Как современная жизнь меняет наши кости
Узкий лоб, остроконечный отросток на задней части черепа, тонкие кости и уменьшенная челюсть, или Какими увидят нас люди будущего, когда будут совершать археологические раскопки.
Все началось с козы. Несчастная коза родилась в 1939 году в Нидерландах. Ее судьба обещала быть нелегкой. На левой стороне ее туловища маленький кусок шкуры напоминал о том, что там должна была быть передняя нога. С правой стороны передняя нога была настолько искривлена, что скорее походила на пенек с копытом. Скакать на всех четырех было бы, так скажем, проблематично.
Но в три месяца маленькую козочку взял под опеку ветеринарный институт и поселил на поле с травкой. Там она быстро освоилась и выработала свою особенную манеру передвижения. Подталкивая задние ноги вперед, она подтягивала свое тело, почти стоя на задних копытах, и прыгала вперед. Конечный результат был похож на что-то среднее между скачком кенгуру и зайца, хоть и не так грациозно.
К сожалению, отважная козочка погибла вскоре после своего первого дня рождения. Но ее скелет успел удивить одного голландского анатома.
На протяжении веков ученые представляли себе скелет как что-то неизменное. Твердые белые кости, которые растут в предопределенном порядке, по инструкциям, которые мы унаследовали от наших родителей. Но когда голландский анатом исследовал скелет козы, то заметил, что тот адаптировался. Ее бедра и ноги были толще, чем можно было ожидать, в то время как кости щиколоток были вытянуты. Копытца и бедра были аномально изогнуты, чтобы поддерживать вертикальное положение.
На сегодняшний день общепризнанно, что наши скелеты на удивление податливы. Белые останки, выставленные в музеях, могут показаться твердыми и инертными, но кости под нашей плотью живы - на самом деле они розовые от кровеносных сосудов - и они постоянно ломаются и перестраиваются. Таким образом, хотя скелет каждого человека развивается в соответствии с черновым шаблоном, изложенным в ДНК, затем он адаптируется к уникальным стрессам его жизни.
Все это привело к дисциплине, известной как «остеобиография», т. е. буквально «биография костей», которая включает в себя осмотр скелета, чтобы узнать, как жил его владелец. Наука опирается на тот факт, что определенные виды деятельности, такие как ходьба на двух ногах, оставляют предсказуемый след, как, например, более крепкие кости бедер.
Все от открытия любопытного остроконечного отростка на задней части черепа многих людей до осознания того, что наши челюсти становятся меньше, и загадочного открытия, что немецкая молодежь в настоящее время имеет более узкие локти, чем когда-либо прежде, говорит о том, что современная жизнь оказывает влияние на наши кости.
«Я работаю клиницистом уже двадцать лет, и только в последние десять все чаще обнаруживаю, что у моих пациентов есть этот отросток на черепе», — рассказывает Дэвид Шахар, исследователь здоровья в университете побережья Саншайн, Австралия.
Этот остроконечный отросток, также известный как «наружный затылочный бугор», находится в нижней части затылка, прямо над шеей. Его можно нащупать пальцами, если он у вас есть. А если вы бриты наголо, то можно и увидеть.
До недавнего времени этот отросток был явлением редким. Впервые наружный затылочный бугор обнаружил французский ученый Поль Брока в 1885 году и жаловался, что у этого отростка даже имени нет. Такого не было ни у одного другого млекопитающего, и ученому этот отросток не нравился.
Шахар почуял что-то неладное и решил провести расследование. С коллегой они проанализировали около тысячи рентгеновских снимков черепов. Они принадлежали людям от 18 до 86 лет. Ученые измеряли бугры любых размеров и описывали, какая у каждого из участников была поза.
Результаты ошеломили исследователей. Оказалось, что такие бугры не редкость и чаще встречаются у молодых, чем у старых: у одного из четырех молодых людей от восемнадцати до тридцати лет есть нарост. Почему? И надо ли волноваться?
Шахар считает, что причиной распространения бугров стали новейшие технологии, в особенности наше увлечение смартфонами и планшетами. Мы сгибаемся над ними, вытягивая шею и выдвигая голову вперед. Это неорганичная поза, потому что наши головы весят около 4,5 килограммов, примерно как большая дыня.
Текстовая шея. По мнению Шахара, именно эта позиция вызвала бурный рост бугров на затылках населения. Сгорбленная поза вызывает усиленное давление на мышцы, которые прикрепляют череп к шее, поэтому тело отвечает наращиванием новых слоев кости. Это помогает шее справиться со стрессом, распределяя нагрузку по более широкой области.
Конечно, люди и раньше находили не самые удобные позы, но если пару веков назад на чтение книг тратили в среднем два часа в день, то мы только с телефонами удвоили это время.
Шахара поразил не сам отросток, а его величина. До этого в Индии в остеологической лаборатории, где, как вы можете себе представить, много черепов, было проведено исследование в 2012 году. И тогда врач обнаружил лишь один череп с бугром 8 мм, то есть настолько маленьким, что Шахар даже не учел бы его в своем исследовании. Ведь в его собственном самые значительные отростки достигают 30 мм.
Шахар говорит, что современные затылочные бугры, скорее всего, никогда не уйдут. Вероятно, они будут становиться все больше и больше: «Представьте себе сталактиты и сталагмиты, если никто их не трогает, они просто продолжают расти». Само по себе это вряд ли приведет к каким-то проблемам. Сложности, скорее всего, вызовут другие компенсаторные изменения, которые появятся в наших телах из-за сгорбленного положения.
В это же время в Германии ученые сделали другое странное открытие: наши локти становятся тоньше. Кристиан Шеффлер, антрополог из Потсдамского университета, изучала измерения, взятые со школьников, и заметила тенденцию.
Чтобы проверить, насколько скелеты изменились с течением времени, Шеффлер провела исследование, насколько крепки кости у детей в период между 1999 и 2009 годами, вычислив их «каркасный индекс», который сравнивает рост человека с шириной локтей. Затем она сравнила свои результаты с результатами аналогичного исследования, которое было проведено десятью годами раньше. Кристиан обнаружила, что детские скелеты с каждым годом становятся все более хрупкими.
Задавшись вопросом, почему так происходит, ученые попросили детей заполнить анкеты о том, чем они занимаются каждый день, и попросили их носить счетчик шагов. Оказалось, что есть тесная связь между тем, насколько крепкими были детские скелеты, и количеством прогулок, которые они совершали.
Исследования показали, что единственное, что помогает наращивать костную ткань – это прогулки. Судя по всему, «если родители на машинах отвозят своих детей на тренировки раза два в неделю, то это ничего не меняет».
Никто не проводил такое исследование на взрослых, но, скорее всего, тенденция сохраняется: недостаточно просто ходить в спортзал, нужно ходить на большие расстояния. «Потому что наша эволюция предполагает, что мы можем ходить на расстояния до 30 км в день».
И последний сюрприз, возможно, был скрыт в наших костях на протяжении сотен лет, но мы только что заметили. Еще в 2011 году Норин фон Крамон-Таубадель из Государственного университета Нью-Йорка в Буффало изучала черепа. Как антрополог, она стремилась выяснить, можно ли сказать, откуда он, просто взглянув на его форму.
В поисках ответа Крамон-Таубадель исследовала коллекции музеев всего мира, чтобы сравнить черепа, и тщательно их измеряла. Это действительно тот случай, когда в целом можно приблизительно сказать, откуда череп, только по его форме. Но была одна часть, где это было не так: челюсть.
Вскоре стало ясно, что форма челюсти определяется не столько генетикой, сколько тем, вырос ли человек в обществе охотников-собирателей или в фермерском обществе. Крамон-Таубадель считает, что все зависит от того, сколько мы жуем, пока растем. «Если говорить об ортодонтии и всяких брекетах, то, очевидно, причина, по которой мы делаем это с подростками, заключается в том, что их кости все еще растут, - говорит Крамон-Таубадель. – Кости все еще податливы в этом возрасте, и они будут реагировать на различные нагрузки».
В современных, основанных на сельском хозяйстве, обществах, где еда мягкая и приятная на вкус, мы можем ее приготовить без необходимости сначала ее перемалывать. Когда мы жуем меньше, мышцы ослабевают, а это означает, что наши челюсти не развиваются так крепко. Другая теория заключается в том, что речь идет о грудном вскармливании, поскольку возраст, в котором матери отлучают своих детей от груди, варьируется в широких пределах и диктует, когда они начинают жевать более твердую пищу.
Но пока не нужно оплакивать ваши слабые челюсти. Крамон-Таубадель говорит, что воздействие жевания на нижнюю часть лица может быть довольно незаметным для невооруженного глаза. Скорее это скажется на наших зубах. «Таким образом, главная проблема заключается в том, что, особенно в постиндустриальном населении, мы гораздо чаще страдаем от зубных проблем - скученности зубов, кривых зубов и т. д.», - говорит она. «В настоящее время исследования показывают, что наличие немного более жесткой биомеханической диеты, особенно у детей, может быть полезным для противодействия некоторому дисбалансу между тем, как наши зубы растут и развиваются».
Невероятно, но кажется, что изменения в наших челюстях и зубах имели по крайней мере один хороший побочный эффект: они повлияли на то, как мы говорим. Недавнее исследование показало, что когда общества открыли сельское хозяйство в период неолита, примерно 12 000 лет назад, изменения в наших прикусах, возможно, позволили нам произносить новые звуки, такие как «в» и «ф». Исследователи подсчитали, что это изменило языки, на которых говорили люди, с содержания только 3 % этих сложных звуков до 76 %.
Вместо того, чтобы кусать, как мы делаем сейчас, когда верхние резцы (верхние передние зубы) покрывают нижние, ранее верхняя и нижняя челюсти встречались. Чтобы катапультировать свою челюсть назад во времена неолита, попробуйте вытолкнуть нижнюю челюсть до соприкосновения верхних и нижних зубов, затем попытайтесь сказать «Волга» или «фрикадельки».
Так что же будут думать будущие археологи, когда увидят наши скелеты? Если мы не будем осторожны, они увидят нездоровые диеты, ошеломляющие уровни бездеятельности и патологическую привязанность к технологиям. Возможно, лучше быть кремированным.
Полную версию статьи Царии Горверт на английском языке можно прочитать здесь.
Космические технологии по земным ценам: имплантация зубов стала доступней
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От 299 тысяч за челюсть!
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Директор-бог или друг-директор?
Пикник для полиглотов, «Медведи на велосипеде» и День мороженого. Афиша Томска
Любите пенные вечеринки и яркие краски? Тогда в пятничный вечер вам нужно в 19:00 подойти к развлекательному комплексу «Факел». 12 июля там пройдет фестиваль красок холи. Это индийские сухие красители, изготовленные из натуральных ингредиентов. В программе вечера: дискотека, красочный разноцветный салют, розыгрыш призов и еще много интересного. О других событиях предстоящей недели читайте в афише.
День мороженого
Праздник в честь любимого десерта пройдет в воскресенье, 14 июля, на площади Ново-Соборной. Традиционный День мороженого от компании «Эскимос» начнется в 13:00. Поклонники сорбетов и пломбиров будут участвовать в викторинах, конкурсах и, конечно, угощаться мороженым. Главный приз победителю — 500 эскимо. Что нужно сделать, чтобы стать его обладателем? Приходите и узнаете.
Специальные гости праздника — финалисты «Минуты славы» и участники концертной олимпийской программы в Сочи «Percussion Project». Ребята везут с собой зажигательное барабанное шоу.
Когда: 14 июля с 13:00 до 17:00
Где: пл. Ново-Соборная
Велоквест «Медведи на велосипеде»
Большой сбор велолюбителей «BearsOnBike 2019» проходит в Томске уже в восьмой раз. Чтобы принять в нем участие, не обязательно быть профессиональным спортсменом. Достаточно уметь крутить педали и хотеть участвовать.
Все велосипедисты будут поделены на команды по шесть человек. У каждой команды — индивидуальный маршрут. Во время его прохождения нужно будет выполнять задания на чек-поинтах и двигаться к финишу. После велопробега участников ждут чаепитие и награждение победителей.
Для участия необходимо заранее зарегистрироваться.
Когда: 14 июля с 12:00 до 18:00
Где: сбор у велопроката по ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9
Прогулка с писателем
В воскресенье, 14 июля, в 11:00 от областного Дома искусств стартует очередная экскурсия в рамках проекта «Прогулки по Томску с писателем». На этот раз проводить ее будет член Союза российских писателей, томский поэт Владимир Крюков. Он познакомит участников экскурсии с судьбами известного путешественника и географа Григория Потанина и этнографа-публициста Александра Адрианова. Маршрут составлен, исходя из расположения значимых в жизни героев мест. Экскурсия начнется на Обрубе.
После прогулки в Доме искусств за кружкой чая с шишковскими пирогами можно будет поделиться впечатлениями и поговорить с писателем.
Для участия в экскурсии нужна предварительная запись по телефону: 8 (3822) 528-348.
Когда: 14 июля в 11:00
Где: Дом искусств (ул. Шишкова, 10)
Концерт для малышей под открытым небом
«Половинку лета» предлагают малышам и их родителям проводить с музыкой организаторы проекта «Моцарт с пеленок». Мелодии и песенки из любимых мультфильмов прозвучат в субботу в 11:00 в саду Краеведческого музея. «Песенка о лете», «Танец маленьких утят», «Говорят, мы бяки-буки», «Мы к вам заехали на час» и другие композиции исполнят Анастасия Сатарова и Андрей Бочтарев.
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Во время концерта работают сенсорные площадки и шоу мыльных пузырей. Не забудьте взять с собой плед или коврик, чтобы постелить на газон.
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Запись на концерт: mozartspelenok.ru или по телефону: 222-231.
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Когда: 13 июля в 11:00
Где: сад Краеведческого музея (пр. Ленина, 75, вход с ул. Гагарина)
День рождения села Зоркальцево
Селу Зоркальцево Томского района – 285 лет. По этому случаю для местных жителей и не только запланирован большой праздник. В программе: парад детских колясок, игры, демонстрация изделий сельских умельцев, ярмарка, велопробег, выставка детских рисунков.
Отдельный пункт праздника — чествование местных юбиляров, молодоженов и долгожителей. И, конечно, никуда без концертной программы с участием коллективов из Томска и района.
Когда: 13 июля в 14:00
Где: сельский парк «Околица» (Зоркальцево, ул. Садовая, 1А)
Пикник на разных языках
Вы полиглот или просто любите слушать, как звучит иностранная речь? Приходите в субботу, 13 июля, на пикник. Его участники будут петь в караоке и выполнять задания на английском, китайском, французском, итальянском, испанском и немецком. Также в программе настольные игры на английском, бадминтон, скейтборд, самокат.
Участие в пикнике бесплатное. Но нужно предварительно записаться по телефону 202-189. Количество мест ограничено.
Когда: 13 июля в 16:00
Где: языковая школа «Друзья» ( ул. Советская, 69)
Увлекательная наука для исследователей 6+
Летние занятия в рамках цикла «Живая наука» продолжаются. В эту субботу в 12:00 пройдет занятие «Не верь своим глазам». Маленькие слушатели узнают, как по-разному видят мир люди, животные и насекомые, откуда возникают иллюзии и какие встречаются миражи. Начинающим исследователям откроются чудеса микромира, и они с помощью подручных средств создадут невероятные оптические устройства — тауматропы, фенакистископы и голограммы.
Требуется предварительная запись по телефону: 903-437.
Когда: 13 июля в 12:00
Где: музей «Точка гравитации» (пр. Ленина, 26, 4 этаж)
Премьера фильма «Король Лев»
История об отважном львенке по имени Симба покорила сердца миллионов людей по всему миру. И она возвращается, но уже в новом формате. 18 июля на большие экраны выходит премьера художественного фильма от Disney «Король Лев».
Знакомые и любимые герои, сюжет, который можно пересматривать снова и снова. Благодаря уникальным цифровым технологиям, использованным в картине, приключения выглядят максимально реалистично. Режиссер Джон Фавро сделал все, чтобы у зрителя возник полный эффект присутствия в бескрайней саванне.
Когда: с 18 июля
Где: в кинотеатрах города
Спектакль для детей
Хотите попасть на танцевальную экскурсию в разные страны мира? Отправная точка — камерный музыкальный театр «Ренессанс». В субботу, 13 июля, его актеры приглашают всех в «Путешествие в страну музыкальных чудес».
Спектакль перенесет зрителей 5+ на родину полонеза, вальса, менуэта, фламенко, кадрили и польки. В постановке звучит живая музыка. После этого представления дети будут иметь четкое представление об известных танцах мира.
Вход свободный.
Когда: 13 июля в 12:00
Где: камерный театр «Ренессанс» (ул. Шевченко, 45, вход через общежитие)
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