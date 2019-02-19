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19 февраля,
2019
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Как выбрать подарок, которому рады

ТВ2
ТВ2
7 минут назад
Как выбрать подарок, которому рады
Фото: из официальной группы «JoxBox» vkontakte

Представьте ситуацию: праздник на пороге, а вы как всегда не знаете, чем удивить виновника торжества. Идей у вас никаких нет, да и времени особо тоже. Вы набираете номер, несколько минут общаетесь по телефону и через пару дней забираете подарок для любимого человека. Преподносите его. Тот, кого вы одарили, счастлив, потому что сюрприз удался. Вы счастливы, потому что угадали с подарком, не бегая часами по магазинам. Спросите: как такое возможно? Очень просто. В нашем городе работает уникальный сервис по подбору индивидуальных подарков«JoxBox»

Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады
Как выбрать подарок, которому рады

Уникальность сервиса заключатся в том, что каждый подарок подбирается, исходя из вашего описания человека и его предпочтений. А вот что будет в подарочной коробке — это сюрприз. И для того, кто получает подарок, и для того, кто его дарит. «JoxBox» упакует подарок и даже может сам доставить его адресату, вам останется только принимать слова благодарности и наслаждаться праздником. 


Нужна идея поздравления любимых, друзей или коллег? Звоните в сервис по подбору индивидуальных подарков «JoxBox» и преподносите сюрпризы, которые точно «выстрелят».


«JoxBox» в Instagram и vkontakte.

Партнерский материал.

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