодельные летательные аппараты в технике оригами: необычные бумажные самолётики, вертушки и вертолёты. Первые полеты пройдут прямо в залах краеведческого музея.

С утра 24 февраля там же всей семьей можно будет послушать «Музыку Бразилии». В атмосферу карнавала и безграничного веселья томичам помогут окунуться музыканты: Павел Писанко, Алексей Пиоттух, Георгий Фефелов, Борис Еремеев. В программе известные джазовые стандарты, босса-нова и латино.

Как обычно, малыши после концертов смогут поиграть на настоящих музыкальных инструментах.

Когда: 23 и 24 февраля в 11:00

Где: Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75)



День рождения ансамбля «Пересек»

Видео: из официальной группы ансамбля «Пересек» vkontakte