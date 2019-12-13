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13 декабря,
2019
Ремонт в подарок
Как сделать квартиру мечты. Бюджет ремонта
Ремонт завершен. Мебель поставлена. Порядок наведен. Впереди у героев проекта «Ремонт в подарок» — самая приятная часть: преподнести сюрприз хозяйке. Для того чтобы вручить ей ключи, в теперь уже двухкомнатной квартире собрались все, кто принимал участие в ремонте.
Стук в дверь, и хозяйка Татьяна Владимировна переступает через порог своей новой квартиры. Ее встречает Владимир, который решил сделать маме необычный подарок ко дню рождения.
Владимир, заказчик:
— Мама, это наш подарок к твоему юбилею. Мы обещали тебе квартиру мечты — вот она.

Георгий Прохор, прораб:
— Мы постарались всем «Мастер Домом», чтобы сделать эту квартиру удобной и уютной. Наконец-то ремонт закончен. Я торжественно вручаю вам ключи.

Татьяна Владимировна, хозяйка:
— Даже не верится, что это мой дом. Я такого, конечно, не ожидала. Это настоящий сюрприз. Спасибо всем большое! И за то, что не давали мне заходить и смотреть, как это происходило, отдельное спасибо.

Героине проекта тут же провели экскурсию по ее новой квартире.
ГОСТИНАЯ
Самая большая комната в квартире выдержана в розово-жемчужной гамме прохладных оттенков. Она ненавязчива, благородна и придает помещению много света. Финальными акцентами здесь стали серый диван и шторы. За счет того, что на балконе сделали «теплый пол», там в любое время года будет тепло и уютно. В интерьер удачно вписалось кресло, и получилось дополнительное место отдыха, где можно расслабиться и почитать книжку.
СПАЛЬНЯ
В спальне немного разбавили цветовое решение - добавили теплый бирюзовой оттенок. Соответствует ему и убранство кровати: подушки и покрывало. Дополняют образ спальни шторы, отделяющие комнату от входа. Здесь же удачно расположился вместительный корпусный шкаф в такой же цветовой гамме, как и кухонный гарнитур.
КУХНЯ
Кухня оформлена в серо-розовом цвете с белыми акцентами. Сделали ее, кстати, тоже в компании «Мастер Дом», как и другую корпусную и встраиваемую мебель. Это дополнительное направление фирмы. Несомненный плюс мебели под заказ — это продуманная эргономика, многообразие цветовых решений, вся мебель создана по индивидуальным размерам квартиры.
Для производства мебели можно использовать абсолютно любые материалы и фурнитуру, отвечающие за качество, дизайн и функционал.

Плюс для клиента, который заказывает в фирме сразу отделку квартиры, мебель, клининг — экономия времени, индивидуальный подход к ценообразованию. Какой бы набор услуг вы ни выбрали, в компании «Мастер Дом» можно оформить на него рассрочку.
Совет
Во время ремонта нужно быть готовым к компромиссным решениям. Они могут
быть и эстетическими, и техническими. И часто человек не может так быстро ориентироваться и увидеть уже готовую квартиру. Приглашайте дизайнера, который поможет с выбором стиля и визуализацией будущей квартиры, а самое главное, сбережет ваши время и нервы.
Владимир, заказчик:
— Любой сюрприз для родителей — это позитивные эмоции и для нас. Удивляйте своих близких, и почаще. Мама сильно разволновалась, но, думаю, ей понравилось. Ремонт удался. На каждой стадии ремонта я контролировал все этапы и остался доволен работой, прорабом и монтажниками. Специалисты из «Мастер Дома» — молодцы. Спасибо всем, кто принимал активное участие в проекте.

Татьяна Владимировна:
— Это так неожиданно. Очень красиво, светло и уютно. С удовольствием буду жить здесь. Спасибо, жду всех в гости.
В завершение проекта представители сервисной компании «Мастер Дом» подарили героине подарки: цветок в горшке, который наполнит дом уютом, брелок с гравировкой в память о проекте, для новеньких ключей. Сертификат на химчистку презентовала клининговая компания «Primex». Сюрпризом для всех стал тематический (очень вкусный) торт от Kremelie_natali, чтобы жизнь в новом доме была сладкой и беззаботной.
Сколько стоит «Ремонт в подарок» в квартире 56 кв. метров?
Дизайн-проект с сопровождением - 56 000 рублей
Демонтажные работы - 28 000 рублей
Черновые работы - 49 840 рублей
Сантехника (душ, смеситель, инсталляция, унитаз, раковина с тумбой, полипропиленовые трубы, водосчетчики, узлы сбора воды, потайной люк) - 48 400 рублей
Чистовые финишные работы - 126 000 рублей
Черновые материалы (провода ВВГ, распределительные коробки, ГКЛ, ГВЛ, гидроизоляция, грунтовка, OSB-плиты, штукатурка, цементно-песчаный раствор, наливной пол, шпаклевка, выравнивающая паста, кирпичи (для поддона в душ), армирующая сетка, комплектующие (маяки, крестики и другой расходный материал) - 202 800 рублей
Материалы (обои под покраску, декоративные обои, краска, ламинат, карнизы, керамическая плитка, багет, двери, розетки, выключатели, плинтуса и доборные элементы ко всему вышеперечисленному) - 234 500 рублей
Теплый пол в зоне балкона (греющий кабель, отражающая пленка, терморегулятор, проводка) - 7700 рублей
Корпусная мебель (гардеробная, шкаф-купе, корпусный шкаф, тумбы, кровать, зеркала) - 234 200 рублей
Кухонный гарнитур - 154 000 рублей
Обеденная зона (стол, стулья) - 21 400 рублей
Мягкая мебель (диван, пуфик) - 36 500 рублей
Освещение - 22 700 рублей
Шторы, постельное белье - 7000 рублей
Послестроительный клининг - 5040 рублей
Химчистка матраса (обработка УФ-лампой в подарок) - 1500 рублей
Глажка белья (2 часа) - 900 рублей
Аренда собаки (для атмосферы и прикольных фотографий) - 500 руб/час
Образ героини (укладка и макияж) - "Дом заклинаний" - 2000 рублей

Итого: 1 238 980 рублей
Проект «Ремонт в подарок» — доказательство того, что любые квадратные метры при желании можно превратить в квартиру мечты. Главное, доверить это профессионалам.

Партнерский материал.
13 декабря 2019
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