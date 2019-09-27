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27 сентября,
2019
Как талант сделать «ключом» к успеху
Почему человек будущего должен развивать в себе 4К

Можете ли вы себе представить, что через увлечение «Майнкрафтом» ребенок может понять геометрию, а благодаря музыкальным способностям освоить законы физики? Вам кажется, что это невозможно? Значит, вы не бывали на занятиях в творческой лаборатории «Хитрая штука». Это место, где талант человека превращают в его инструмент познания мира. О том, как это происходит, нам рассказала кандидат филологических наук и основатель творческой лаборатории Анастасия Хаминова.
АНАСТАСИЯ ХАМИНОВА
ОСНОВАТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ «ХИТРАЯ ШТУКА»
Какие навыки будут востребованы в будущем?

— Те, которые помогут полноценно развиваться в меняющемся мире. Ведь мы живем в интересное, но непростое время. Сегодня уже недостаточно уметь хорошо читать и писать. Это вполне могут делать и машины. Важно быть гибким, уметь адаптироваться к новым условиям, творчески мыслить, не бояться совершать ошибки и находить общий язык с разными людьми, а в будущем и с искусственным интеллектом. Такие компетенции — критическое мышление, креативность, коммуникация, командная работа — называют «компетенциями будущего». Это 4К. Но «будущие» они для нас. Для современных детей это уже настоящее. Поэтому их нужно развивать. И не в фоновом режиме, а целенаправленно.

Креативность, например, «по щелчку» не появится. Для многих школьников и студентов сегодня задача «придумать что-то новое» является одной из самых сложных. Им проще найти аналог и адаптировать его. Об этом преподаватели «Хитрой штуки», которые работали и в вузах, и в кружках, и в общеобразовательных школах, знают не понаслышке. Но сегодня растет спрос именно на специалистов, способных генерировать креативные, уникальные решения.

Также и междисциплинарность — она так просто не включается. Это должен быть особый тип мышления, когда человек понимает логику и знает особенности различных сфер деятельности и легко между ними переключается. Сегодня даже многие новые профессии появляются на стыке: биоинформатик, IT-медик, дизайнер интерфейсов, сетевой юрист и другие.

Все курсы и программы лаборатории «Хитрая штука» ориентированы на формирование навыков XXI века и развитие особого, гибкого типа мышления.
Нужно развивать «компетенции будущего»: критическое мышление, креативность, коммуникация, командная работа — это 4К. «Будущие» они для нас. Для детей — это уже настоящее.
Что такое образование будущего?

— Фраза «образование будущего» звучит достаточно абстрактно. Ведь будущее — это что-то далекое, неизвестное. Но учиться приходится как раз с прицелом на это непонятное будущее, которое, возможно, будет отличаться от наших представлений.

Нам близка концепция образования, описанная в докладе Global Education Futures. Она представляет образование как целую экосистему, когда учиться можно и нужно не только в школе, а всегда и везде: в парке, дома, на экскурсии, в дороге. Образование становится не нагрузкой, а стилем жизни.

Чтобы это получилось, важно уже сейчас формировать у детей позитивное отношение к обучению, развивать неформальный интерес к познанию мира. Не потому что «надо», а потому что «хочется». В «Хитрой штуке» мы считаем принципиальным создание такой среды для обучения, когда после проведения оптических экспериментов, лекции по астрономии, обсуждения проектов, набросков с натуры, в конце дня на вопрос: «Что вы сегодня делали?» ответ был: «Делали, что хотели!». Это история не про нагрузку, а про увлечение.

Интерес к познанию — это, в первую очередь, психологическая готовность человека к меняющемуся миру, к тому, что постоянно придется что-то начинать с начала. Наличие этого фактора будет повышать конкурентоспособность, открывая новые возможности и обогащая опыт.
Талант не «измеряется» успехами в спорте, науке, искусстве. Сфер, в которых человек может проявить себя, намного больше.
Как раскрыть талант в ребенке и что с ним потом делать?

— Мы привыкли «измерять» талант успехами в спорте, науке, искусстве. Добился результата — талантлив, нет — смирись с тем, что ты обычный. Поэтому, когда речь заходит о «таланте ребенка», родители невольно ждут ответа именно из этих привычных областей. А ведь это кардинально неправильно. Сфер, в которых человек может проявить себя - намного больше. Кто-то талантливый оратор и может убеждать людей, кто-то — организатор и «шестое» чувство подсказывает ему, какого человека к какому делу привлечь, а кто-то способен создавать уют из ничего. Эти способности помогают людям делать прекрасную карьеру, становиться известными и просто быть счастливыми.

Поэтому мы придерживаемся точки зрения, что талант — это, в первую очередь, способности, которые раскрываются с приобретением определенного опыта и навыков. Талантлив каждый человек. Главное — найти свои сильные стороны.
ЭЛЕОНОРА СИМОНОВА
ХУДОЖНИК-ДИЗАЙНЕР, ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ, МАГИСТР ФИЛОСОФИИ
Элеонора Симонова, преподаватель творческой лаборатории «Хитрая штука»:

— Знаете, что важно? Чтобы не только мы увидели в ребенке сильную сторону. Мы создаем среду, чтобы он сам в себе начал раскрывать особенности. Они есть у всех. И не надо к особенностям относить три-четыре направления: физ, мат, био и так далее. Одаренность может быть очень разная.
Что нужно для лёгкого познания мира?
Инструмент
Талант — это в первую очередь «инструмент», с помощью которого мы познаем мир. Кому-то нужно все разложить на атомы, а кто-то постигает мир через чувства и образы. Это совсем не значит, что «гуманитарию» от природы закрыт вход в точные науки. Просто у «гуманитария» больше опыта в социальных вопросах, ему понятен этот язык. Если провести правильную аналогию, то он сможет найти «ключ» к другим наукам и наоборот.

Элеонора Симонова: «По сути, мы говорим ребенку: «Смотри, твой инструмент познания — такой. И мы можем показать тебе как им пользоваться». Человека можно привести к пониманию любого непонятного факта, используя «его» тему».

Анастасия Хаминова: «Мы не изобрели ничего нового, просто взяли проверенный способ объяснить сложное понятие через образный аналог — научную метафору: кот Шредингера, помогающий понять квантовую механику и наваристый бульон, иллюстрирующий зарождение жизни. Такой подход — это еще и хороший тренажер критического мышления, он помогает находить сходства и различия различных явлений, понимать их суть, переключаться с одной системы на другую».
Среда
Анастасия Хаминова: «Мы увидели сильную ресурсность средовой педагогики. Роль среды имеет определяющее значение в развитии ребенка. Что его окружает: какие люди рядом, какие поднимаются темы. Поэтому в «Хитрой штуке» мы постарались организовать пространство так, чтобы оно помогало максимально раскрыть внутренний потенциал человека.

У нас несколько функциональных зон:
— мягкий «Играриум» — тренинговый зал с креслами-мешками и мягкими подушками, где дети могут обсудить идеи или просто выплеснуть энергию. А, может, наоборот, уединиться и расслабиться.
медиа-лаборатория, где занимаются цифровой графикой, фотографией, видеомейкингом.
— большая дизайн-лаборатория, где проходят курсы «художки» и «дизайна».

Все материалы и технологии доступны детям в формате «шведского стола»: можно использовать все, что тебе необходимо для проекта и работы».

В такой среде уже при первой встрече может показаться «маячок», который укажет педагогам на сферу интересов ребенка. Педагоги постоянно держат детей в фокусе, наблюдают и помогают заметить те точки интереса, от которых «загораются» глаза. Все это происходит в рамках программы «Школа раскрытия таланта». Ее цель — не только «нащупать» талант ребенка, но и показать ему как можно его использовать в своем развитии.
— Понимание «своего» настает позднее, чем интуитивная тяга к своей одаренности. Бывает, ребенок пришел и его «прилепил» к себе музыкальный инструмент. Девочка начала просто нажимать на клавиши, а получилась музыка. Сразу! В таком случае надо разбираться: это приобретенные навыки или интуитивные ощущения. Для этого мы создаем выход из комфортной среды. Это условия, при которых не срабатывают шаблоны. Когда мы видим, что талант подтверждается раз и два, мы уже начинаем «подкладывать» ситуации ребенку. Например: «А давай, в нашем спектакле ты будешь отвечать за музыку? А теперь хочешь свой проект сделать?». Нам важно, чтобы ребенок не напрягался. Чтобы все шло как бы само собой.

Ребенка, который нашел «свое» видно сразу. Его речь становится гладкой и увлеченной. Он может заниматься любимым делом сколько угодно времени и не уставать.
Талант — это в первую очередь «инструмент», с помощью которого мы познаем мир. Знание своей сильной стороны и умение ею пользоваться дает человеку «ключ» ко всем наукам.Талант не «измеряется» успехами в спорте, науке, искусстве. Сфер, в которых человек может проявить себя, намного больше.
Что такое «творческая лаборатория» и как она работает?

— Открывая центр, мы искали формат, который бы максимально соответствовал нашим представлениям об образовании. Остановились на «лаборатории». Во-первых, это изначально настраивает на то, что нет однозначного ответа. Есть гипотеза, которую ты можешь проверить-обосновать-доказать. Нет ошибок, есть пробы и попытки. Во-вторых, нам важно не декларировать истину, а подталкивать ребенка к личному открытию. В-третьих, мы придерживаемся экспериментального подхода в образовании. Мир меняется, и мы модернизируем существующие инструменты и методы, постоянно разрабатываем новые.

«Творческая», потому что творчество для нас — это не только умение образно выразить мысли и чувства, но и особый тип мышления, нацеленный на поиск и создание нового. Это креативность, умение нестандартно посмотреть на вещи, выйти за рамки.

Наша работа — внимательно смотреть на детей и анализировать. Нам не все равно. Мы точно увидим в ребенке его сильную сторону.
Какие занятия проходят в лаборатории «Хитрая штука»?

В «Хитрой штуке» есть программы разной продолжительности и для разных возрастов:
1. Ознакомительные
Ознакомительные занятия можно посещать разово: интерактивные чтения, мастер-классы по изобразительному искусству и дизайну, научно-популярные встречи и лекции. Это своеобразная «дегустация» — попробовать что-то новое для себя, узнать, на сколько тебе близко направление и подход.

Кроме того, сегодня растет спрос на интеллектуальный досуг. Вместо детского дня рождения с обычной анимацией, например, можно устроить творческий мастер-класс. Это хороший способ объединить детей и взрослых и подарить теплые воспоминания.

Если вы планируете заниматься от трех месяцев, то можно выбирать между комплексными программами и специализированными.
2. Комплексные
Комплексные развивающие занятия предназначены для детей дошкольного и начального школьного возраста. В этот период важно дать им не только практические навыки, но заложить прочный фундамент познавательного интереса, образного мышления, эмоционального интеллекта. Именно по этим особенностям судят о готовности ребенка к школе. На занятиях в «Хитрой штуке» проводят эксперименты, а в новую тему погружаются через вопросы, чтобы у детей сформировалась естественная потребность самостоятельного поиска ответа и любознательность. Дети проигрывают сюжеты из истории письменности, культуры разных стран и народов. Такое «проживание» помогает лучше усвоить материал.
3. Специализированные
Специализированные программы ориентированы на детей старше 10 лет и взрослых, которые хотели бы углубленно заниматься современным искусством, в том числе с возможностью поступления в профессиональные учебные заведения. На сегодняшний день запущены курсы — «Художественная школа», «Предметный дизайн», «Цифровое искусство», которое включает в себя компьютерную графику, видеомейкинг, фотодело. Для взрослых работает вечерняя студия изобразительного искусства, где учеников любого возраста научат изучать и осмыслять мир через искусство.
Можно ли самому найти «инструмент» и дать его ребенку?

— Конечно, можно! Нужно создать среду, располагающую к новому опыту и впечатлениям. И наблюдать. Постоянно предлагать что-то новое и снова наблюдать. НО это не значит, что у ребенка должен быть переполненный кружками и студиями график. Надо делиться с ребенком своей жизнью, посещать вместе интересные места, знакомить со своими увлечениями, делиться мыслями, даже приводить иногда на работу. Все это — хороший способ расширить кругозор и опыт, который поможет ребенку найти себя. Но нужно помнить, что все мы — социальны. Наше поведение дома и в обществе — это разные состояния.

Мы раскрываем себя по-новому во взаимодействии с другими людьми. Поэтому здорово, когда работа ведется с двух сторон: в семье и в образовательном пространстве. Тогда у ребенка появляются новые возможности, а у родителей — дополнительная информация, которую дают педагоги. Мы даем родителям обратную связь: рассказываем что мы делали и зачем, в чем состояла суть и сложность задания, как раскрывался ребенок, каких добился результатов. Нам важен не только конечный результат, но и промежуточные. Часто они даже более ценные.

Можно ли раскрыть талант, когда ты уже взрослый?

Конечно, можно! Есть масса примеров известных людей, которые «нашли» себя во взрослой жизни: Ван Гог, Марио Пьюзо, Анна Мария Мозес. Просто в зрелом возрасте сложнее решиться на перемены. Пугает не только неизвестность и сомнения в собственных силах, но и социальная оценка, страх потерять приобретенную стабильность.


— В сентябре, совместно с образовательным проектом «School & Family» мы запустили тренинг по выбору профессий. Изначально он был ориентирован на подростков, но уже после первых анонсов нам стали писать взрослые, которые также хотели бы принять в нем участие. И это вполне реально, так как наш тренинг предполагает не тесты, а серию правильных вопросов и упражнений, которые помогают расставить приоритеты, расширить точку зрения на вопросы выбора, и не только профессии.

На данном тренинге мы объединили две проверенные технологии: программу образовательного проекта «Пункт Б» (г. Новосибирск), через которую прошли 1800 детей, 950 родителей и 120 экспертов образования и технологию лаборатории «Образование для будущего» (г. Санкт-Петербург), которую прошли более 1000 детей и взрослых из 10 стран мира. Многие инструменты этих программ используются HR-отделами крупных компаний, а также ведущими экспертами в области работы с будущим.

Найти свой «инструмент», свой талант никогда не поздно. Для ребенка это открывает массу возможностей. Для взрослого — расширяет границы, люди по-новому смотрят на мир и себя.
Найти свой талант никогда не поздно. Для ребенка это открывает массу возможностей. Для взрослого — расширяет границы, люди по-новому смотрят на мир и себя.
Специально для жителей «Южных ворот»
Хорошая новость для жителей «Южных ворот» и поселка Зональная Станция, которые хотят развивать своего ребенка, но их пугают вечерние пробки на переезде.

Теперь у вас есть «Художка у дома». Это филиал творческой лаборатории «Хитрая штука». Здесь также рисуют, экспериментируют, раскрывают и развивают таланты. Днем — дети, вечерами — взрослые.

Элеонора Симонова, преподаватель творческой лаборатории «Хитрая штука»:

— Мы хотим дать своим детям как можно больше единомышленников в их будущем. Мы за людей, которые тянутся к красоте и добру, которым интересно жить и хочется познавать. Людей с особым типом мышления нужно формировать с раннего возраста.
Для нас важно дать качественное образование. Поэтому мы каждую тему подстраиваем под интересы ребенка. С другой стороны, мы держим руку на пульсе научных исследований. Наши авторские курсы все продуманы, мы их обязательно модернизируем, учитывая наблюдения, собирая обратную связь. Все это позволяет давать элитарное глубокое качественное образование.

Партнерский материал.

25 сентября 2019
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