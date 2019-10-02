Какие квартиры пользуются спросом в Томске

Сегодня Томск — это не только областной центр, но и средоточие памятников истории и архитектуры. Один из крупнейших городов Западной Сибири имеет достаточно преимуществ, чтобы заинтересовать инвесторов.

ГородКвадратов.ру изучил рынок недвижимости в городе и выяснил, какие квартиры в Томске пользуются наибольшим спросом у покупателей.

Рынок недвижимости Томска очень активен - прямо сейчас на ГородКвадратов.ру более 41 000 объявлений о продаже квартир, и это количество весьма внушительно для города такого масштаба. Интересно, что структура спроса здесь меняется.





Наиболее популярны в Томске однокомнатные квартиры - почти 20 000 предложений. Средняя стоимость однокомнатной квартиры по городу – 2 000 000 рублей. Средняя площадь – 30 кв. м. За квадратный метр просят 69 000 рублей.





Что касается двухкомнатных квартир, их предлагают немного меньше - около 12 000 вариантов. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры по городу – 2 800 000 рублей. Средняя площадь – 51 кв. м. Квадратный метр в среднем дешевле, чем в однушках - 55 000 рублей. Интересно, что всё чаще покупатели интересуются жильём, площадь которого составляет 57 кв. м, буквально пару лет назад они удовлетворялись более скромными размерами жилья.





ГородКвадратов.ру отмечает, что жители и гости города стали более придирчивыми к окружению. Популярнее стали центральные благоустроенные районы с развитой инфраструктурой.





Растёт спрос и на новостройки. После реформы в сфере долевого строительства люди увереннее инвестируют в строящиеся дома.