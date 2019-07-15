Как современная жизнь меняет наши кости

Полезно

Узкий лоб, остроконечный отросток на задней части черепа, тонкие кости и уменьшенная челюсть, или Какими увидят нас люди будущего, когда будут совершать археологические раскопки.

Все началось с козы. Несчастная коза родилась в 1939 году в Нидерландах. Ее судьба обещала быть нелегкой. На левой стороне ее туловища маленький кусок шкуры напоминал о том, что там должна была быть передняя нога. С правой стороны передняя нога была настолько искривлена, что скорее походила на пенек с копытом. Скакать на всех четырех было бы, так скажем, проблематично.

Но в три месяца маленькую козочку взял под опеку ветеринарный институт и поселил на поле с травкой. Там она быстро освоилась и выработала свою особенную манеру передвижения. Подталкивая задние ноги вперед, она подтягивала свое тело, почти стоя на задних копытах, и прыгала вперед. Конечный результат был похож на что-то среднее между скачком кенгуру и зайца, хоть и не так грациозно.

К сожалению, отважная козочка погибла вскоре после своего первого дня рождения. Но ее скелет успел удивить одного голландского анатома.

На протяжении веков ученые представляли себе скелет как что-то неизменное. Твердые белые кости, которые растут в предопределенном порядке, по инструкциям, которые мы унаследовали от наших родителей. Но когда голландский анатом исследовал скелет козы, то заметил, что тот адаптировался. Ее бедра и ноги были толще, чем можно было ожидать, в то время как кости щиколоток были вытянуты. Копытца и бедра были аномально изогнуты, чтобы поддерживать вертикальное положение.



На сегодняшний день общепризнанно, что наши скелеты на удивление податливы. Белые останки, выставленные в музеях, могут показаться твердыми и инертными, но кости под нашей плотью живы - на самом деле они розовые от кровеносных сосудов - и они постоянно ломаются и перестраиваются. Таким образом, хотя скелет каждого человека развивается в соответствии с черновым шаблоном, изложенным в ДНК, затем он адаптируется к уникальным стрессам его жизни.

Все это привело к дисциплине, известной как «остеобиография», т. е. буквально «биография костей», которая включает в себя осмотр скелета, чтобы узнать, как жил его владелец. Наука опирается на тот факт, что определенные виды деятельности, такие как ходьба на двух ногах, оставляют предсказуемый след, как, например, более крепкие кости бедер.

Все от открытия любопытного остроконечного отростка на задней части черепа многих людей до осознания того, что наши челюсти становятся меньше, и загадочного открытия, что немецкая молодежь в настоящее время имеет более узкие локти, чем когда-либо прежде, говорит о том, что современная жизнь оказывает влияние на наши кости.

«Я работаю клиницистом уже двадцать лет, и только в последние десять все чаще обнаруживаю, что у моих пациентов есть этот отросток на черепе», — рассказывает Дэвид Шахар, исследователь здоровья в университете побережья Саншайн, Австралия.

Этот остроконечный отросток, также известный как «наружный затылочный бугор», находится в нижней части затылка, прямо над шеей. Его можно нащупать пальцами, если он у вас есть. А если вы бриты наголо, то можно и увидеть.

До недавнего времени этот отросток был явлением редким. Впервые наружный затылочный бугор обнаружил французский ученый Поль Брока в 1885 году и жаловался, что у этого отростка даже имени нет. Такого не было ни у одного другого млекопитающего, и ученому этот отросток не нравился.

Шахар почуял что-то неладное и решил провести расследование. С коллегой они проанализировали около тысячи рентгеновских снимков черепов. Они принадлежали людям от 18 до 86 лет. Ученые измеряли бугры любых размеров и описывали, какая у каждого из участников была поза.

Результаты ошеломили исследователей. Оказалось, что такие бугры не редкость и чаще встречаются у молодых, чем у старых: у одного из четырех молодых людей от восемнадцати до тридцати лет есть нарост. Почему? И надо ли волноваться?

Шахар считает, что причиной распространения бугров стали новейшие технологии, в особенности наше увлечение смартфонами и планшетами. Мы сгибаемся над ними, вытягивая шею и выдвигая голову вперед. Это неорганичная поза, потому что наши головы весят около 4,5 килограммов, примерно как большая дыня.

Текстовая шея. По мнению Шахара, именно эта позиция вызвала бурный рост бугров на затылках населения. Сгорбленная поза вызывает усиленное давление на мышцы, которые прикрепляют череп к шее, поэтому тело отвечает наращиванием новых слоев кости. Это помогает шее справиться со стрессом, распределяя нагрузку по более широкой области.

Конечно, люди и раньше находили не самые удобные позы, но если пару веков назад на чтение книг тратили в среднем два часа в день, то мы только с телефонами удвоили это время.

Шахара поразил не сам отросток, а его величина. До этого в Индии в остеологической лаборатории, где, как вы можете себе представить, много черепов, было проведено исследование в 2012 году. И тогда врач обнаружил лишь один череп с бугром 8 мм, то есть настолько маленьким, что Шахар даже не учел бы его в своем исследовании. Ведь в его собственном самые значительные отростки достигают 30 мм.

Шахар говорит, что современные затылочные бугры, скорее всего, никогда не уйдут. Вероятно, они будут становиться все больше и больше: «Представьте себе сталактиты и сталагмиты, если никто их не трогает, они просто продолжают расти». Само по себе это вряд ли приведет к каким-то проблемам. Сложности, скорее всего, вызовут другие компенсаторные изменения, которые появятся в наших телах из-за сгорбленного положения.

В это же время в Германии ученые сделали другое странное открытие: наши локти становятся тоньше. Кристиан Шеффлер, антрополог из Потсдамского университета, изучала измерения, взятые со школьников, и заметила тенденцию.

Чтобы проверить, насколько скелеты изменились с течением времени, Шеффлер провела исследование, насколько крепки кости у детей в период между 1999 и 2009 годами, вычислив их «каркасный индекс», который сравнивает рост человека с шириной локтей. Затем она сравнила свои результаты с результатами аналогичного исследования, которое было проведено десятью годами раньше. Кристиан обнаружила, что детские скелеты с каждым годом становятся все более хрупкими.

Задавшись вопросом, почему так происходит, ученые попросили детей заполнить анкеты о том, чем они занимаются каждый день, и попросили их носить счетчик шагов. Оказалось, что есть тесная связь между тем, насколько крепкими были детские скелеты, и количеством прогулок, которые они совершали.

Исследования показали, что единственное, что помогает наращивать костную ткань – это прогулки. Судя по всему, «если родители на машинах отвозят своих детей на тренировки раза два в неделю, то это ничего не меняет».

Никто не проводил такое исследование на взрослых, но, скорее всего, тенденция сохраняется: недостаточно просто ходить в спортзал, нужно ходить на большие расстояния. «Потому что наша эволюция предполагает, что мы можем ходить на расстояния до 30 км в день».