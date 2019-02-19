Как выбрать подарок, которому рады

Представьте ситуацию: праздник на пороге, а вы как всегда не знаете, чем удивить виновника торжества. Идей у вас никаких нет, да и времени особо тоже. Вы набираете номер, несколько минут общаетесь по телефону и через пару дней забираете подарок для любимого человека. Преподносите его. Тот, кого вы одарили, счастлив, потому что сюрприз удался. Вы счастливы, потому что угадали с подарком, не бегая часами по магазинам. Спросите: как такое возможно? Очень просто. В нашем городе работает уникальный сервис по подбору индивидуальных подарков — «JoxBox» .

Уникальность сервиса заключатся в том, что каждый подарок подбирается, исходя из вашего описания человека и его предпочтений. А вот что будет в подарочной коробке — это сюрприз. И для того, кто получает подарок, и для того, кто его дарит. «JoxBox» упакует подарок и даже может сам доставить его адресату, вам останется только принимать слова благодарности и наслаждаться праздником.





Нужна идея поздравления любимых, друзей или коллег? Звоните в сервис по подбору индивидуальных подарков «JoxBox» и преподносите сюрпризы, которые точно «выстрелят».





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