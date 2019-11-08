Как правильно выбрать управляющую компанию

Какие факторы учитывать при выборе УК, на что обратить особое внимание и где искать информацию о деятельности компании, рассказывают эксперты ГородКвадратов.ру.

От работы управляющей компании зависит комфорт жильцов дома ‒ УК занимается уборкой дворовой территории, обслуживает дом и влияет на размер коммунальных платежей.





Прямо сейчас на ГородКвадратов.ру более 24 700 объявлений о продаже недвижимости в Томске. Обладателям квартиры в новостройке придется самостоятельно выбирать управляющую компанию, которая будет обслуживать дом. Впрочем, сменить УК могут жильцы любого дома. Были случаи, когда новые компании пересчитывали коммунальные платежи. Собственникам несколько месяцев приходили нулевые счета, потому что предыдущая компания сильно завышала стоимость.