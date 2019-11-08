Добрые новости
08 ноября,
2019
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Как правильно выбрать управляющую компанию

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Какие факторы учитывать при выборе УК, на что обратить особое внимание и где искать информацию о деятельности компании, рассказывают эксперты ГородКвадратов.ру. 

Как правильно выбрать управляющую компанию

От работы управляющей компании зависит комфорт жильцов дома ‒ УК занимается уборкой дворовой территории, обслуживает дом и влияет на размер коммунальных платежей. 


Прямо сейчас на ГородКвадратов.ру более 24 700 объявлений о продаже недвижимости в Томске. Обладателям квартиры в новостройке придется самостоятельно выбирать управляющую компанию, которая будет обслуживать дом. Впрочем, сменить УК могут жильцы любого дома. Были случаи, когда новые компании пересчитывали коммунальные платежи. Собственникам несколько месяцев приходили нулевые счета, потому что предыдущая компания сильно завышала стоимость.

Что нужно знать об управляющей компании

  • В первую очередь советуем посмотреть отчет о работе УК ‒ он есть в общем доступе. 
  • Обрати внимание на опыт работы ‒ вряд ли тебе захочется сотрудничать с только что созданной организацией. 
  • Если много отказов жильцов от УК ‒ это должно насторожить.
  • Узнай о наличии судебных дел ‒ вряд ли тебе хочется решать проблемы через суд. Незначительные разбирательства не в счет.
  • Узнай, есть ли у компании техника. Например, снегоуборочная машина. УК, которые не имеют собственного оборудования,  включают в коммунальные платежи аренду техники.
  • Ознакомься с тарифами управляющей компании. Несмотря на то что тарифы устанавливают регионы, есть услуги, за которые ЖК вправе потребовать дополнительную плату.
  • Позвони диспетчеру. Звонок в организацию поможет понять, как быстро сотрудники управляющей компании реагируют на просьбы жильцов.

Где найти информацию об управляющей компании

  • Ищи информацию в СМИ или соцсетях. В интернете можно узнать, были ли у компании «‎громкие» разбирательства.
  • В соцсетях есть отзывы людей, которые пользовались услугами управляющей компании.
  • Узнай, какие дома обслуживает управляющая компания, и поговори с жильцами лично.
  • Самое простое ‒ пройдись по адресам и оцени внешний вид дворов и подъездов.

Партнерский материал.

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