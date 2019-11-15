Концерты, спектакли и катание на санях. Афиша Томска

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Любители советского кино пятничный вечер могут провести за просмотром любимой комедии. 15 ноября в гостиной Дома искусств «Шишкоff» смотрят «Кавказскую пленницу». Фильм, снятый Гайдаем в 1966 году, спустя десятки лет вызывает все те же эмоции. Начало просмотра в 17:00. О других событиях Томска читайте в афише.

Театр «Индиго» представляет…

Фото: из официальной группы театра vkontakte

Если вы не успели посмотреть премьерный спектакль 2019 года от театра «Индиго» – успевайте. Спектакль-трансформер «В эту ночь» поставят на сцене зрелищного центра «Аэлита» 17 ноября.

Постановка состоит из нескольких этюдов фантастического мира сновидений в параллельных мирах. Это эксперимент смешения театральных жанров c использованием принципа «черного кабинета» и оптического эффекта, который достигается при помощи светящихся в темноте костюмов и декораций. Как это смотрится — смотрите в воскресенье.



Когда: 17 ноября в 18:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Кирилл Рихтер в Томске

Свою музыку он называет «саундтреком к жизни», потому что пишет о тех моментах, которые пережил сам. Но каждая его история находит отклик и в других жизнях. Именно это самое ценное, считает Кирилл Рихтер, момент, когда музыка объединяет людей, когда учитель и инженер говорят на одном языке.

Молодой пианист и композитор успел дать десятки концертов: от сольных фортепианных до программ с крупными оркестровыми составами. Например, в Москве на своем выступлении в Зеленом театре он собрал около трех тысяч человек. Его портфолио постоянно пополняется: музыка для фортепианных концертов, балетов и даже для футбола! Кирилл Рихтер написал официальную тему для трансляций Чемпионата мира по футболу.



Музыку молодого российского композитора знают далеко за пределами страны. Известная американская фигуристка Брэди Теннел — бронзовый призер Олимпийских игр, в одном из турниров завоевала золото, выступив с программой под музыку Кирилла Рихтера.

Когда: 28 ноября в 19:00 Где: ЦК ТГУ (пр. Ленина, 36)

Физический спектакль «Деревья не слышат слов»

Как вы думаете, что будет, если откинуть слова? Если отнять у человека способность говорить? На эту тему решили порассуждать создатели спектакля «Деревья не слышат слов». Получился необычный жанр — физический спектакль. Его особенность в том, что сюжетное повествование ведется через мимику, язык тела. На сцене — абсолютное доминирование движения над текстом. Однако совсем от слов авторы не отказываются.

«Деревья не слышат слов» — спектакль о том, как мы используем слова: когда они становятся способом личной демонстрации, заменяют реальную сущность человека и оказываются средством манипуляции.

Когда: 16 ноября в 18:00 Где: школа «Виртуозы» (ул. Герцена, 10)

Катание на санях в парке «Околица»

Фото: из официальной группы парка vkontakte

Открыть сезон зимних забав маленьких и взрослых томичей приглашают в сельском парке «Околица». В программе выходного дня: игры в снежки, семейные старты, увлекательные мастер-классы и много чего еще интересного.

Гвоздь программы — катание на больших новых санях по всем конкурсным площадкам «Праздника топора». Длина трассы — 1,5 км.



Участие в программе платное. Дети до 7 лет бесплатно.

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Когда: 16 ноября в 12:00 Где: сельский парк «Околица» (с. Зоркальцево, ул. Садовая, 1а)

Концерт группы «КРИТ»

Если соскучились по качественному инди или не знаете, что это такое, вам на концерт группы «КРИТ». Победителей фестиваля «Muzonline» 2008 и 2018 года узнают по мелодичным и энергичным композициям. Их аранжировки «настаиваются», как дорогой коньяк, и с каждой версией становятся все лучше.

«У группы было и есть свое звучание. Это я считаю нашим главным достижением», — говорит солистка группы Маргарита Некратова. Услышать, как звучит «КРИТ», можно будет в культурном пространстве FLAT 1 декабря. В концерте два отделения. В первое войдет акустическая программа с лирическими песнями, многие из которых томичи хорошо помнят. Во втором отделении прозвучат композиции с драйвовыми электрическими аранжировками.

Когда: 1 декабря в 19:00 Где: культурное пространство FLAT (ул. Карла Маркса, 23а)

«Времена года» Вивальди и орган

Если вы еще не предлагали вашему ребенку послушать цикл Антонио Вивальди «Времена года», есть прекрасная возможность это сделать. Легендарную классику в исполнении органа можно будет послушать в субботу в кирхе. За инструментом — Мария Блажевич. Поддержит орган партия скрипки Семена Промое.

Во время концерта зрители могут подыгрывать музыкантам на шумящих и шуршащих инструментах, а сразу после — поближе познакомиться с органом.

Маленькие и взрослые зрители располагаются на подушках на безопасном балконе. С собой иметь вторую обувь.

Запись на концерт: mozartspelenok.ru или по телефону 222-231. ⠀

Когда: 16 ноября в 10:30 Где: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Марии (ул. Карташова, 28)

Премьера фильма «Ангелы Чарли»

Новая миссия, новые героини, старый добрый экшн. «Ангелы Чарли» возвращаются. Но в ремейке 2019 года спасать мир будут не Кэмерон Диас, Люси Лью и Дрю Бэрримор. Новая команда Чарли: Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински. Их главное отличие от суперсекретных агентов 2000 года в том, что они более реалистичны.

— Этот фильм более реалистичен с точки зрения человеческих возможностей, — говорят актрисы трех главных ролей. — Все, что мы делаем, осуществимо физически. Наш режиссер Элизабет Бэнкс требует, чтобы мы сражались не сильнее, а умнее. И это, действительно, отразилось в наших героинях.

Составить свое мнение о работе нового поколения суперсекретных агентов можно уже сегодня.

Когда: с 14 ноября Где: в кинотеатрах Томска

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»