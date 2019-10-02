Какие квартиры пользуются спросом в Томске
Сегодня Томск — это не только областной центр, но и средоточие памятников истории и архитектуры. Один из крупнейших городов Западной Сибири имеет достаточно преимуществ, чтобы заинтересовать инвесторов.
ГородКвадратов.ру изучил рынок недвижимости в городе и выяснил, какие квартиры в Томске пользуются наибольшим спросом у покупателей.
Сколько стоят квартиры в Томске
Рынок недвижимости Томска очень активен - прямо сейчас на ГородКвадратов.ру более 41 000 объявлений о продаже квартир, и это количество весьма внушительно для города такого масштаба. Интересно, что структура спроса здесь меняется.
Наиболее популярны в Томске однокомнатные квартиры - почти 20 000 предложений. Средняя стоимость однокомнатной квартиры по городу – 2 000 000 рублей. Средняя площадь – 30 кв. м. За квадратный метр просят 69 000 рублей.
Что касается двухкомнатных квартир, их предлагают немного меньше - около 12 000 вариантов. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры по городу – 2 800 000 рублей. Средняя площадь – 51 кв. м. Квадратный метр в среднем дешевле, чем в однушках - 55 000 рублей. Интересно, что всё чаще покупатели интересуются жильём, площадь которого составляет 57 кв. м, буквально пару лет назад они удовлетворялись более скромными размерами жилья.
ГородКвадратов.ру отмечает, что жители и гости города стали более придирчивыми к окружению. Популярнее стали центральные благоустроенные районы с развитой инфраструктурой.
Растёт спрос и на новостройки. После реформы в сфере долевого строительства люди увереннее инвестируют в строящиеся дома.
Какие квартиры в Томске пользуются наибольшим спросом
ГородКвадратов.ру выбрал варианты, которые привлекательны в глазах потенциальных покупателей. Всё большим спросом пользуются квартиры из серии «Заходи и живи».
На улице Ивана Черных продается однокомнатная квартира в доме постройки 2017 года. Площадь 47 квадратных метров, продуманная планировка, включая гардеробную и просторный санузел – основные достоинства предложения. Дом расположен в хорошем районе. Здесь также сделан современный ремонт с использованием добротных материалов. За жильё просят 2 590 000 рублей.
Немного дороже обойдётся однокомнатная квартира на ул. Красноармейской - 3 200 000 рублей. Не секрет, что одна из проблем Томска – промышленные предприятия. Этот дом находится возле леса, поэтому к экологической обстановке претензий нет. По лесу проложены велосипедные дорожки, а зимой можно гонять по лыжным трассам. Вариант благоустроенный, с ремонтом, встроенными шкафами, пластиковыми окнами и новыми радиаторами отопления. Площадь квартиры – 38 кв. м.
Если интересует двухкомнатная квартира, есть интересный вариант на проспекте Комсомольском. Тут продается двухкомнатная квартира площадью 49 кв. м за 3 400 000 рублей. Жильё чистое и светлое, из окон открываются красивые виды. Придомовая территория ухоженная, район благополучный, с хорошей инфраструктурой и транспортной развязкой.
Квартира радует планировкой, большой уютной кухней-гостиной. Здесь есть две лоджии, раздельные ванна и туалет. Состояние жилья достойное, можно заселяться и чувствовать себя как дома.
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