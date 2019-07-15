Космические технологии по земным ценам: имплантация зубов стала доступней
Не устраивает выбор: съемные протезы или операции имплантации зубов с костной пластикой без гарантии результата? Альтернатива есть! Врачи находят решение для пациентов даже в самых сложных случаях, и необязательно для этого ехать в Москву, США, Израиль или страны Европы.
Международный центр имплантологии iDent из Новосибирска вошел в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров — Zygoma ZAGA Centers, которые предлагают пациентам с тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости безопасное решение — восстановление зубов на верхней челюсти с помощью скуловых имплантатов.
Центры ZAGA – это международная сеть профессионалов, среди которых высокотехнологичные клиники США, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов, а теперь и новосибирская клиника iDent.
Международная сеть профессионалов
— Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов, которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую кость, более плотную по своей структуре и стабильную, мы сводим количество безнадежных случаев практически к нулю, — утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent, хирург-имплантолог Михаил Тодер. - Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость).
Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики, в течение 24 часов пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о которой раньше такие пациенты могли только мечтать.
От 299 тысяч за челюсть!
И это не последние новости. С 1 июля мы работаем по новому адресу, в самом центре Новосибирска, по ветке метро - ул. Сибревкома, 9Б, ЖК «Флотилия» (200 м от станции метро «Октябрьская»). Площадь новой клиники – 1500 кв. м. Это дает новые возможности для наших пациентов.
Во-первых, для более гибкой ценовой политики, распространяющейся на все наши услуги, в том числе на имплантацию зубов и протезирование, теперь эти услуги стоят от 299 000 рублей за всю челюсть.
Во-вторых, мы стали более мобильны. Если пациент приехал из другого города, мы не только имплантацию, но и другие услуги можем оказать в тот же день, открыв дополнительные смены для врачей.
Это очень важно для нас, так как значительная часть пациентов – иногородние, едут к нам со всей России: от Москвы до отдаленных районов Севера и Дальнего Востока и даже из-за границы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана. Большая их часть – это те, кто не смог найти решение своей стоматологической проблемы на родине. Именно поэтому в клинике iDent стремятся предусмотреть все для приезжих пациентов.
– Мы дистанционно консультируем пациентов: просим отправить снимок компьютерной томографии, изучаем и даем человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо сделать, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не увеличится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, – гарантирует директор клиники Инна Тодер. – Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация: завтра улетать, а работа не готова – исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Поэтому, если вы планируете летний отпуск и хотите совместить приятное с полезным, можете не переживать: вы все успеете!
Международный центр имплантологии iDent,
ул. Сибревкома, 9Б, ЖК «Флотилия», «Адмирал М. П. Лазарев»
ст. м. «Октябрьская»
тел. 8 (383) 207-55-77
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
Лицензия ЛО-54-01-005467 от 25.06.2019 г.
На правах рекламы
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?