Как талант сделать «ключом» к успеху

Что такое образование будущего?
— Фраза «образование будущего» звучит достаточно абстрактно. Ведь будущее — это что-то далекое, неизвестное. Но учиться приходится как раз с прицелом на это непонятное будущее, которое, возможно, будет отличаться от наших представлений.
Нам близка концепция образования, описанная в докладе Global Education Futures. Она представляет образование как целую экосистему, когда учиться можно и нужно не только в школе, а всегда и везде: в парке, дома, на экскурсии, в дороге. Образование становится не нагрузкой, а стилем жизни.
Чтобы это получилось, важно уже сейчас формировать у детей позитивное отношение к обучению, развивать неформальный интерес к познанию мира. Не потому что «надо», а потому что «хочется». В «Хитрой штуке»
мы считаем принципиальным создание такой среды для обучения, когда после проведения оптических экспериментов, лекции по астрономии, обсуждения проектов, набросков с натуры, в конце дня на вопрос: «Что вы сегодня делали?» ответ был: «Делали, что хотели!». Это история не про нагрузку, а про увлечение.
Интерес к познанию — это, в первую очередь, психологическая готовность человека к меняющемуся миру, к тому, что постоянно придется что-то начинать с начала. Наличие этого фактора будет повышать конкурентоспособность, открывая новые возможности и обогащая опыт.