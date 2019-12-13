Как сделать квартиру мечты. Бюджет ремонта

КУХНЯ

Кухня оформлена в серо-розовом цвете с белыми акцентами. Сделали ее, кстати, тоже в компании «Мастер Дом», как и другую корпусную и встраиваемую мебель. Это дополнительное направление фирмы. Несомненный плюс мебели под заказ — это продуманная эргономика, многообразие цветовых решений, вся мебель создана по индивидуальным размерам квартиры.

Для производства мебели можно использовать абсолютно любые материалы и фурнитуру, отвечающие за качество, дизайн и функционал.



Плюс для клиента, который заказывает в фирме сразу отделку квартиры, мебель, клининг — экономия времени, индивидуальный подход к ценообразованию. Какой бы набор услуг вы ни выбрали, в компании «Мастер Дом» можно оформить на него рассрочку.

