Как самостоятельно запустить рекламную кампанию

Полезно

Настроить рекламу по своим параметрам и быстро нарастить клиентскую базу или привлечь покупателей в нужное время можно с помощью сервиса «МТС Маркетолог». В нем доступны разные виды продвижения: SMS, e-mail, баннеры, реклама в соцсетях и мессенджерах.

Давайте подробно разберемся с тем, как запустить кампанию самому, на конкретном примере: представим, что у вас магазин косметики и вы решили донести до своих клиентов информацию о спецпредложении.

Регистрация

Для начала нужно зарегистрироваться в сервисе «МТС Маркетолог». Если вы еще не успели этого сделать, достаточно кликнуть по кнопке «Войти» и ввести номер своего мобильного телефона (пользоваться сервисом могут абоненты любых операторов связи). В SMS вам придет одноразовый пароль — введите его в соответствующее поле, и вы попадете на стартовую страницу личного кабинета. Найдите и выберите карточку «Запуск рекламных рассылок и баннерной рекламы» и нажмите кнопку «Создать» под ней.

Подбор целевой аудитории

Понимание того, кто ваши клиенты, — самое главное, а потому шаг «Выбор аудитории» крайне важен.

Укажите город , в котором будет идти рассылка. Допустим, ваш магазин находится в столице — тогда остановитесь на Москве.

, в котором будет идти рассылка. Допустим, ваш магазин находится в столице — тогда остановитесь на Москве. Определите пол ваших потенциальных клиентов. Так как речь о косметике, логичнее выбрать женщин. Однако не стоит отметать и мужчин: они ведь могут прийти к вам за подарками. Но тут нужен особый подход, а значит, и другой текст сообщения, так что оставим это для следующей рекламной кампании.

При необходимости выберите возраст потенциальных клиентов, а затем переходите к следующему шагу.

Вы можете сузить выборку, если вам важно, чтобы получатели рекламы бывали в определенных местах, скажем, в торговом центре, где находится ваш магазин, или вблизи от него. Определите нужные зоны на карте в разделе «Геолокация» или укажите адреса.

В разделе «Интересы и детальные настройки» вы можете еще точнее определить ваших будущих клиентов, выбрав тех получателей рекламы, кто вероятнее всего заинтересуется вашим предложением. В нашем случае разумно остановиться на тех, кто покупает косметику, но можно применить и другие фильтры, скажем, уровень дохода.

После того как вы определитесь со всеми параметрами, можно при желании загрузить базу собственных клиентов — их можно добавить к списку получателей или, наоборот, исключить из него: резонно, например, не баловать скидками тех, кто, как вы знаете, и без того регулярно совершает у вас покупки.

В разделе «Свой сегмент» можно загрузить список отдельных интересов клиентов. К примеру, можно обозначить интернет-ресурсы, которыми могут интересоваться ваши покупатели.

Тип рекламы

Переходя к «Выбору вида рекламы», нужно решить, как общаться с потенциальным клиентом — вы можете выбрать несколько рекламных каналов, но в этом примере остановимся на SMS. Здесь же необходимо указать даты рассылки и отметить, сколько сообщений вы хотите отправить. Не обязательно адресовать их всем, кто попал в выборку по вашим параметрам: вы сами можете ограничить количество сообщений — от этого зависит стоимость вашей кампании. С другой стороны, объективно оценить эффективность маленьких по объему рассылок часто просто невозможно.

Как определитесь с тем, сколько SMS отправлять, переходите к самому тексту. Продумайте, как рассказать о своей акции, и помните: в сообщениях хорошо работают короткие призывы к действию. Если вы хотите, чтобы клиенты переходили из SMS на ваш сайт, не забудьте указать ссылку на него.

Подтверждение

Завершающий этап — «Подтверждение». Проверьте все и убедитесь, что в настройки не закралась ошибка. А если у вас есть промокод, не забудьте ввести его в соответствующее поле — тогда после прохождения модерации стоимость будет пересчитана с учетом скидки.

Почти все! Не забудьте ознакомиться с офертой, подтвердите, что вы с ней согласны, а затем смело сохраняйте рекламную кампанию. Теперь дело за малым: сервису «МТС Маркетолог» нужны данные о вашей компании или о вас самих, если вы регистрируетесь как физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Оставленная в вашем профиле информация некоторое время будет проверяться — на это может уйти один-два дня. Сразу после этого вы сможете отправить кампанию на модерацию, а после ее завершения запустить кампанию.