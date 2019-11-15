Зима, особенно в Сибири, может преподнести сюрпризы всем. Резкие перепады температур, снегопады, морозы... Что делать автовладельцам в таких погодных условиях? Рассказываем, как ухаживать за автомобилем зимой, какие могут возникать неполадки и возможно ли их избежать.

В сильные морозы, а также при больших перепадах температур следите за давлением в шинах, так как если давление в них повышается или понижается, то протектор не справляется со своей работой. При этом не забывайте, что проверку давления в шинах лучше доверить профессионалам в автосервисах, так как любительский манометр на зимнем холоде может выдавать неправильные данные.





Зимой лучше использовать всесезонное моторное масло более жидкой консистенции, которое содержит маркировку 15W. Этот индекс означает, что масло не теряет своей вязкости при температуре -15 градусов. В морозы до -30 градусов лучше использовать всесезонное моторное масло, которое содержит маркировку 5W или 0W и сохраняет свою вязкость при совсем низких температурах.





Охлаждающая жидкость также должна иметь достаточный запас по морозостойкости. Однако ее концентрация не должна быть велика, так как это может отрицательно сказаться на резиновых шлангах системы охлаждения. Охлаждающую жидкость следует непременно заменить на новую, если в теплое время года вы доливали в нее воду, иначе велик риск появления трещин в головке блока цилиндров.





Особое внимание необходимо уделить аккумулятору. Лучше не рисковать и заменить старый аккумулятор на новый, так как при сильных морозах срок его службы сокращается гораздо быстрее. Еженедельно проводите зарядку батареи посредством зарядного устройства. Перед тем как запустить стартер, позвольте аккумулятору прогреться в течение некоторого времени. Для этого на 30-60 секунд включите ближний свет.





Постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке стеклоомывателя и доливайте ее по мере необходимости, чтобы она не закончилась в пути. Всегда имейте в багажнике запас моющей жидкости или концентрата. Перед каждой поездкой очищайте и обрабатывайте многофункциональной смазкой шарниры щеток стеклоочистителя для того, чтобы они лучше работали. Постоянно наносите на стекла аэрозольный антизапотеватель.





При частых кратковременных поездках в зимние морозы необходимо тщательно очищать свечи от слоя нагара, так как они не успевают как следует прогреваться и нагар отрицательно влияет на пуск холодного двигателя. Для этого свечи необходимо демонтировать и произвести их очистку посредством пескоструйного оборудования. Также можно произвести очистку свечей от нагара без их предварительного снятия, запустив двигатель на оборотах чуть выше средних.





Если ваши замки обледенели, то существуют специальные компактные размораживатели, которые легко могут поместиться в кармане. Самое главное, не хранить зимой их в автомобиле. Храните эти средства в тепле, лучше всего дома. Чтобы убрать обледенения с наружной части стекол, необходимо обработать их специальным размораживателем. Чтобы дверные уплотнители не замерзали даже в самые сильные морозы, можно обработать их силиконом.





В холодное время года необходимо мыть автомобиль по мере его загрязнения, примерно два раза в месяц. Ни в коем случае нельзя мыть автомобиль в сильные морозы. Дождитесь, когда температура поднимется до -5 градусов. После мытья автомобиля замки дверей и багажника необходимо тщательно просушить струей воздуха компрессора или пылесоса, а затем нанести многофункциональную смазку.





При обнаружении царапин и сколов на поверхности кузова автомобиля или колесных дисков, нужно обработать эти места краской или лаком для ремонтной подкраски. После мытья автомобиля в зимний период необходимо нанести на лакокрасочное покрытие кузова слой воска или защитной полироли, чтобы предохранить его от вредных воздействий внешней среды и коррозионных процессов.