Королевство с Министерством счастья, вторая жизнь «Queen», встреча с Малефисентой. Афиша Томска

Фанаты группы «Queen», готовьтесь! Музыку легендарных британских музыкантов можно будет послушать в Большом концертном зале. В воскресенье, 20 октября, там устроят настоящее шоу «Богемская рапсодия».





Классику рока исполнит «Radio Queen» – профессиональный музыкальный коллектив, который представляет наследие Фрэдди Меркьюри. «We Will Rock You», «I Want To Break Free», «Don’t Stop Me Now», «We Are The Champions», «Bohemian Rhapsody» и другие бессмертные хиты прозвучат на томской сцене.





«Radio Queen» называют довольно амбициозным проектом. Музыканты не обходят стороной самые сложные для исполнения песни. Насколько близко сходство с британской легендой, можно посмотреть лично.





Когда: 20 октября в 19:00

Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)