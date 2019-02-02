Картины, дающие силу, игры разума и экспонаты «анатомки». Где интересно провести время в Томске

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Ваша дочь обожает кукол LOL? Тогда вам никак нельзя пропустить LOL-вечеринку. В воскресенье, 3 февраля, в 13 часов маленьких модниц и модников ждут с красной ковровой дорожкой в баре «Тайм паблик». Любимые куколки LOL познакомят ребят с миром моды, научат позировать перед фотографом и покажут, что прячут в своих косметичках. О других событиях в Томске на ближайшую неделю расскажем в рубрике «Афиша».

Мастерская добрых дел от фонда «Зоозащита»

Фото: из официальной группы Мастерской добрых дел vkontakte

Любите мастерить что-то своими руками? Хотите помочь бездомным животным? Приходите в воскресенье, 3 февраля, на благотворительный мастер-класс. Гости учатся создавать оригинальные hand-made штучки. Организаторы все собранные от мастер-классов деньги пускают на содержание и лечение подопечных благотворительного фонда «Зоозащита». Сейчас на попечении фонда 76 собак и 50 кошек. Многим из них требуется лечение, диагностика здоровья и особая диета.

Чем можете помочь вы? - стать участником благотворительной мастерской и научиться чему-то новому; - стать ведущим одного из мастер-классов и поделиться с гостями своими умениями в каком-нибудь направлении hand-made; - пожертвовать свои работы на нужды бездомных животных; - пригласить зоозащитников для мастер-класса в свою мастерскую, салон или любое помещение с творческой атмосферой. ​

Когда: 3 февраля в 12:00 Где: адреса мастер-классов смотреть в группе Мастерской добрых дел «Зоозащита»

Путешествие в сказку

Откуда берутся сказки? Чем они отличаются от легенд и мифов? Ответить на эти вопросы обещают томичам в областном художественном музее. Маленьких и взрослых гостей познакомят с героями и сюжетами, изображенными юными художниками на рисунках, в живописи и декоративно-прикладном творчестве.

Всю первую неделю февраля можно будет попасть на экскурсии и творческие беседы о сказочных преданиях и легендах народов, населяющих Томскую область. Кроме того, участники встреч услышат несколько народных и авторских сказок, обсудят содержание и смогут взглянуть по-новому на давно знакомые и любимые сказочные сюжеты.

Когда: 2 февраля - 10 февраля с 11:30 Где: художественный музей (пер. Нахановича, 3)

«Котенок по имени ГАВ» в Театре драмы

В воскресенье, 3 февраля, Томский театр драмы приглашает ребятишек и их родителей на сказку про всем известного котенка по имени Гав. Он постоянно попадает в нелепые ситуации и находит приключения. Однако котенок уверен, что необходимо идти навстречу неприятностям, иначе жизнь не будет такой интересной. Маленькие зрители смогут проследить за тем, как Гав выпутывается из разных ситуаций, научатся у него правильно делить сосиски и узнают от котенка, почему бояться грозы стоит на чердаке и обязательно вместе с лучшим другом.

Когда: 3 февраля в 12:00 Где: Томский театр драмы (пл. Ленина, 4)

Фестиваль короткого метра «Игры разума»

Новый кинофестиваль зрелищного центра «Аэлита» заставит томичей задуматься: я – хозяин своего мозга или это мозг – мой хозяин? Пять короткометражных работ объединены темой «Игры разума». Каковы последствия необдуманного путешествия во времени? Как себя вести, если пожилой человек не может справиться с новинками технологического прогресса? Безопасно ли оставлять ребенка с няней-роботом? Как будет выглядеть наш мир, если все станут обладателями чипа, способного давать жизненные советы?

В «Играх разума» собраны самые интересные и увлекательные работы со всего света: «Похититель лиц» (Испания), «IMom» (Австралия), «Украденное время» (США), «Дотти» (Новая Зеландия), «Джимини» (США). Зрителей ждет и сюрприз – три эксклюзивных интервью с авторами фильмов специально для программы. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами.

Когда: 2, 3, 9, 10, 23, 24 февраля в 17:00 Где: ЗЦ «Аэлита» (пр. Ленина, 78)

Выставка «живых» картин, которые даруют надежду

Фото: с официальной страницы выставки vkontakte

Весь февраль томичи смогут увидеть картины, которые даруют человеку Силу и Энергию. О картинах Валерия Моругина пишут, что они сами «разговаривают» с человеком на языке его чувств, эмоций и ощущений. Именно поэтому люди и называют картины «живыми».

Художник считает: импульс, полученный от общения с картинами, дает возможность взлететь над социумом, черпая силу для проживания в нем. Посетители отмечают, что после выставки у них заметно улучшилось эмоциональное и психическое состояние, появилось понимание собственных проблем и нашлись их решения. По картинам Валерия Моругина даже были проведены специальные исследования Центром «Адамант» (г. Тюмень) и Международным научно-исследовательским институтом космопланетарной антропоэкологии (г. Новосибирск). В результате ученые доказали, что микровибрации картин художника оказывают поддержку и даруют надежду в самых сложных жизненных ситуациях.

Фото: с официальной страницы выставки vkontakte

По субботам в 14 часов проводятся тематические беседы, на которых расскажут о феномене творчества художника и об исследованиях влияния микровибраций его картин на психосоматическое состояние человека. Также можно будет познакомиться с хранителями работ Моругина и услышать от них удивительные истории.

Проверить на себе чудодейственную силу картин можно в музее деревянного зодчества. Выставка работает до 24 февраля.

Когда: 2 февраля - 24 февраля Где: музей деревянного зодчества (пр. Кирова, 7)

Экскурсия по музею патологической анатомии СибГМУ

Фото: с сайта СибГМУ

Ваш ребенок интересуется анатомией и собирается стать врачом? А, может быть, вы сами жалеете, что не пошли в медицинский? В субботу в 11 часов всех проверят на прочность в музее патологической анатомии СибГМУ. Там располагается, пожалуй, одна из самых интересных и познавательных выставок для любителей анатомии и биологии. Но разглядывать когда-то живые экспонаты сможет далеко не каждый. Ограничение на посещение 16+. Школьникам вход разрешен с девятого класса.

Необходима предварительная запись. За организацию экскурсии отвечает Валентина Танаева.

Когда: 2 февраля в 11:00 Где: музей патологической анатомии СибГМУ (Московский тракт, 2, стр. 15)

Классика для самых маленьких от проекта «Моцарт с пеленок»⠀

Фото: из официальной группы «Моцарт с пеленок» vkontakte

Бессмертные произведения И. С. Баха, А. Вивальди, В. А. Моцарта, И. Штрауса и других великих композиторов предлагают послушать в субботу утром начинающим ценителям классики и их родителям. Играет квартет «Дивертисмент». Его часто называют «оркестр в миниатюре» за богатое музыкальное содержание и мастерское владение инструментами. Виолончель ведет басовую партию, альт отвечает за средний голос, а скрипка и флейта формируют мелодию.



Малыши, как всегда, становятся частью музыкального действия и подыгрывают исполнителям на треугольниках, бубенцах, маракасах и других звенящих и шумящих инструментах. Будут и другие интересные занятия для начинающих меломанов.



Когда: 2 февраля в 11:00 Где: Томский областной краеведческий музей (пр. Ленина, 75)

Концерт Владимира Преснякова