Какие штрафы ждут малый бизнес в 2019

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В Новый год традиционно вступают в силу новые законы. Роман Арифуллин, курирующий в МТС работу с малым и средним бизнесом, рассказал, о каких штрафах предприниматели чаще всего спрашивают экспертов МТС, от чего хотят защититься в новом году и какая поддержка им необходима.

Штраф за продажу немаркированного товара: до 300 тысяч рублей

По распоряжению правительства, с 2019 года помимо шуб и алкоголя в России начнут маркировать сигареты, духи, обувь, верхнюю одежду и другие группы товаров. Внедрять систему будут постепенно. Так, с 1 марта уникальные коды станут обязательны для торговли табачными изделиями, с 1 июля — для обуви. С декабря 2019 года маркировка должна стоять на духах, шинах, изделиях из натуральной кожи, трикотажных женских блузках, верхней одежде, постельном белье и фототехнике. При этом производителям, поставщикам и магазинам придется подключиться к единым системам мониторинга. Впрочем, многие предприниматели уже отработали эту схему с алкоголем и Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС).

Фото: пресс-служба судебных приставов по региону

Чтобы работать по новой системе, магазину нужно приобрести специальный сканер для считывания марок и подключить его к онлайн-кассе. Возможно, придется обновить программное обеспечение кассы. На рынке есть оборудование, в которое уже встроен сканер QR- и штрих-кодов, и оно может работать с маркированным товаром без подключения дополнительных устройств.

Продажа товара без специальных знаков будет наказываться по всей строгости. Штрафы для физических лиц составят от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц (руководство компаний, индивидуальных предпринимателей) — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 300 тысяч рублей (часть 2 статьи 15.12 КоАП РФ). Кроме того, вся немаркированная продукция будет конфискована.

Штраф за отсутствие спецоценки условий труда: до 80 тысяч

Этот закон вступил в силу еще с 2014 года, но проверку рабочих мест разрешили проводить поэтапно. Однако этот переходный период 1 января 2019 года закончился. Главное, что необходимо было сделать работодателю, — заключить договор на проведение оценки с одной из специализированных организаций. Их реестр есть на сайте Минтруда. Эксперты должны обследовать помещения и определить степень вредности условий труда. Всего выделяются четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Тем, кто не выполнил требования закона, грозят серьезные штрафы: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 60 до 80 тысяч рублей (часть 2 статьи 5.27.1. КоАП РФ).

Штраф за зарплату ниже МРОТ: до 50 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России теперь привязан к прожиточному минимуму. И с января вырастет с 11 163 рублей до 11 280 рублей. Закон в трех чтениях приняла Госдума РФ. В некоторых регионах, где предусмотрены повышающие коэффициенты, сумма будет еще выше.

Работодателям с нового года нужно будет пересмотреть зарплаты своих сотрудников, так как платить меньше минимума они не имеют права. Должностных лиц за это оштрафуют на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей (часть 6 статьи 5.27 КоАП РФ).

Штраф за старый формат передачи данных: 30 тысяч рублей

Нововведение касается предпринимателей, пользующихся онлайн-кассами. С нового года аппараты должны будут поддерживать формат фискальных документов (ФФД) не ниже версии 1.05. По сути ФФД — это алгоритм, которым пользуется касса, составляя документ для налоговой службы. С 1 января формат фискальных документов 1.0 не применяется. И налоговая служба больше не принимает данные от «устаревших» аппаратов.

Продолжение работы с форматом 1.0 будет оцениваться как «неприменение контрольно-кассовой техники». Штраф для должностных лиц составит не менее 10 тысяч рублей, для юридических — не менее 30 тысяч рублей (пункт 2 статьи 14.5 КоАП РФ). Повторное нарушение, если сумма расчетов достигла миллиона рублей и более, грозит дисквалификацией руководителя на срок до двух лет, а также приостановлением работы предприятия до 90 суток.

Предпринимателю стоит проверить, в каком формате его онлайн-касса передает данные. Эта информация отражается на чеке с данными о контрольно-кассовом аппарате. Если в отчете указан ФФД 1.0, нужно обратиться в компанию, обслуживающую вашу кассу, и обновить прошивку.

Владельцам новых моделей касс менять ФФД не нужно — разработчики последних версий уже учли новый закон. Кассы, которые появились на рынке относительно недавно, сразу поддерживают ФФД 1.05. К ним относятся и кассы МТС.

Штраф за неправильный НДС в чеке: 10 тысяч рублей