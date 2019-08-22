Как выбрать цветы на День знаний

Первое сентября на пороге. Рюкзак, форму и школьные принадлежности большинство учеников уже приготовили. Самое время подумать о букете для учителя. А так как забот родителям хватает, мы подготовили для вас несколько профессиональных советов от флориста — как выбрать букет для учителя.

При выборе букета для учителя учитывайте вопрос удобства. Вашему школьнику должно быть удобно держать букет или корзинку не пять минут, а на протяжении всей линейки и перехода от дома до школы. В этом смысле корзинки и сумочки выигрывают.

Цветы, которые школьник дарит учителю, прежде всего, должны нравиться ему самому. Позвольте ребенку поучаствовать в выборе букета. Тогда и он подарит цветы учителю с искренней радостью, а не изображая улыбку.

Учтите возраст вашего школьника и его параметры. Букет (корзинка, подарочная коробка) не должен быть больше, чем ребенок. Особенно это касается учеников начальных классов. Букет из выращенных на бабушкиной даче гладиолусов, безусловно, прекрасен. А вот ребенок, который выглядывает из-под него, вызывает разве что сочувствие. Букет должен быть компактным и невысоким.

Чтобы не ошибиться с выбором букета для педагога, желательно учесть множество нюансов — не только его или ее возраст, но и особенности характера. Впрочем, есть беспроигрышный вариант: использование осенних тонов в композиции. Ведь 1 сентября — очень осенний праздник.

И еще один нюанс. При выборе цветовой гаммы букета ориентируйтесь на образ вашего школьника и на преобладающие оттенки в его одежде. Ведь вы непременно захотите устроить фотосессию на праздничной линейке, и при гармоничном сочетании костюма и букета на память останутся художественные, по-настоящему праздничные, кадры.

Пусть ваш букет отличается! Ребенку, который видит, что его цветы ставят не в ведро с другими букетами, а на стол учителя, будет приятно. Современный букет не только красивый, но и интересный. Его хочется разглядывать, потому что в нем может быть масса интересных деталей: карандаши, тетрадные листы, осенние листья, сладости и много чего еще. В каждом букете своя изюминка.

Не стоит забирать букет заблаговременно, иначе придется дома обеспечивать условия правильного хранения: свежий срез, прохлада, отсутствие механических воздействий. Зайдите за ними прямо перед линейкой или накануне вечером.

Рассчитайте время, которое цветы могут оказаться без воды. Если вне вазы букету придется провести более 30 минут или даже часа, то цветы выбирайте стойкие. Например, альструмерии, хризантемы, розы не светлых сортов, гвоздики. В этом смысле снова в ТОПе корзинки или сумочки. В них растения берут влагу из специальной губки.

Чтобы удивлять и радовать учителей и учеников, флористы мастерской «Цветочница Агнесса» ежегодно разрабатывают целую линейку оригинальных предложений. Подробнее узнать о них и увидеть некоторые экземпляры можно по адресу: ул. Белинского, 32 Б.

Или в приложении Instagram. Выбранный букет могут доставить на дом в пределах Томска, Северска и Томской области.





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