Как увеличить память в телефоне

Приложения и игры — самые бессовестные пожиратели свободного места в смартфоне. Реклама, дополнительные локации, наборы фильтров и смайликов. Некоторые приложения даже просмотренные видео сохраняют у себя в служебных данных. К счастью, чистка кэша может освободить пару сотен мегабайт, а иногда и несколько гигабайт пространства. Проверять кэш необходимо у всех приложений, ведь даже обновления системы могут занимать около 2 ГБ пространства.

Оставляйте только лучшие фото и видео





Хранить кучу дублей в разных ракурсах — удел студийных фотографов. Классики репортажной съемки, а именно к ней относятся наши фото из отпуска и путешествий, старательно выбирают лишь лучшие кадры. Необязательно удалять все остальные безвозвратно, но на телефоне им точно не место. Приучитесь регулярно выбрасывать из галереи на гаджете всё, что вам не нужно.





Избавьтесь от лишних игр





Игры на смартфоне бывают простые и безобидные, а бывают настоящие пожиратели свободного места. К примеру, сетевые Fortnite и PUBG легко займут 3-4 ГБ памяти, и это без загрузки дополнительных карт. Пасьянс и пятнашки куда скромнее, поэтому иногда бывает уместно привязать свой игровой аккаунт к социальной сети, чтобы сохранить игровые достижения, и освободить несколько гигабайт перед отпуском.





Не быть Плюшкиным





На самом деле и 16 ГБ памяти в смартфоне достаточно для большинства задач. Вот ведь какая штука: объем свободной памяти в наших смартфонах напрямую влияет на желание собирать и хранить файлы. Фото, видео, игры и приложения… Как в квартире, проводите в смартфоне регулярные уборки. Все лишнее — метлой!





Доверьте хранение данных облачным сервисам





Сегодня доступ в интернет со смартфона доступен практически в любой точке мира, а в крупных городах скорость 4G-соединения нередко превышает 100 Мбит/с. С такой скоростью можно легко смотреть фильмы без скачивания и спокойно работать с файлами, загруженными в облачное хранилище. К примеру, прямо сейчас вы можете получить достаточно места в надёжно защищённом хранилище «МТС.Вторая память». Во время отпуска по Wi-Fi в гостинице можно на ночь загрузить в облако все отснятые за день фотографии.





Используйте внешние накопители





Производители смартфонов и аксессуаров «стесняются» рассказывать о существовании USB-флешек для смартфонов, поэтому многие до сих пор не знают об их существовании. Особенно повезло владельцам Android-устройств, ведь им достаточно купить переходник, который позволит подключать к смартфону обычную компьютерную флешку.





Владельцам iPhone также есть чем воспользоваться. Но там надо обращать внимание на производителя, специальное приложение и цену. Я могу, например, порекомендовать Kingston Bolt.