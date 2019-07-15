Космические технологии по земным ценам: имплантация зубов стала доступней

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Не устраивает выбор: съемные протезы или операции имплантации зубов с костной пластикой без гарантии результата? Альтернатива есть! Врачи находят решение для пациентов даже в самых сложных случаях, и необязательно для этого ехать в Москву, США, Израиль или страны Европы.

Международный центр имплантологии iDent из Новосибирска вошел в число высококвалифицированных международных ZAGA-центров — Zygoma ZAGA Centers, которые предлагают пациентам с тяжелой степенью атрофии верхнечелюстной кости безопасное решение — восстановление зубов на верхней челюсти с помощью скуловых имплантатов.

Центры ZAGA – это международная сеть профессионалов, среди которых высокотехнологичные клиники США, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов, а теперь и новосибирская клиника iDent.

Международная сеть профессионалов

— Выполняя операции с использованием скуловых имплантатов, которые устанавливаются не в челюстную, а в скуловую кость, более плотную по своей структуре и стабильную, мы сводим количество безнадежных случаев практически к нулю, — утверждает главный врач Международного центра имплантологии iDent, хирург-имплантолог Михаил Тодер. - Эти имплантаты применимы при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти, при недостатке костной ткани на верхней челюсти, когда у пациента полностью утрачен зубной ряд, в том числе в результате серьезной травмы или онкологического заболевания, при резекции верхней челюсти (когда полностью или частично отсутствует верхнечелюстная кость).

Скуловые имплантаты мы устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики , в течение 24 часов пациент получает не просто имплантаты, но и несъемную конструкцию, которой может начать пользоваться. Я уже не говорю о возвращении к полноценной жизни, о которой раньше такие пациенты могли только мечтать.

От 299 тысяч за челюсть!

И это не последние новости. С 1 июля мы работаем по новому адресу, в самом центре Новосибирска, по ветке метро - ул. Сибревкома, 9Б,​​ ЖК «Флотилия» (200 м от станции метро «Октябрьская»).​ Площадь новой клиники – 1500 кв. м. Это дает новые возможности для наших пациентов.

Во-первых, для более гибкой ценовой политики, распространяющейся на все наши услуги, в том числе на имплантацию зубов и протезирование, теперь эти услуги стоят от 299 000 рублей за всю челюсть.

Во-вторых, мы стали более мобильны. Если пациент приехал из другого города, мы не только имплантацию, но и другие услуги можем оказать в тот же день, открыв дополнительные смены для врачей.

Это очень важно для нас, так как значительная часть пациентов – иногородние , едут к нам со всей России: от Москвы до отдаленных районов Севера и Дальнего Востока и даже из-за границы: Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана. Большая их часть – это те, кто не смог найти решение своей стоматологической проблемы на родине. Именно поэтому в клинике iDent стремятся предусмотреть все для приезжих пациентов.