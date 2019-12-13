Как сделать квартиру мечты. Бюджет ремонта

Дизайн-проект с сопровождением - 56 000 рублей
Демонтажные работы - 28 000 рублей
Черновые работы - 49 840 рублей
Сантехника (душ, смеситель, инсталляция, унитаз, раковина с тумбой, полипропиленовые трубы, водосчетчики, узлы сбора воды, потайной люк) - 48 400 рублей
Чистовые финишные работы - 126 000 рублей
Черновые материалы (провода ВВГ, распределительные коробки, ГКЛ, ГВЛ, гидроизоляция, грунтовка, OSB-плиты, штукатурка, цементно-песчаный раствор, наливной пол, шпаклевка, выравнивающая паста, кирпичи (для поддона в душ), армирующая сетка, комплектующие (маяки, крестики и другой расходный материал) - 202 800 рублей
Материалы (обои под покраску, декоративные обои, краска, ламинат, карнизы, керамическая плитка, багет, двери, розетки, выключатели, плинтуса и доборные элементы ко всему вышеперечисленному) - 234 500 рублей
Теплый пол в зоне балкона (греющий кабель, отражающая пленка, терморегулятор, проводка) - 7700 рублей
Корпусная мебель (гардеробная, шкаф-купе, корпусный шкаф, тумбы, кровать, зеркала) - 234 200 рублей
Кухонный гарнитур - 154 000 рублей
Обеденная зона (стол, стулья) - 21 400 рублей
Мягкая мебель (диван, пуфик) - 36 500 рублей
Освещение - 22 700 рублей
Шторы, постельное белье - 7000 рублей
Послестроительный клининг - 5040 рублей
Химчистка матраса (обработка УФ-лампой в подарок) - 1500 рублей
Глажка белья (2 часа) - 900 рублей
Аренда собаки (для атмосферы и прикольных фотографий) - 500 руб/час
Образ героини (укладка и макияж) - "Дом заклинаний"
- 2000 рублей Итого: 1 238 980 рублей