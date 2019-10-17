Королевство с Министерством счастья, вторая жизнь «Queen», встреча с Малефисентой. Афиша Томска

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На творческую встречу с писателем Львом Пичуриным приглашают томичей в субботу, 19 октября. О буднях писателя, его творчестве, пути в литературе и многом другом можно будет поговорить лично в Доме искусств на Шишкова, 10. Встреча начнется в 15:00. О других интересных событиях в ближайшие дни в Томске расскажем в афише.

«Евгений Онегин» под звуки фортепиано

Фото: pixhere.com

На тысячу ладов, голосов и жанров за прошедшие два столетия был прочитан и сценически «подан» зрителю и слушателю «Евгений Онегин». Но много классики не бывает. По случаю 220-летия Пушкина томичи могут еще раз услышать любимые строки.

На сцене Органного зала читать роман будут лауреат всероссийских конкурсов Ольга Радионова и актеры Томского театра драмы. К пушкинским строкам присоединится музыка П. И. Чайковского – инструментальные фрагменты оперы «Евгений Онегин», страницы цикла «Времена года» и другие сочинения для фортепиано в исполнении квартета «2х2». Возглавляет его лауреат международных конкурсов, солистка Томской филармонии Светлана Чудакова.

Когда: 18 октября в 19:00 Где: Органный зал (пр. Ленина, 75)

Премьера фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Одна из прекраснейших злодеек Disney — Малефисента — возвращается! Продолжение волшебной сказки с Анджелиной Джоли, Мишель Пфайффер и Эль Фаннинг уже на больших экранах России.

События второго фильма происходят через несколько лет после пробуждения принцессы Авроры. Будучи правительницей волшебных существ, она связала себя с магическим миром. Фильм рассказывает о сложной взаимосвязи между темной феей и будущей королевой, о новых союзниках и противниках в деле защиты волшебного леса, о противостоянии людского и волшебного королевств, а также о магических существах, которые в нем обитают.

Когда: с 17 октября Где: в кинотеатрах Томска

Концерт американского виолончелиста Яна Максина

На весь мир он прославился своим инновационным стилем игры на виолончели. Он использует инструмент так, как некоторые даже представить не могут. Кроме этого, Ян Максин владеет разными музыкальными направлениями, мастерски их смешивает и поет более чем на 20 языках. Возможно, поэтому залы, в которых дает концерты американский виолончелист русского происхождения, всегда заполнены. С гастролями он побывал во многих странах мира.

В Томск Ян Максин заедет в рамках всероссийского тура, приуроченного к выходу сольного альбома «Sеmpre». В него вошла новая авторская инструментальная музыка и уже полюбившиеся слушателям композиции. На концерте в Томске виолончелист также исполнит композиции Баха, Пьяццоллы и споет некоторые из народных популярных песен на разных языках.



Когда: 22 октября в 19:00 Где: Дворец творчества детей и молодежи (ул. Вершинина, 17)

Челябинский театр кукол в «Скоморохе»

Фото: из официальной группы театра vkontakte

В гости к томским кукольникам едут коллеги из другого региона. Три дня в театре «Скоморох» будут идти представления Челябинского театра кукол им. В. А. Вольховского.

18 октября маленьким зрителям от пяти лет покажут трогательную и философскую историю «Аистенок и пугало» про раненого аистенка и его верного друга Страшко. Это история о добре и зле, предательстве и благородстве, настоящей дружбе и преданности.

20 октября — второй спектакль «Новый Робин-Бобин». Его главный герой — внук знаменитого обжоры Робина-Бобина, Робин-Бобин младший, которого придумала челябинская писательница Ася Горская. Он обожает путешествия, приключения и новые впечатления. А по пути совершает много добрых дел и находит новых друзей.

Третья сказка, которую везут с собой артисты из Челябинска — «Мечта маленького ослика». Это история про героя, который, будучи осликом, хотел быть парящей над землей бабочкой. К чему привело это стремление, томским зрителям от четырех лет расскажут 22 октября.

Когда: 18-22 октября Где: театр «Скоморох» (пл. Соляная, 4)

Музыка «Queen» на томской сцене

Фанаты группы «Queen», готовьтесь! Музыку легендарных британских музыкантов можно будет послушать в Большом концертном зале. В воскресенье, 20 октября, там устроят настоящее шоу «Богемская рапсодия».

Классику рока исполнит «Radio Queen» – профессиональный музыкальный коллектив, который представляет наследие Фрэдди Меркьюри. «We Will Rock You», «I Want To Break Free», «Don’t Stop Me Now», «We Are The Champions», «Bohemian Rhapsody» и другие бессмертные хиты прозвучат на томской сцене.

«Radio Queen» называют довольно амбициозным проектом. Музыканты не обходят стороной самые сложные для исполнения песни. Насколько близко сходство с британской легендой, можно посмотреть лично.

Когда: 20 октября в 19:00 Где: БКЗ (пл. Ленина, 12а)

Встреча с путешественником Евгением Ковалевским

Фото: со страницы Е. Ковалевского vkontakte

Формулу счастья обещает раскрыть Евгений Ковалевский томичам, которые придут к нему на встречу 22 октября. Известный томский путешественник расскажет о том, как побывал в Королевстве Бутан. Это единственное в мире государство, где есть Министерство счастья. Евгений расскажет, как оно работает, и проведет ритуал обретения счастья с помощью привезенных из Гималаев артефактов. У вас есть вопросы? Путешественник с удовольствием на них ответит, а потом споет любимые песни под гитару.

Вход свободный.

Когда: 22 октября в 18:29 Где: Дом ученых Академгородка (пр. Академический, 5)

Джаз для самых маленьких

Фото: из официальной группы проекта vkontakte

Хотите, чтобы у вашего малыша был хороший музыкальный вкус? Начинайте его знакомить с качественной музыкой с самого раннего возраста. Начать можно с золотых джазовых композиций в ближайшее воскресенье. На очередном концерте в рамках проекта «Моцарт с пеленок» в исполнении «Blues Brothers Band» можно будет послушать легендарные хиты: «Sweet Home Chicago», «Work Song», «Chicken», «Soul Bossa Nova», «Watermelon Man», «Cantaloupe Island».



В зале организована сенсорная площадка. Во время концерта ребенок может поиграть на маракасах, треугольниках и бубенцах. Запись на концерт здесь или по телефону 222-231.

Когда: 20 октября в 11:00 Где: Художественный музей (пер. Нахановича, 3)

Премьера в ТЮЗе

Фото: из официальной группы ТЮЗа vkontakte

Интересное представление приготовили для томичей актеры Театра юного зрителя. «Сказки волшебного круга», или лесные побасенки, появились из режиссерского эскиза артиста ТЮЗа Алексея Шитикова. В основе спектакля — русские народные сказки, которые встретишь не в каждом сборнике, и очень честные вопросы, например: как жить — по правде или по кривде?

Несмотря на забавную форму, у нового спектакля довольно серьезное содержание. О чем оно помогает задуматься — узнаете, если придете на премьеру. Возрастной ценз 6+.

Когда: 19 октября в 11:00 Где: ТЮЗ (пер. Нахановича, 4)

Интересная наука с «Точкой гравитации»

Фото: из официальной группы музея vkontakte