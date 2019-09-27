Как талант сделать «ключом» к успеху

Можно ли самому найти «инструмент» и дать его ребенку?



— Конечно, можно! Нужно создать среду, располагающую к новому опыту и впечатлениям. И наблюдать. Постоянно предлагать что-то новое и снова наблюдать. НО это не значит, что у ребенка должен быть переполненный кружками и студиями график. Надо делиться с ребенком своей жизнью, посещать вместе интересные места, знакомить со своими увлечениями, делиться мыслями, даже приводить иногда на работу. Все это — хороший способ расширить кругозор и опыт, который поможет ребенку найти себя. Но нужно помнить, что все мы — социальны. Наше поведение дома и в обществе — это разные состояния.



Мы раскрываем себя по-новому во взаимодействии с другими людьми. Поэтому здорово, когда работа ведется с двух сторон: в семье и в образовательном пространстве. Тогда у ребенка появляются новые возможности, а у родителей — дополнительная информация, которую дают педагоги. Мы даем родителям обратную связь: рассказываем что мы делали и зачем, в чем состояла суть и сложность задания, как раскрывался ребенок, каких добился результатов. Нам важен не только конечный результат, но и промежуточные. Часто они даже более ценные.



